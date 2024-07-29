ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин - 29.07.2024 Украина.ру
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ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин - 29.07.2024 Украина.ру
ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Глава ДНР доложил о восстановлении и развитии российского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-07-29T15:47
2024-07-29T15:47
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Глава ДНР отметил не теряющие актуальности вопросы безопасности. При этом Пушилин пожелал обсудить подробнее вопросы социально-экономического развития в свете поставленной главой государства "повысить уровень жизни наших граждан к 2030 году до среднероссийских показателей"."Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определённые достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые", - сказал Пушилин.По его словам, за 2023 год в бюджет поступило 54 миллиарда рублей "и это в два раза превысило наши планы на начало года". За первое полугодие 2024 года в бюджет поступило 33 миллиарда рублей, что позволяет прогнозировать пополнение бюджета на более 70 миллиардов или на 30% больше прошлогоднего показателя"Прилично, рост хороший – 30%", - заметил Путин.Пушилин сообщил, что в ДНР зафиксирован также рост показателя средней зарплаты. Он уточнил6 "За первые четыре месяца текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года мы фиксируем рост средней зарплаты практически на 40% – это составляет 49 тысяч 600 рублей. Планируем к концу года, скажем так, видим, что зарплата средняя должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей".Тем временем специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский опубликовал свой новый материал на эту тему - "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
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новости, донецкая народная республика, кремль, донецк, денис пушилин, владимир путин, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, экономика, восстановление донбасса, зарплата, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Кремль, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, экономика, восстановление Донбасса, зарплата, Новые регионы

ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин

15:47 29.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
© POOL
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Владимир Путин 29 июля провёл рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Глава ДНР доложил о восстановлении и развитии российского региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Глава ДНР отметил не теряющие актуальности вопросы безопасности. При этом Пушилин пожелал обсудить подробнее вопросы социально-экономического развития в свете поставленной главой государства "повысить уровень жизни наших граждан к 2030 году до среднероссийских показателей".
"Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определённые достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые", - сказал Пушилин.
По его словам, за 2023 год в бюджет поступило 54 миллиарда рублей "и это в два раза превысило наши планы на начало года". За первое полугодие 2024 года в бюджет поступило 33 миллиарда рублей, что позволяет прогнозировать пополнение бюджета на более 70 миллиардов или на 30% больше прошлогоднего показателя
"Прилично, рост хороший – 30%", - заметил Путин.
Пушилин сообщил, что в ДНР зафиксирован также рост показателя средней зарплаты. Он уточнил6 "За первые четыре месяца текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года мы фиксируем рост средней зарплаты практически на 40% – это составляет 49 тысяч 600 рублей. Планируем к концу года, скажем так, видим, что зарплата средняя должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей".
Тем временем специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский опубликовал свой новый материал на эту тему - "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаКремльДонецкДенис ПушилинВладимир Путинсоциальная политикасоциальное государствосоциальная инфраструктураэкономикавосстановление ДонбассазарплатаНовые регионы
 
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15:47ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
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