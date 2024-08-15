Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву" - 15.08.2024 Украина.ру
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Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"
Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву" - 15.08.2024 Украина.ру
Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"
Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России". Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2024-08-15T03:00
2024-08-15T03:00
новости
украина
курская область
алексей мухин
киев
всу
агрессия
атака
израиль
хамас
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Ни в коем случае ВСУ не будут трогать газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", потому что от этого зависит оказание военной помощи от Евросоюза. Поэтому ЕС заблокирует любую помощь Киеву, если там что-то произойдет, рассказал эксперт.Политическая же составляющая наиболее интересна. Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России", добавил политолог.Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя, и страной-жертвой она уже не будет никогда", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.руПодробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
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новости, украина, курская область, алексей мухин, киев, всу, агрессия, атака, израиль, хамас
Новости, Украина, Курская область, Алексей Мухин, Киев, ВСУ, агрессия, атака, Израиль, ХАМАС

Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"

03:00 15.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России". Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Ни в коем случае ВСУ не будут трогать газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", потому что от этого зависит оказание военной помощи от Евросоюза. Поэтому ЕС заблокирует любую помощь Киеву, если там что-то произойдет, рассказал эксперт.
Политическая же составляющая наиболее интересна. Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России", добавил политолог.
"Даже был придуман специальный тезис: немотивированная агрессия со стороны России. На что российская сторона возражала, что русских на Украине притесняют с 2014 года, а вообще-то с 2004-го. Но формально Украина выставила себя страной-жертвой", - подчеркнул Мухин.
Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя, и страной-жертвой она уже не будет никогда", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру
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