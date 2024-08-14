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В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов

В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов - 14.08.2024 Украина.ру

В НАТО просчитались. Москва не будет вести переговоры с Киевом, который готовил ультиматум — Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в эфире Первого канала заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной

2024-08-14T12:48

2024-08-14T12:48

2024-08-14T12:58

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"Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский – Ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция (в Курской области - Ред.) их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", - заверил Алаудинов.Ранее он заявлял, что после планируемого захвата АЭС в курском Курчатове Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом.Это высказывание подтвердил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник.Он также отметил, что реакцию западных стран на действия киевского режима в Курской области можно охарактеризовать как "слепота и глухота".На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, апти алаудинов, родион мирошник, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "ахмат", нато