https://ukraina.ru/20240814/1056868661.html

В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий

В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий - 14.08.2024 Украина.ру

В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий

Западный военный альянс переживает внутренние разногласия и не способен "защищать" слабых. Имея ввиду неспособность Украины дать отпор советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники боятся и пытаются избежать эскалации обстановки

2024-08-14T18:17

2024-08-14T18:17

2024-08-14T18:17

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В соцсети Х* на своей странице он написал, что военно-промышленный комплекс Запада утратил способность массового производства материалов на случай крупного конфликта.Об "осторожной" тактике Вашингтона в отношении Украины ранее писали многие СМИ. Между администрациями двух стран якобы даже возник конфликт из-за запрета США наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Ситуацию может изменить кандидат на пост президента Америки Камала Харрис, полагает эксперт издания Politico.Отмечается, что Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять ограничения относительно использования западных вооружений дальнего радиуса действия против военных целей на территории России, а также по развертыванию на Украине инструкторов из стран-членов НАТО.Также она могла бы заявить о поддержке США союзников, которые будут сбивать российские ракеты или беспилотники. Словом, выполнить все те "хотелки" о которых ранее требовала украинская сторона.Почему Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины читайте в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян Анне Черкасовой на сайте Украина.ру.* Соцсеть заблокирована в РФ

https://ukraina.ru/20240805/1056689484.html

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новости, украина, запад, сша, камала харрис, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, сво