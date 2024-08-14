На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума - 14.08.2024 Украина.ру
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На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума - 14.08.2024 Украина.ру
На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области
2024-08-14T16:02
2024-08-14T16:02
эксклюзив
сво
спецоперация
днр
донецкая народная республика
угледар
донбасс
александр чаленко
ринат ахметов
вооруженные силы украины
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По ее словам, оно не только не останавливается, но его темпы увеличиваются. До Покровска в настоящий момент осталось не больше 14 км. Надо успеть до осенних дождей, размыва почвы и исчезновения "зеленки.""Мы сейчас очень хорошо движемся в сторону Красноармейска/Покровска. И вообще наше наступление в Донбассе идет лучше, чем в июне и июле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть официальные сводки: вот вчера мы освободили 15,5 кв. км, в то же время в июня мы брали 3,4 кв км в сутки, а в июле еще больше - 5,2 кв. км. То есть мы видим прогрессивную тенденцию в деле освобождения Донбасса. Самое главное, курские события никак не повлияли на темпы нашего наступления на Красноармейск/Покровск, потому что никто не снимает оттуда резервы и тяжелую технику", - сообщила Елена Бобкова.Важность освобождения это населенного пункта заключается в четырех моментах. Первый: это крупный украинский логистический центр, из которого идет снабжение украинской группировки в ДНР, как на севере - в Часов Яре, Константиновке и Торецке, так и на юге – в Угледаре.Переход города под контроль российской армии в разы затруднит подвоз б/к и резервов украинским гарнизонам в вышеуказанных городах.Второй момент: освобождение Покровска, находящегося на границе с Днепропетровской областью, перерезает пополам украинскую группировку в ДНР. При этом та ее часть, что находится на юге (прежде всего, в Угледаре), имеет все шансы попасть в окружение, если вовремя не отойдет на запад. В то же время, если российская армия двинет из Покровска на север, на Славянско-Краматорскую агломерацию, то в окружение может попасть украинская группировка, которая находится в Часов Яре, Константиновке и Торецке с Нью-Йорком.Третий момент: под контроль России перейдут угольные шахты Рината Ахметова, где добывают коксующийся уголь, используемый на принадлежащих Ахметову металлургических заводов. Если же последний их лишится, то это нанесет серьезный удар по украинской металлургии.Четвертый момент - морально-политический. Российская армия вступит на территорию Днепропетровской области, которая станет очередной территориально-административной Украины, где будет создана российская военно-гражданская администрация. Это будет иметь серьезный пропагандистский эффект, наглядно демонстрируя, что Украина все больше и больше будет походить на сужавшуюся шагреневую кожу.На Покровском направлении российская армия увеличила давление на населенные пункты – Гродовку и Желанное."Мы движемся там, как на севере не только на Гродовку, но и на Елизаветовку, Миролюбовку, Веселое и Желанное, так и на юг – Камышовку и Николаевку. Из радиоперехватов любому станет понятно, как тяжело сейчас врагу, который порой попросту впадает в панику. Враг постоянно находится под угрозой мини-котлов. Чтобы в них не попасть, ему приходится быстро отходить с занимаемых позиций", - констатирует Бобкова.У вышеупомянутой паники есть сейчас все основания, так как российская армия на Покровском фронте предпринимает до 50 атак в день. Штурмовые волны, не прерываясь, следуют одна за одной. Их не могут остановить даже украинские беспилотники."Именно непрерывные атаки то на одном участке, то на другом, парализуют ответные действия украинцев. Они попросту не могут снять свои подразделения с фронта и перебросить их туда, обстановка стала угрожающей. Откуда их можно снять, если мы давим укропов на покровском направлении везде", - пояснила сложившуюся ситуацию на фронте Бобкова.Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
https://ukraina.ru/20240813/1056832040.html
https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html
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донецкая народная республика
угледар
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика, угледар, донбасс, александр чаленко, ринат ахметов, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, ДНР, Донецкая Народная Республика, Угледар, Донбасс, Александр Чаленко, Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума

16:02 14.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области
По ее словам, оно не только не останавливается, но его темпы увеличиваются. До Покровска в настоящий момент осталось не больше 14 км. Надо успеть до осенних дождей, размыва почвы и исчезновения "зеленки."
