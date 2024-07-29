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ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин

ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин - 29.07.2024 Украина.ру

ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин

Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Глава ДНР доложил о восстановлении и развитии российского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-07-29T15:47

2024-07-29T15:47

2024-07-29T15:47

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Глава ДНР отметил не теряющие актуальности вопросы безопасности. При этом Пушилин пожелал обсудить подробнее вопросы социально-экономического развития в свете поставленной главой государства "повысить уровень жизни наших граждан к 2030 году до среднероссийских показателей"."Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определённые достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые", - сказал Пушилин.По его словам, за 2023 год в бюджет поступило 54 миллиарда рублей "и это в два раза превысило наши планы на начало года". За первое полугодие 2024 года в бюджет поступило 33 миллиарда рублей, что позволяет прогнозировать пополнение бюджета на более 70 миллиардов или на 30% больше прошлогоднего показателя"Прилично, рост хороший – 30%", - заметил Путин.Пушилин сообщил, что в ДНР зафиксирован также рост показателя средней зарплаты. Он уточнил6 "За первые четыре месяца текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года мы фиксируем рост средней зарплаты практически на 40% – это составляет 49 тысяч 600 рублей. Планируем к концу года, скажем так, видим, что зарплата средняя должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей".Тем временем специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский опубликовал свой новый материал на эту тему - "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

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новости, донецкая народная республика, кремль, донецк, денис пушилин, владимир путин, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, экономика, восстановление донбасса, зарплата, новые регионы