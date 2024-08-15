В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр - 15.08.2024 Украина.ру
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В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр
В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр - 15.08.2024 Украина.ру
В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр
В одном из киевских кафе взорвалась граната. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале
2024-08-15T07:15
2024-08-15T07:17
новости
украина
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киев
взрыв
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"На улице Рейтарской, в одном из кафе, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет", - написал мэр.По данным спасателя Гослужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, официант дал гранату гостю, тот думал, что это сувенир, начал крутить, и она взорвалась. В полиции отметили, что ни официант, ни бармен не сотрудничают с ними, а посетитель, в руках которого сдетонировала граната, скрылся с места происшествия.Подробнее о взрывах - в материале Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату на сайте Украина.ру.
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новости, украина, виталий кличко, киев, взрыв
Новости, Украина, Виталий Кличко, Киев, взрыв

В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр

07:15 15.08.2024 (обновлено: 07:17 15.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
В одном из киевских кафе взорвалась граната. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале
"На улице Рейтарской, в одном из кафе, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет", - написал мэр.
По данным спасателя Гослужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, официант дал гранату гостю, тот думал, что это сувенир, начал крутить, и она взорвалась.
В полиции отметили, что ни официант, ни бармен не сотрудничают с ними, а посетитель, в руках которого сдетонировала граната, скрылся с места происшествия.
Подробнее о взрывах - в материале Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВиталий КличкоКиеввзрыв
 
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