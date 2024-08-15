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"Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь

"Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь - 15.08.2024 Украина.ру

"Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) прибыл в ДНР поддержать российских бойцов и персонал ЗАЭС, впечатлившись восстановлением Мариуполя. Об этом он сообщил 15 августа в своём ТГ-канале

2024-08-15T11:38

2024-08-15T11:38

2024-08-15T11:38

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"Привет, Россия! Как вы знаете, родные, в воскресенье в результате атаки беспилотников на Запорожской атомной электростанции возник пожар. А вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян город Токмак, - рассказал Shaman. - Приехал сюда поддержать наших бойцов и персонал ЗАЭС. А ещё собственными глазами увидеть, как восстанавливается из руин и возвращает своё величие наш Мариуполь".В следующем сообщении певец поприветствовал Мариуполь. Артиста впечатлили темпы восстановления. Он напомнил, как почти два года назад выступал в местном Дворце детского и юношеского творчества. Тогда крыша здания была пробита снарядами, на фасаде зияли следы артиллерии и автоматных очередей и не работал водопровод."А теперь тут современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И всё это сделали наши, русские люди! Уже за час до начала выступления мариупольцы заполнили все свободные места и проходы. Этой встречи они ждали долго, и я тоже её очень ждал. Я знал, что меня встретят как родного. Да я и так здесь дома — в России!", - констатировал популярный певец.Он рассказал, как вместе со зрителями исполнил любимые песни. При этом "Мою Россию" пришлось петь дважды и многие не скрывали слёз."После концерта мы общались больше часа — сотни автографов, селфи и видеоприветов останутся ярким напоминанием о нашей встрече с жителями столицы Приазовья", - добавил Shaman.В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Подробности в публикации Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежноВ сентябре российский популярный исполнитель Роман Архипов рассказал, как побывал в зоне СВО и выступал перед солдатами в госпиталях. Подробности о его выступлениях в освобождённом Херсоне, Луганске и Мариуполе в публикации Певец Роман Архипов: Я пою нашим солдатам о любви, чтобы они помнили, ради чего воюют

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