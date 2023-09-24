Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно - 24.09.2023 Украина.ру
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Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно - 24.09.2023 Украина.ру
Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Оперная исполнительница посетила студию Украина.ру и рассказала о музыкальных предпочтениях жителей Китая, о том, что им чуждо, а также поделилась впечатлениями от России
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Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно

11:59 24.09.2023 (обновлено: 12:00 24.09.2023)
 
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В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Оперная исполнительница посетила студию Украина.ру и рассказала о музыкальных предпочтениях жителей Китая, о том, что им чуждо, а также поделилась впечатлениями от России
 
 
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