В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов - 14.08.2024 Украина.ру
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В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов
В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов - 14.08.2024 Украина.ру
В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в эфире Первого канала заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной
2024-08-14T12:48
2024-08-14T12:58
новости
россия
курская область
апти алаудинов
родион мирошник
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"ахмат"
нато
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"Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский – Ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция (в Курской области - Ред.) их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", - заверил Алаудинов.Ранее он заявлял, что после планируемого захвата АЭС в курском Курчатове Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом.Это высказывание подтвердил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник.Он также отметил, что реакцию западных стран на действия киевского режима в Курской области можно охарактеризовать как "слепота и глухота".На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, апти алаудинов, родион мирошник, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "ахмат", нато
Новости, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, Родион Мирошник, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", НАТО

В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов

12:48 14.08.2024 (обновлено: 12:58 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в эфире Первого канала заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной
"Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский – Ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция (в Курской области - Ред.) их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", - заверил Алаудинов.
Ранее он заявлял, что после планируемого захвата АЭС в курском Курчатове Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом.
Это высказывание подтвердил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник.
"Есть констатация, что именно террористическими действиями на Курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно. Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день противоестественно" - заявил Мирошник на брифинге.
Он также отметил, что реакцию западных стран на действия киевского режима в Курской области можно охарактеризовать как "слепота и глухота".
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьАпти АлаудиновРодион МирошникУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины"Ахмат"НАТО
 
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