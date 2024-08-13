Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия - 13.08.2024 Украина.ру
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Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия - 13.08.2024 Украина.ру
Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.
2024-08-13T17:23
2024-08-13T17:23
мнения
украина
россия
война
переговоры
владимир зеленский
президентские выборы
президент украины
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На самом деле шаг радикальный и, как пишут западные СМИ, рискованный. Впрочем, никакого качественно нового риска это решение за собой не повлекло – Запад слишком долго и последовательно поддерживал Украину, обещая ей обязательную победу, что даже в этом случае не нашёлся, что возразить. Несмотря на совершенно явные планы деэскалации.Впрочем, в данном случае интересна не столько позиция Запада (вполне последовательная), сколько собственные интересы Зеленского – ему-то всё это зачем?Интерес Зеленского достаточно простой – несмотря на свои обещания пробыть на президентском посту только один срок, на практике он не собирается отказываться от власти. После того масштаба дел, которые приходится творить (а Зеленский стал феноменом глобального масштаба – вряд ли можно найти другого глава страны четвёртого мира, столь открыто хамящего сильным мира сего), он от власти неспособен отказаться чисто психологически.В последнее время Зеленского каким-то образом смогли нагнуть и заставить сделать очень большие уступки России. Он согласился:- вести переговоры с нынешними российскими властями (что ещё в 2022 году запретил себе отдельным указом);- не настаивать на выполнении "формулы мира" как условия для переговоров;- не стремиться к немедленному восстановлению территориальной целостности вооружённым путём.В общем, уступки более чем впечатляющие, если, конечно, не помнить, что делает их человек, никаких юридических полномочий о чём-либо договариваться не имеющий. Последнее, конечно, отчасти объясняет уступчивость Зеленского, но только отчасти – выполнять какие-либо договоренности он бы всё равно не стал, но само по себе начало переговоров нанесёт серьёзный ущерб его репутации в стране.И вот, после всех этих уступок предпринимается наступательная операция в Курской области… Зеленский своими же руками хоронит планы свои и своих хозяев? Нет, конечно.Наиболее обсуждаемый сейчас сценарий состоит в том, что целью операции было улучшить переговорные условия для Украины. По данным, полученным от украинских военнопленных, целью операции был захват Курской АЭС и значительной части российской территории. Дальше открываются широкие возможности для торга.В качестве программы-минимум можно обменять часть Курской области на занятую российскими войсками часть Харьковской области, а КАЭС на ЗАЭС.В качестве программы максимум можно и вовсе потребовать возвращения к "формуле мира", представив выход на границы 1991 года менее травматичным для России вариантом. Особенно учитывая, что разрешение Запада использовать дальнобойные натовские вооружения по целям в глубине территории России – вопрос времени, а не принципа.Запад такой минимальный вариант полностью устроит. С одной стороны, это можно будет легко представить победой Украины, с другой – вопрос решения проблемы территориальной целостности станет долгоиграющим конфликтом, затрудняющим нормализацию отношений между Украиной и Россией и который при любой необходимости можно разморозить.Ну а если переговоры не пойдут? Собственно, они уже не пошли – 12 августа российский президент выразил сомнение в возможности каких-либо договоренностей с нынешними украинскими властями.Ну так Зеленского это тоже устраивает – у него-то не было намерений вести переговоры, их Запад требует…Самое интересное, что с точки зрения продолжения политической карьеры Зеленского оба варианта более чем приемлемы.Если переговоров не будет, а будет продолжаться война, Зеленский может оставаться на посту президента может достаточно – выборы-то можно не проводить. Например, начальник ГУР Кирилл Буданов** считает, что если мобилизация затронет молодёжь с 18 лет, то войну можно будет продолжать до 2033 года, а если с 16 лет – то до 2044-го. Для Зеленского это пребывание на посту президента на протяжении трёх-пяти президентских сроков. Практически вечно.Правда совершенно непонятно на чём основан оптимизм Буданова** вообще и какова вероятность того, что сам Зеленский столько проживёт – наркотики, недовольство Запада и неизбежные на войне случайности…Ну а если до переговоров всё же дойдёт? Социологических данных ещё не было, но легко себе представить, что они покажут – украинцы в восторге от переноса войны на территорию России (судя по социальным сетям это не так, но украинцев никто спрашивать не будет). А раз так, то у Зеленского нет никаких шансов ограничиться одним президентским сроком – нация потребует от "победителя России" выдвинуться на ещё один срок, и он, конечно, не сможет отказать. А потом нация может по своей инициативе провести референдум о внесении изменений к Конституцию, закрепив там формулировку типа "президентом Украины является Владимир Зеленский".Так что Зеленский просто-напросто решает вопрос продления своей фактически диктаторской власти, и в какую бы сторону ни пошёл процесс, его интерес будет соблюдён. Украина, правда, проиграет, но… проиграла она ещё в 2014 году.* - Признаны в России террористической организацией** - Признан в России террористомО целях Украины в ходе наступления в Курской области можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели"
https://ukraina.ru/20240809/1056737963.html
https://ukraina.ru/20240813/1056848402.html
https://ukraina.ru/20240813/1056833176.html
https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, россия, война, переговоры, владимир зеленский, президентские выборы, президент украины
Мнения, Украина, Россия, война, переговоры, Владимир Зеленский, президентские выборы, президент Украины

Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия

17:23 13.08.2024
 
© president.gov.uaЗеленский камуфляж военная форма бронежилет
Зеленский камуфляж военная форма бронежилет
© president.gov.ua
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.
На самом деле шаг радикальный и, как пишут западные СМИ, рискованный. Впрочем, никакого качественно нового риска это решение за собой не повлекло – Запад слишком долго и последовательно поддерживал Украину, обещая ей обязательную победу, что даже в этом случае не нашёлся, что возразить. Несмотря на совершенно явные планы деэскалации.
Впрочем, в данном случае интересна не столько позиция Запада (вполне последовательная), сколько собственные интересы Зеленского – ему-то всё это зачем?
Интерес Зеленского достаточно простой – несмотря на свои обещания пробыть на президентском посту только один срок, на практике он не собирается отказываться от власти. После того масштаба дел, которые приходится творить (а Зеленский стал феноменом глобального масштаба – вряд ли можно найти другого глава страны четвёртого мира, столь открыто хамящего сильным мира сего), он от власти неспособен отказаться чисто психологически.
В последнее время Зеленского каким-то образом смогли нагнуть и заставить сделать очень большие уступки России. Он согласился:
- вести переговоры с нынешними российскими властями (что ещё в 2022 году запретил себе отдельным указом);
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 05:00
Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУБессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. Поэтому на Западе начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
- не настаивать на выполнении "формулы мира" как условия для переговоров;
- не стремиться к немедленному восстановлению территориальной целостности вооружённым путём.
В общем, уступки более чем впечатляющие, если, конечно, не помнить, что делает их человек, никаких юридических полномочий о чём-либо договариваться не имеющий. Последнее, конечно, отчасти объясняет уступчивость Зеленского, но только отчасти – выполнять какие-либо договоренности он бы всё равно не стал, но само по себе начало переговоров нанесёт серьёзный ущерб его репутации в стране.
И вот, после всех этих уступок предпринимается наступательная операция в Курской области… Зеленский своими же руками хоронит планы свои и своих хозяев? Нет, конечно.
Наиболее обсуждаемый сейчас сценарий состоит в том, что целью операции было улучшить переговорные условия для Украины. По данным, полученным от украинских военнопленных, целью операции был захват Курской АЭС и значительной части российской территории. Дальше открываются широкие возможности для торга.
В качестве программы-минимум можно обменять часть Курской области на занятую российскими войсками часть Харьковской области, а КАЭС на ЗАЭС.
О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
16:53
О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
В качестве программы максимум можно и вовсе потребовать возвращения к "формуле мира", представив выход на границы 1991 года менее травматичным для России вариантом. Особенно учитывая, что разрешение Запада использовать дальнобойные натовские вооружения по целям в глубине территории России – вопрос времени, а не принципа.
Запад такой минимальный вариант полностью устроит. С одной стороны, это можно будет легко представить победой Украины, с другой – вопрос решения проблемы территориальной целостности станет долгоиграющим конфликтом, затрудняющим нормализацию отношений между Украиной и Россией и который при любой необходимости можно разморозить.
Ну а если переговоры не пойдут? Собственно, они уже не пошли – 12 августа российский президент выразил сомнение в возможности каких-либо договоренностей с нынешними украинскими властями.
Ну так Зеленского это тоже устраивает – у него-то не было намерений вести переговоры, их Запад требует…
Самое интересное, что с точки зрения продолжения политической карьеры Зеленского оба варианта более чем приемлемы.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
06:25
Курск как маленькая информационная Украина и "Вторая Тихоокеанская эскадра" военблогеровВ 1992 году я закончил истфак Киевского государственного университета и начал работать в МИД Украины
Если переговоров не будет, а будет продолжаться война, Зеленский может оставаться на посту президента может достаточно – выборы-то можно не проводить. Например, начальник ГУР Кирилл Буданов** считает, что если мобилизация затронет молодёжь с 18 лет, то войну можно будет продолжать до 2033 года, а если с 16 лет – то до 2044-го. Для Зеленского это пребывание на посту президента на протяжении трёх-пяти президентских сроков. Практически вечно.
Правда совершенно непонятно на чём основан оптимизм Буданова** вообще и какова вероятность того, что сам Зеленский столько проживёт – наркотики, недовольство Запада и неизбежные на войне случайности…
Ну а если до переговоров всё же дойдёт? Социологических данных ещё не было, но легко себе представить, что они покажут – украинцы в восторге от переноса войны на территорию России (судя по социальным сетям это не так, но украинцев никто спрашивать не будет). А раз так, то у Зеленского нет никаких шансов ограничиться одним президентским сроком – нация потребует от "победителя России" выдвинуться на ещё один срок, и он, конечно, не сможет отказать. А потом нация может по своей инициативе провести референдум о внесении изменений к Конституцию, закрепив там формулировку типа "президентом Украины является Владимир Зеленский".
Курск
Вчера, 08:04
"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре КиеваВ украинском экспертном сообществе думают о том, чего достиг киевский режим заходом в Курскую область России и что он может в результате потерять
Так что Зеленский просто-напросто решает вопрос продления своей фактически диктаторской власти, и в какую бы сторону ни пошёл процесс, его интерес будет соблюдён. Украина, правда, проиграет, но… проиграла она ещё в 2014 году.
* - Признаны в России террористической организацией
** - Признан в России террористом
О целях Украины в ходе наступления в Курской области можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели"
 
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