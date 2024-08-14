"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
Если бы Украина была в нормальном состоянии, то разрыв дипотношений с Нигером и Мали стал бы для нее серьезным ударом. Украинские фирмы и компании стремятся работать в Африке, она заинтересована в африканском сырье и рынке сбыта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях вслед за Мали дипломатические отношения с Украиной разорвал и Нигер, обвинив Украину в поддержке терроризма.
И для них подобного рода шаг был бы серьезным испытанием. Потому что вопрос еще в том, кому бы он нанес в данной ситуации больший ущерб. Но сейчас Украине-то особенно терять нечего. Она "при последнем издыхании", констатировал обозреватель.
"Украинские фирмы, украинские компании, тоже стремятся работать в Африке. Какие-то кусочки мясного пирога они тоже получали. И в экономическом плане Украина заинтересована в африканском сырье. И заинтересована в Африке как в рынке сбыта для себя", - указал Ищенко.
Если бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв дипотношений стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько месяцев ей осталось, то это все равно, как объявление Аргентиной войны Германии в 45-м году, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Нигер вслед за Мали официально разорвал дипломатические отношения с Киевом - в статье Александра Сокуренко: Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной на сайте Украина.ру
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