Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно

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В начале сентября китайская оперная певица Ван Фан исполнила легендарную песню "Катюша" в стенах Мариупольского театра, что вызвало большой ажиотаж в сети и в СМИ. Оперная исполнительница посетила студию Украина.ру и рассказала о музыкальных предпочтениях жителей Китая, о том, что им чуждо, а также поделилась впечатлениями от России