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Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов

Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов - 15.08.2024 Украина.ру

Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов

Минздрав Донецкой Народной Республики продолжает держать на строгом контроле выдачу льготных препаратов для больных сахарным диабетом. Об этом 15 августа сообщил телеграм-канал правительства ДНР

2024-08-15T10:02

2024-08-15T10:02

2024-08-15T10:02

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Глава минздрава республики Дмитрий Гарцев заверил в наличии в регионе всех препаратов. Он также рассказал о помощи нуждающихся в их получении."С рабочим визитом посетил ГБУ "ЦПМСП Старобешевского района", где проблем с выдачей препаратов обнаружено не было. Более того, из разных уголков Старобешевского района жителей три раза в неделю возит транспорт, чтобы они могли получить нужные им льготные лекарства. Процедура получения занимает не больше одного дня. Все препараты на данный момент есть в наличии", - написал в своём телеграм-канале Гарцев.Президент Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Обсуждалось восстановление и развитие российского региона. Подробности в публикации Украина.ру ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - ПушилинРанее также сообщалось, что Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг

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новости, донецкая народная республика, минздрав, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, здравоохранение, медицина, диабет