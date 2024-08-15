Фарш нельзя провернуть обратно: эксперт о том, почему Украина больше не может изображать "страну-жертву"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России". Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Ни в коем случае ВСУ не будут трогать газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", потому что от этого зависит оказание военной помощи от Евросоюза. Поэтому ЕС заблокирует любую помощь Киеву, если там что-то произойдет, рассказал эксперт.
Политическая же составляющая наиболее интересна. Раньше у Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что якобы она "жертва агрессии со стороны России", добавил политолог.
"Даже был придуман специальный тезис: немотивированная агрессия со стороны России. На что российская сторона возражала, что русских на Украине притесняют с 2014 года, а вообще-то с 2004-го. Но формально Украина выставила себя страной-жертвой", - подчеркнул Мухин.
Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. "Фарш обратно провернуть нельзя, и страной-жертвой она уже не будет никогда", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об атаке ВСУ на приграничные регионы - читайте в материале Александра Чаленко: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру