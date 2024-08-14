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Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа

Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру

Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа

ВСУ планировали на пятый день вторжения в Курскую область захват АЭС в Курчатове. Правоохранительные органы ФРГ ищут украинца по делу о подрыве "Северных потоков". Украина продолжает обстрелы Донбасса. Новое направление наступления ВС РФ в Запорожской области

2024-08-14T13:13

2024-08-14T13:13

2024-08-14T13:50

эксклюзив

украина

россия

курская область

всу

северный поток

теракт

апти алаудинов

днр

денис пушилин

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Сорванный план ВСУ в Курской областиВооруженные силы РФ продолжают ликвидацию украинских формирований, вторгшихся на прошлой неделе на территорию Курской области.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, еще одна группа военнослужащих ВСУ на этом направлении попала в плен.Тем временем начали появляться подробности изначального плана Украины по вторжению на территорию Курской области.Начав 6 августа наступление в этом российском регионе, уже 11 августа ВСУ планировали взять под контроль АЭС в городе Курчатове, который находится в примерно 70 км от украинской границы, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число", - сообщил он у себя в телеграм-канале.По словам Алаудинова, бросок на Курчатов планировался киевским режимом для выдвижения в дальнейшем ультиматума Москве и начала переговоров. Этот план был сорван, подчеркнул он."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - сказал командир "Ахмата".Он же в эфире "Первого канала" уточнил, что основные силы армии Украины в Курской области остановлены.Серьезный урон противнику был нанесен в Мартыновке, продолжил он."Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных. На сегодняшний день они полностью остановлены, там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается", - заявил Алаудинов.Что касается Суджи, которую частично контролируют украинские формирования, то боестолкновения там продолжаются, отметил командир "Ахмата"."Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует", - сказал он.Тем не менее ВСУ продолжают попытки атаковать города Курской области."Четырнадцатого августа... около 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На этом фоне западная пресса рассуждает, какой ответ может дать Россия на нападение в Курской области. Издание Newsweek пишет, что в Киеве осознают, что реакция Москвы на произошедшее выйдет за рамки уже привычного хода боевых действий."Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — заявил журналистам бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.Обстрелы ДНРНе прекращаются обстрелы со стороны Украины и других российских городов. Последние данные по ДНР обнародовал в эфире канала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин."Ситуация с обстрелами остается пока что еще напряженной. Противник наносит удары по гражданскому населению там, где имеет возможность, физическую возможность. И только с начала прошлой недели, с 5 августа, можно говорить, что 38 человек ранены, 6 человек погибли, разрушено 54 жилых домостроения, 17 объектов инфраструктуры были повреждены", - сказал он.Пушилин подчеркнул, что эти обстрелы идут на фоне успешного продвижения российских ВС в Донбассе.Глава ДНР рассказал, что жертв этих атак могло быть больше, если бы не система радиоэлектронного противодействия "Купол Донбасса", которая только за прошлую неделю, сорвала более 200 попыток украинских БПЛА атаковать объекты на территории республики.Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ сбросили один боеприпас и выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка с 6.00 до 11.35 среды.Ситуация в Запорожской областиНаступление армии РФ продолжается и на других направлениях. В Запорожской области можно говорить о появлении нового направления – Степногорского, севернее села Пятихатки, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Севернее Пятихаток активизировались боестолкновения. Инициатива находится в руках нашей армии. Активность нашей артиллерии, РСЗО и фронтовой авиации дает свои результаты. Помимо Времевского и Ореховского направлений, можно говорить теперь и о Степногорском направлении", - сказал он.За последнее время Вооруженные силы Украины потеряли большое количество радиолокационных станций на запорожском фронте, добавил Рогов.Удары по станциям ВСУ дают свои результаты в контрбатарейной борьбе и наступательных действиях армии РФ, подытожил он.Прорыв в расследовании диверсии на "Северных потоках"Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток", который произошел 26 сентября 2022 года. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, к этому теракту причастны три инструктора по дайвингу с Украины. Такой вывод сделало следствие после почти двух лет расследования.Один из них – 44-летний Владимир З. объявлен в розыск следственными органами Германии. Совместное расследование нескольких ведущих немецких СМИ пришло к выводу, что этот человек являлся одним из исполнителей диверсии.Отмечается, что этот Владимир З. является гражданином Украины, он работал инструктором в одной из школ дайвинга. Проживал в Польше. Источники журналистов заявили, что в настоящий момент он уже скрылся из страны и найти его теперь будет проблематично.Тем не менее ранее им удалось найти Владимира З. в Польше. Оказалось, что он жил в городе Прушкув в 25 км от Варшавы и официально работал в небольшой местной отопительной компании. В комментарии украинец лаконично заявил, что будто бы не имеет отношения в произошедшему в Балтийском море.Немецкие следователи вышли на Владимира З. благодаря белому фургону Citroën, который был замечен на острове Рюген вскоре после полуночи 8 сентября. В это же время на северо-западе острова были пришвартована яхта "Андромеда", на которой до места теракта добирались диверсанты.По номерам фургона правоохранители вышли на украинскую курьерскую службу, позже водителя допросили, когда он приехал с очередным рейсом в ФРГ. Ему показали фотографии трех дайверов, в одном из которых он опознал Владимира З. Последний также засветился в качестве пассажира этого фургона на одной из камер контроля скорости.По словам водителя, его задача заключалась в том, чтобы забрать с территории Украины группу граждан, привезти их в Германию и забрать обратно.Двумя другими участниками теракта немецкие СМИ называют еще двух украинцев – Евгения У. (также известного как Фольгат), а также его жену.Речь идет о Евгении Успенском и его жене Светлане Успенской, данные о которых есть на сайте одной из украинских школ глубоководного плавания.Там указано, что Успенский родился в Киеве. Учился в местном суворовском училище, затем получил высшее образование. Родной дядя диверсанта - заслуженный тренер Украины, мастер спорта, водолаз 1 класса, именно он приучил своего племянника к дайвингу."На данный момент я учу этому прекрасному виду спорта – дайвингу и сам продолжаю перенимать опыт старших товарищей", - написал Успенский о себе.Журналисты из Германии выяснили, что помимо дайвинга Фольгат также не брезгует диверсиями."На сайте школы дайвинга Фольгат с гордостью перечисляет все свои дополнительные квалификации — их 24. В соответствии с международными правилами он может называть себя "инструктором по подводному плаванию в открытой воде", "инструктором по глубоководным погружениям" и "инструктором по подводному плаванию на большой глубине". Он имеет право обучать погружениям к затонувшим кораблям, а также сертификат на погружения с ребризером — их также используют боевые пловцы, поскольку такие аппараты не оставляют на поверхности заметных пузырьков воздуха", - пишет Süddeutsche Zeitung.Кроме того, Успенский прошел обучение по программе Tec Trimix Diver — квалификация для дайверов-экстремалов, которые используют специальную дыхательную смесь из кислорода, гелия и азота для погружения на глубину до 90 м.Именно на глубине в 80 м и был осуществлен взрыв "Северных потоков", напоминает издание. Чета Успенских в компании Владимира З. и еще двоих неизвестных, полагают СМИ, вышли 6 сентября в плавание по Балтийскому морю на яхте "Андромеда" с конечной целью взорвать "Северные потоки".Süddeutsche Zeitung удалось дозвониться до Светланы Успенской. По ее словам, в сентябре 2022 года она якобы отдыхала в Болгарии и не знакома с Владимиром З.Сообщается, что следователи из Германии не нашли пока доказательств того, что подрывники действовали с санкции военных или политических органов Украины. Однако допускается, что это более чем возможно, так как есть сомнения, что обычные, пусть и хорошо подготовленные дайверы могут управлять 15-метровым судном в условиях неспокойного моря, а также изготовить и применить подобное взрывное устройство.Самое интересное в этой истории заключается в том, что Германия еще в конце июня запросила международную помощь у Польши и выдала европейский ордер на арест Владимира З., однако этого не произошло по сей день.Авторы материала пришли к выводу, что польские власти никогда по-настоящему не были заинтересованы в серьезном расследовании этого ЧП, так как "Северные потоки" сделали бы Польшу не нужной как страну-транзитера российского газа в Европу.Более того, польская сторона все эти годы откровенно вставляла палки в колеса расследования немецких коллег."По словам следователей, польские власти "с самого начала проявляли несговорчивость". Записи в порту польского города Кольберг, где с 19 по 20 сентября 2022 года пришвартовалась "Андромеда" с диверсионным экипажем, судя по всему, были удалены. Персональные данные, предоставленные позже Варшавой, оказались совершенно непригодными для использования. У следователей иногда возникало ощущение, что Польша намеренно пускает расследование на самотек. Исчезновение Владимира З. также вписывается в эту картину", - говорится в публикации.Из-за действий Польши и Украины дело "Северных потоков" окончательно перешло в политическую плоскость, резюмировало издание.Как сообщило вскоре после выхода статьи польская прокуратура, Владимир З. убыл из Польши на Украину в начале июля этого года.Подробнее еще об одном возможном участнике теракта на "Северных потоках" - в материале Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках" издания Украина.ру.

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эксклюзив, украина, россия, курская область, всу, северный поток, теракт, апти алаудинов, днр, денис пушилин, запорожская область, владимир рогов, донецк