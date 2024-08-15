https://ukraina.ru/20240815/1056871018.html

Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике

Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике - 15.08.2024 Украина.ру

Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике

Для защиты от прорыва мобильных групп противника в Курской области необходимо формирование такой линии фронта, которая исключает проникновение ВСУ. Все направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрывать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-08-15T04:15

2024-08-15T04:15

2024-08-15T04:15

новости

курская область

михаил онуфриенко

всу

курск

война

дроны

дороги

блокпосты

население

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Ранее сообщалось, что в приграничье Курской области в районе населенного пункта Гирьи была уничтожена бронегруппа ВСУ из трех БТР и пикапа.Противоядие от прорыва мобильными группами, которую используют в Курской области ВСУ — это формирование линии фронта, которая исключает проникновение групп противника, рассказал эксперт.Даже если нет сплошной линии фронта, все равно те направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрыть, уточнил он.Где-то группы противника проскакивают российские блокпосты, поэтому нужно обеспечить сбор информации о местах прорыва и эффективную реакцию на нее. Почему и требуется наладить взаимодействие с местным населением, указал обозреватель.Необходимо дать им контактные телефоны, на которые они могут звонить при обнаружении групп противника и диверсантов. Туда будут выдвигаться группы для проверки информации и при ее подтверждении принимать оперативные меры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html

курская область

курск

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новости, курская область, михаил онуфриенко, всу, курск, война, дроны, дороги, блокпосты, население, вс рф