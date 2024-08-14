https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума

На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума - 14.08.2024 Украина.ру

На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области

2024-08-14T16:02

2024-08-14T16:02

2024-08-14T16:02

эксклюзив

сво

спецоперация

днр

донецкая народная республика

угледар

донбасс

александр чаленко

ринат ахметов

вооруженные силы украины

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По ее словам, оно не только не останавливается, но его темпы увеличиваются. До Покровска в настоящий момент осталось не больше 14 км. Надо успеть до осенних дождей, размыва почвы и исчезновения "зеленки.""Мы сейчас очень хорошо движемся в сторону Красноармейска/Покровска. И вообще наше наступление в Донбассе идет лучше, чем в июне и июле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть официальные сводки: вот вчера мы освободили 15,5 кв. км, в то же время в июня мы брали 3,4 кв км в сутки, а в июле еще больше - 5,2 кв. км. То есть мы видим прогрессивную тенденцию в деле освобождения Донбасса. Самое главное, курские события никак не повлияли на темпы нашего наступления на Красноармейск/Покровск, потому что никто не снимает оттуда резервы и тяжелую технику", - сообщила Елена Бобкова.Важность освобождения это населенного пункта заключается в четырех моментах. Первый: это крупный украинский логистический центр, из которого идет снабжение украинской группировки в ДНР, как на севере - в Часов Яре, Константиновке и Торецке, так и на юге – в Угледаре.Переход города под контроль российской армии в разы затруднит подвоз б/к и резервов украинским гарнизонам в вышеуказанных городах.Второй момент: освобождение Покровска, находящегося на границе с Днепропетровской областью, перерезает пополам украинскую группировку в ДНР. При этом та ее часть, что находится на юге (прежде всего, в Угледаре), имеет все шансы попасть в окружение, если вовремя не отойдет на запад. В то же время, если российская армия двинет из Покровска на север, на Славянско-Краматорскую агломерацию, то в окружение может попасть украинская группировка, которая находится в Часов Яре, Константиновке и Торецке с Нью-Йорком.Третий момент: под контроль России перейдут угольные шахты Рината Ахметова, где добывают коксующийся уголь, используемый на принадлежащих Ахметову металлургических заводов. Если же последний их лишится, то это нанесет серьезный удар по украинской металлургии.Четвертый момент - морально-политический. Российская армия вступит на территорию Днепропетровской области, которая станет очередной территориально-административной Украины, где будет создана российская военно-гражданская администрация. Это будет иметь серьезный пропагандистский эффект, наглядно демонстрируя, что Украина все больше и больше будет походить на сужавшуюся шагреневую кожу.На Покровском направлении российская армия увеличила давление на населенные пункты – Гродовку и Желанное."Мы движемся там, как на севере не только на Гродовку, но и на Елизаветовку, Миролюбовку, Веселое и Желанное, так и на юг – Камышовку и Николаевку. Из радиоперехватов любому станет понятно, как тяжело сейчас врагу, который порой попросту впадает в панику. Враг постоянно находится под угрозой мини-котлов. Чтобы в них не попасть, ему приходится быстро отходить с занимаемых позиций", - констатирует Бобкова.У вышеупомянутой паники есть сейчас все основания, так как российская армия на Покровском фронте предпринимает до 50 атак в день. Штурмовые волны, не прерываясь, следуют одна за одной. Их не могут остановить даже украинские беспилотники."Именно непрерывные атаки то на одном участке, то на другом, парализуют ответные действия украинцев. Они попросту не могут снять свои подразделения с фронта и перебросить их туда, обстановка стала угрожающей. Откуда их можно снять, если мы давим укропов на покровском направлении везде", - пояснила сложившуюся ситуацию на фронте Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера

https://ukraina.ru/20240813/1056832040.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика, угледар, донбасс, александр чаленко, ринат ахметов, вооруженные силы украины, украина.ру