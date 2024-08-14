https://ukraina.ru/20240814/1056867725.html

"Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ

"Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ - 14.08.2024 Украина.ру

"Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ

Российская делегация и непосредственные свидетели представили в СБ ООН ужасающие доказательства военных преступлений Украины. Речь шла не только о бесчинствах украинской армии и радикалов в 2014 году, но и прорыве ВСУ в Курскую область неделю назад

2024-08-14T18:11

2024-08-14T18:11

2024-08-14T18:18

эксклюзив

совбез оон

дмитрий полянский

всу

военные преступления

украина

курская область

беспилотники

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13 августа в Совете Безопасности ООН состоялось неформальное, направленное на обмен мнениями в частном порядке, заседание по "формуле Арриа", посвящённое преступлениям Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, участники которого затронули события как десятилетней давности в Донбассе, так и вторжение украинских войск на российскую территорию.После госпереворота 2014 года на Украине резко активизировались различные националистические организации, умышленные обстрелы жилых кварталов, уничтожение гражданских объектов и убийства гражданских стали привычной тактикой для украинских солдат и обнажило их истинное лицо, а количество нападений киевского режима на мирных жителей возросло в несколько раз из-за того, что Запад, превратив конфликт в прокси-войну НАТО против России, начал накачивать Украину своим оружием, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.В подтверждение этих слов российская делегация продемонстрировала несколько видеозаписей.В первом сюжете женщины из Дзержинска вспоминают, как ВСУ с дронов обстреливали и жилые дома, и спасавшихся людей, бежавших по минным полям, хотя знали, что это мирные жители, но считали их предателями Родины."На фоне всё новых неудач на поле боя киевский режим, получивший западные дальнобойные артиллерийские системы, начал регулярно прибегать к преднамеренным атакам на некомбатантов не только в Донбассе, но и в соседних российских городах", - отметил Полянский.На следующем видео запечатлён момент, как оператор намеренно направил украинский беспилотник в открытое окно пятиэтажного жилого дома в Шебекино Белгородской области, в результате чего погибла пожилая женщина.Ранним утром 6 августа ВСУ прорвались в Курскую область с целью захвата территории, однако ВС РФ остановили их продвижение. Украинские войска потеряли свыше 2 030 человек, а также 35 танков и 31 бронетранспортёр.Те, кто рассчитывал, что это варварское нападение посеет раздор среди россиян и напугает их, совершили роковую ошибку, - оно только сплотило российское общество и показало истинное лицо нашего врага, который заслушивает лишь тотального поражения и безоговорочной капитуляции, добавил дипломат.На заседании выступили ещё несколько докладчиков, приглашённых российской делегацией. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, бывший представителем ЛНР в Контактной группе, акцентировал внимание на том, что для атак на гражданское население Украина использует весь спектр вооружений, полученных от западных спонсоров. Чаще всего для убийства и причинения увечий мирным жителям применяются артиллеристские снаряды (которые, к слову, Чехия собирает для ВСУ по всему миру, утверждая, что занимается крайне важным гуманитарным делом), на втором месте - ударные дроны, а они представляют собой орудие преднамеренного убийства, поскольку оператор отлично видит, по кому наносит удар.За семь месяцев 2024 года украинская сторона применила свыше 55 000 боеприпасов различных модификаций и калибров для ударов по мирным гражданам и гражданским объектам на прифронтовых территориях, в результате чего пострадали 2622 человека, более 550 из них погибли, сообщил Мирошник.Участникам заседания напомнили об устроенной Киевом инсценировке убийства мирных жителей в Буче Киевской области в апреле 2022 года, в чём впоследствии бездоказательно обвинили Россию, хотя военные ВС РФ покинули город ещё 30 марта, что на следующий день в видеообращении подтвердил мэр города Анатолий Федорук. Рассказал о тех событиях непосредственный свидетель, бывший французский военнослужащий Адриан Боке, первым из западных репортёров публично заявивший, что это была провокация ВСУ.Волонтёр, приехавший в город на несколько дней раньше, рассказал ему, что трупы выносили из одного дома в другой, а затем отвозили в Бучу.