"Мы сейчас очень хорошо движемся в сторону Красноармейска/Покровска. И вообще наше наступление в Донбассе идет лучше, чем в июне и июле. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть официальные сводки: вот вчера мы освободили 15,5 кв. км, в то же время в июня мы брали 3,4 кв км в сутки, а в июле еще больше - 5,2 кв. км.
То есть мы видим прогрессивную тенденцию в деле освобождения Донбасса. Самое главное, курские события никак не повлияли на темпы нашего наступления на Красноармейск/Покровск, потому что никто не снимает оттуда резервы и тяжелую технику", - сообщила Елена Бобкова.
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Вчера, 07:37
Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севераВнезапное наступление ВСУ в Курской области никак не сказалось на продолжении наступления российской армии в сторону Покровска. О том, что сейчас происходит на фронте в Новороссии, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Важность освобождения это населенного пункта заключается в четырех моментах. Первый: это крупный украинский логистический центр, из которого идет снабжение украинской группировки в ДНР, как на севере - в Часов Яре, Константиновке и Торецке, так и на юге – в Угледаре.
Переход города под контроль российской армии в разы затруднит подвоз б/к и резервов украинским гарнизонам в вышеуказанных городах.
Второй момент: освобождение Покровска, находящегося на границе с Днепропетровской областью, перерезает пополам украинскую группировку в ДНР. При этом та ее часть, что находится на юге (прежде всего, в Угледаре), имеет все шансы попасть в окружение, если вовремя не отойдет на запад.
В то же время, если российская армия двинет из Покровска на север, на Славянско-Краматорскую агломерацию, то в окружение может попасть украинская группировка, которая находится в Часов Яре, Константиновке и Торецке с Нью-Йорком.
Третий момент: под контроль России перейдут угольные шахты Рината Ахметова, где добывают коксующийся уголь, используемый на принадлежащих Ахметову металлургических заводов. Если же последний их лишится, то это нанесет серьезный удар по украинской металлургии.
Четвертый момент - морально-политический. Российская армия вступит на территорию Днепропетровской области, которая станет очередной территориально-административной Украины, где будет создана российская военно-гражданская администрация. Это будет иметь серьезный пропагандистский эффект, наглядно демонстрируя, что Украина все больше и больше будет походить на сужавшуюся шагреневую кожу.
На Покровском направлении российская армия увеличила давление на населенные пункты – Гродовку и Желанное.
"Мы движемся там, как на севере не только на Гродовку, но и на Елизаветовку, Миролюбовку, Веселое и Желанное, так и на юг – Камышовку и Николаевку. Из радиоперехватов любому станет понятно, как тяжело сейчас врагу, который порой попросту впадает в панику. Враг постоянно находится под угрозой мини-котлов. Чтобы в них не попасть, ему приходится быстро отходить с занимаемых позиций", - констатирует Бобкова.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
3 августа, 06:30
Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополамВечером в пятницу российские подразделения освободили два населенных пункта на Покровском/Красноармейском направлении – Веселое и Желанное, а также выбили ВСУ из Артемово/Железного, пригорода Торецка/Дзержинска
У вышеупомянутой паники есть сейчас все основания, так как российская армия на Покровском фронте предпринимает до 50 атак в день. Штурмовые волны, не прерываясь, следуют одна за одной. Их не могут остановить даже украинские беспилотники.
"Именно непрерывные атаки то на одном участке, то на другом, парализуют ответные действия украинцев. Они попросту не могут снять свои подразделения с фронта и перебросить их туда, обстановка стала угрожающей. Откуда их можно снять, если мы давим укропов на покровском направлении везде", - пояснила сложившуюся ситуацию на фронте Бобкова.
Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
 
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16:14Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
16:02На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
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