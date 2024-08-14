"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали - 14.08.2024 Украина.ру
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"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали - 14.08.2024 Украина.ру
"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
Если бы Украина была в нормальном состоянии, то разрыв дипотношений с Нигером и Мали стал бы для нее серьезным ударом. Украинские фирмы и компании стремятся работать в Африке, она заинтересована в африканском сырье и рынке сбыта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-14T05:30
2024-08-14T05:30
новости
украина
нигер
мали
ростислав ищенко
африка
экономика
словакия
венгрия
фирмы
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На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.Разорвать дипотношения с Киевом для Нигера и Мали было очень просто. Это не Венгрия, не Словакия, которые находятся рядом с Украиной. И у которых есть интерес и на украинской территории, потому что там есть их национальное меньшинство, рассказал эксперт.И для них подобного рода шаг был бы серьезным испытанием. Потому что вопрос еще в том, кому бы он нанес в данной ситуации больший ущерб. Но сейчас Украине-то особенно терять нечего. Она "при последнем издыхании", констатировал обозреватель.Если бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв дипотношений стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько месяцев ей осталось, то это все равно, как объявление Аргентиной войны Германии в 45-м году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, нигер, мали, ростислав ищенко, африка, экономика, словакия, венгрия, фирмы, компания, бизнес, рынки, германия
Новости, Украина, Нигер, Мали, Ростислав Ищенко, Африка, экономика, Словакия, Венгрия, фирмы, компания, бизнес, рынки, Германия

"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали

05:30 14.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Если бы Украина была в нормальном состоянии, то разрыв дипотношений с Нигером и Мали стал бы для нее серьезным ударом. Украинские фирмы и компании стремятся работать в Африке, она заинтересована в африканском сырье и рынке сбыта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.
Разорвать дипотношения с Киевом для Нигера и Мали было очень просто. Это не Венгрия, не Словакия, которые находятся рядом с Украиной. И у которых есть интерес и на украинской территории, потому что там есть их национальное меньшинство, рассказал эксперт.
И для них подобного рода шаг был бы серьезным испытанием. Потому что вопрос еще в том, кому бы он нанес в данной ситуации больший ущерб. Но сейчас Украине-то особенно терять нечего. Она "при последнем издыхании", констатировал обозреватель.
"Украинские фирмы, украинские компании, тоже стремятся работать в Африке. Какие-то кусочки мясного пирога они тоже получали. И в экономическом плане Украина заинтересована в африканском сырье. И заинтересована в Африке как в рынке сбыта для себя", - указал Ищенко.
Если бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв дипотношений стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько месяцев ей осталось, то это все равно, как объявление Аргентиной войны Германии в 45-м году, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
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Вчера, 17:23
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