Боке также отметил такую деталь: в Буче на протяжении двух дней шёл дождь, тела были очень грязными, а на фотографиях их руки связаны чистыми тряпками, которые он не видел, находясь в городе.Украинские военные поражают своим цинизмом. По рассказам жительницы Артёмовска (Бахмута), её соседка на рынке подошла к бойцам ВСУ - российских войск тогда в городе не было - и обратилась к ним с просьбой защищать местное население, на что они с улыбкой ответили: "Мы приехали не защищать вас, а зачищать".Анатолий Крячок из того же Артёмовска стал свидетелем того, как миномётный расчёт получал по рации координаты для обстрела. Миномётчик воскликнул, что это же центр города, а рядом стоявший военный сказал ему: "Тебе за что гроши платят? Сказали, стреляй – значит, стреляй". Это происходило в 20-х числах февраля, когда ВС РФ в городе не было, они стояли в районе Харькова-Оскола.Таким образом, рассказы свидетелей подтверждают: бойцы ВСУ прекрасно знали, что российские военные находятся далеко, но намеренно наносили удары по населённым пунктам, которые на тот момент контролировал Киев.Помощник профессора Университета Баня-Луки (Республика Сербская, Босния и Герцоговина), эксперт по Украине Олег Солдат собрал информацию о преступлениях киевского режима, совершённых в течение десяти лет, и задокументировал её, когда работал международным наблюдателем на референдуме в новых российских регионах осенью 2022 года.Украинские бойцы, которые впоследствии вошли в батальон "Азов*", в 2014 году после захвата Мариуполя арестовывали представителей всех пророссийских движений. Заложников пытали в мариупольском аэропорту, пропуская через тела ток, их топили и душили. Все майданные активисты пропадали вместе со своими семьями, по рассказам местных жителей, крематорий рядом с аэропортом работал практически 24/7. Затем пытки продолжались в отделе СБУ, в подвалах находились избитые люди с пластиковыми стяжками на руках и пакетами на головах.Один из боевиков рассказал, что в ходе боёв за Мариуполь убил человека - тот, по его мнению, симпатизировал России, поскольку говорил по-русски без акцента, а также изнасиловал девушку и бросил её умирать в выгребную яму.Кроме того, в одном из первых освобождённых ВС РФ населённых пунктов в ходе СВО женщина рассказала, как люди в украинской военной форме зашли в школу и забрали около 20 детей. Как выяснилось от украинских источников, их отвезли в школу Краматорска, которую планировалось использовать для провокации и обвинить в ней Россию.Если есть в мире что-то стабильно предсказуемое, так это выступления западных дипломатов на заседаниях СБ ООН по украинской тематике вне зависимости от того, какого конкретного аспекта или происшествия касается дискуссия, - они каждый раз обвиняют Россию в "агрессии" против Украины и призывают незамедлительно вывести войска. Так, представитель США пригрозил, что Россия понесёт наказание, утверждая, что все зафиксированные преступления совершает якобы именно она, а подобные мероприятия, на которых делегация РФ представляет неоспоримые доказательства преступлений Киева, назвал попыткой использовать СБ ООН, чтобы скрыть "разрушения, нанесённые Москвой". Япония обвинила Россию в двуличии и трате ооновских ресурсов, комментируя прошедшее заседание. Франция назвала отрицание "преступлений России в Буче" "возмутительным", и это даже несмотря на рассказы свидетелей и неопровержимые доказательства непричастности ВС РФ к произошедшему.Не входящие в западный лагерь страны расставляют совершенно другие акценты. Например, Сьерра-Леоне акцентировала внимание на опасности, которую представляют сражения в Курской области неподалёку от АЭС. Эквадор подчеркнул, что военные действия должны проходить вдали от жилых кварталов, призвав к дипломатическому урегулированию конфликта.Сирия назвала прорыв ВСУ в Курскую область "жестоким, варварским ударом украинских сил по районам, где проживают гражданские", а выступления всех докладчиков – подтверждением нарушения международного гуманитарного права украинской стороной. Если бы Запад не закрывал глаза на бесчеловечную практику Киева, то последнего украинского удара не произошло бы, добавил сирийский дипломат.Возможен ли теперь мирный диалог между РФ и Украиной, читайте в материале Переговоры — всё! Эксперт оценил позицию Москвы по урегулированию в связи с атакой на Курщину* украинское формирование, признанное террористическим и запрещённое в РФ

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Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, дмитрий полянский, всу, военные преступления, украина, курская область, беспилотники