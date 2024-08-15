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Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике - 15.08.2024 Украина.ру
Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
Для защиты от прорыва мобильных групп противника в Курской области необходимо формирование такой линии фронта, которая исключает проникновение ВСУ. Все направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрывать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-08-15T04:15
2024-08-15T04:15
2024-08-15T04:15
новости
курская область
михаил онуфриенко
всу
курск
война
дроны
дороги
блокпосты
население
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Ранее сообщалось, что в приграничье Курской области в районе населенного пункта Гирьи была уничтожена бронегруппа ВСУ из трех БТР и пикапа.Противоядие от прорыва мобильными группами, которую используют в Курской области ВСУ — это формирование линии фронта, которая исключает проникновение групп противника, рассказал эксперт.Даже если нет сплошной линии фронта, все равно те направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрыть, уточнил он.Где-то группы противника проскакивают российские блокпосты, поэтому нужно обеспечить сбор информации о местах прорыва и эффективную реакцию на нее. Почему и требуется наладить взаимодействие с местным населением, указал обозреватель.Необходимо дать им контактные телефоны, на которые они могут звонить при обнаружении групп противника и диверсантов. Туда будут выдвигаться группы для проверки информации и при ее подтверждении принимать оперативные меры, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240814/1056862568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, михаил онуфриенко, всу, курск, война, дроны, дороги, блокпосты, население, вс рф
Новости, Курская область, Михаил Онуфриенко, ВСУ, Курск, война, дроны, дороги, блокпосты, население, ВС РФ
Первостепенная задача: эксперт о том, почему важно перекрыть все направления для передвижения на технике
Для защиты от прорыва мобильных групп противника в Курской области необходимо формирование такой линии фронта, которая исключает проникновение ВСУ. Все направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрывать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее сообщалось, что в приграничье Курской области в районе населенного пункта Гирьи была уничтожена бронегруппа ВСУ из трех БТР и пикапа.
Противоядие от прорыва мобильными группами, которую используют в Курской области ВСУ — это формирование линии фронта, которая исключает проникновение групп противника, рассказал эксперт.
Даже если нет сплошной линии фронта, все равно те направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрыть, уточнил он.
"Они пока еще не перекрыты, как мы видим. Это первостепенная задача. И формирование мобильных противодиверсионных групп, которые могут быть оперативно обеспечены достаточным количеством дронов-камикадзе", - отметил Онуфриенко.
Где-то группы противника проскакивают российские блокпосты, поэтому нужно обеспечить сбор информации о местах прорыва и эффективную реакцию на нее. Почему и требуется наладить взаимодействие с местным населением, указал обозреватель.
Необходимо дать им контактные телефоны, на которые они могут звонить при обнаружении групп противника и диверсантов. Туда будут выдвигаться группы для проверки информации и при ее подтверждении принимать оперативные меры, заключил собеседник издания.
О том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру