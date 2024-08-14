В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий - 14.08.2024 Украина.ру
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В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий
В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий - 14.08.2024 Украина.ру
В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий
Западный военный альянс переживает внутренние разногласия и не способен "защищать" слабых. Имея ввиду неспособность Украины дать отпор советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники боятся и пытаются избежать эскалации обстановки
2024-08-14T18:17
2024-08-14T18:17
новости
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михаил подоляк
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В соцсети Х* на своей странице он написал, что военно-промышленный комплекс Запада утратил способность массового производства материалов на случай крупного конфликта.Об "осторожной" тактике Вашингтона в отношении Украины ранее писали многие СМИ. Между администрациями двух стран якобы даже возник конфликт из-за запрета США наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Ситуацию может изменить кандидат на пост президента Америки Камала Харрис, полагает эксперт издания Politico.Отмечается, что Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять ограничения относительно использования западных вооружений дальнего радиуса действия против военных целей на территории России, а также по развертыванию на Украине инструкторов из стран-членов НАТО.Также она могла бы заявить о поддержке США союзников, которые будут сбивать российские ракеты или беспилотники. Словом, выполнить все те "хотелки" о которых ранее требовала украинская сторона.Почему Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины читайте в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян Анне Черкасовой на сайте Украина.ру.* Соцсеть заблокирована в РФ
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новости, украина, запад, сша, камала харрис, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, сво
Новости, Украина, Запад, США, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, СВО

В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий

18:17 14.08.2024
 
© Михаил Подоляк/Facebook
© Михаил Подоляк/Facebook
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Западный военный альянс переживает внутренние разногласия и не способен "защищать" слабых. Имея ввиду неспособность Украины дать отпор советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники боятся и пытаются избежать эскалации обстановки
В соцсети Х* на своей странице он написал, что военно-промышленный комплекс Запада утратил способность массового производства материалов на случай крупного конфликта.

"(Наблюдатели) видят неуклюжий западный военно-промышленный комплекс, который утратил навык массового производства материалов для крупного конфликта. Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, не готовый защищать жертв (...) конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", - указал Подоляк.

Об "осторожной" тактике Вашингтона в отношении Украины ранее писали многие СМИ. Между администрациями двух стран якобы даже возник конфликт из-за запрета США наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Ситуацию может изменить кандидат на пост президента Америки Камала Харрис, полагает эксперт издания Politico.
Отмечается, что Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять ограничения относительно использования западных вооружений дальнего радиуса действия против военных целей на территории России, а также по развертыванию на Украине инструкторов из стран-членов НАТО.
Также она могла бы заявить о поддержке США союзников, которые будут сбивать российские ракеты или беспилотники. Словом, выполнить все те "хотелки" о которых ранее требовала украинская сторона.
Почему Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины читайте в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян Анне Черкасовой на сайте Украина.ру.
* Соцсеть заблокирована в РФ
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:35
Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки. Но в реальности не всё так категорично
 
НовостиУкраинаЗападСШАКамала ХаррисВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОСВО
 
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