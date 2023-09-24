https://ukraina.ru/20230924/1049651936.html
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно - 24.09.2023 Украина.ру
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Оперная исполнительница посетила студию Украина.ру и рассказала о музыкальных предпочтениях жителей Китая, о том, что им чуждо, а также поделилась впечатлениями от России
2023-09-24T11:59
2023-09-24T11:59
2023-09-24T12:00
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Видео, Мариуполь, Китай, певица, Россия, КНР (Китай), театр, блогеры
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
11:59 24.09.2023 (обновлено: 12:00 24.09.2023)
В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Оперная исполнительница посетила студию Украина.ру и рассказала о музыкальных предпочтениях жителей Китая, о том, что им чуждо, а также поделилась впечатлениями от России