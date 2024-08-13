https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html

Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия

Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия - 13.08.2024 Украина.ру

Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия

На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.

2024-08-13T17:23

2024-08-13T17:23

2024-08-13T17:23

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президент украины

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На самом деле шаг радикальный и, как пишут западные СМИ, рискованный. Впрочем, никакого качественно нового риска это решение за собой не повлекло – Запад слишком долго и последовательно поддерживал Украину, обещая ей обязательную победу, что даже в этом случае не нашёлся, что возразить. Несмотря на совершенно явные планы деэскалации.Впрочем, в данном случае интересна не столько позиция Запада (вполне последовательная), сколько собственные интересы Зеленского – ему-то всё это зачем?Интерес Зеленского достаточно простой – несмотря на свои обещания пробыть на президентском посту только один срок, на практике он не собирается отказываться от власти. После того масштаба дел, которые приходится творить (а Зеленский стал феноменом глобального масштаба – вряд ли можно найти другого глава страны четвёртого мира, столь открыто хамящего сильным мира сего), он от власти неспособен отказаться чисто психологически.В последнее время Зеленского каким-то образом смогли нагнуть и заставить сделать очень большие уступки России. Он согласился:- вести переговоры с нынешними российскими властями (что ещё в 2022 году запретил себе отдельным указом);- не настаивать на выполнении "формулы мира" как условия для переговоров;- не стремиться к немедленному восстановлению территориальной целостности вооружённым путём.В общем, уступки более чем впечатляющие, если, конечно, не помнить, что делает их человек, никаких юридических полномочий о чём-либо договариваться не имеющий. Последнее, конечно, отчасти объясняет уступчивость Зеленского, но только отчасти – выполнять какие-либо договоренности он бы всё равно не стал, но само по себе начало переговоров нанесёт серьёзный ущерб его репутации в стране.И вот, после всех этих уступок предпринимается наступательная операция в Курской области… Зеленский своими же руками хоронит планы свои и своих хозяев? Нет, конечно.Наиболее обсуждаемый сейчас сценарий состоит в том, что целью операции было улучшить переговорные условия для Украины. По данным, полученным от украинских военнопленных, целью операции был захват Курской АЭС и значительной части российской территории. Дальше открываются широкие возможности для торга.В качестве программы-минимум можно обменять часть Курской области на занятую российскими войсками часть Харьковской области, а КАЭС на ЗАЭС.В качестве программы максимум можно и вовсе потребовать возвращения к "формуле мира", представив выход на границы 1991 года менее травматичным для России вариантом. Особенно учитывая, что разрешение Запада использовать дальнобойные натовские вооружения по целям в глубине территории России – вопрос времени, а не принципа.Запад такой минимальный вариант полностью устроит. С одной стороны, это можно будет легко представить победой Украины, с другой – вопрос решения проблемы территориальной целостности станет долгоиграющим конфликтом, затрудняющим нормализацию отношений между Украиной и Россией и который при любой необходимости можно разморозить.Ну а если переговоры не пойдут? Собственно, они уже не пошли – 12 августа российский президент выразил сомнение в возможности каких-либо договоренностей с нынешними украинскими властями.Ну так Зеленского это тоже устраивает – у него-то не было намерений вести переговоры, их Запад требует…Самое интересное, что с точки зрения продолжения политической карьеры Зеленского оба варианта более чем приемлемы.Если переговоров не будет, а будет продолжаться война, Зеленский может оставаться на посту президента может достаточно – выборы-то можно не проводить. Например, начальник ГУР Кирилл Буданов** считает, что если мобилизация затронет молодёжь с 18 лет, то войну можно будет продолжать до 2033 года, а если с 16 лет – то до 2044-го. Для Зеленского это пребывание на посту президента на протяжении трёх-пяти президентских сроков. Практически вечно.Правда совершенно непонятно на чём основан оптимизм Буданова** вообще и какова вероятность того, что сам Зеленский столько проживёт – наркотики, недовольство Запада и неизбежные на войне случайности…Ну а если до переговоров всё же дойдёт? Социологических данных ещё не было, но легко себе представить, что они покажут – украинцы в восторге от переноса войны на территорию России (судя по социальным сетям это не так, но украинцев никто спрашивать не будет). А раз так, то у Зеленского нет никаких шансов ограничиться одним президентским сроком – нация потребует от "победителя России" выдвинуться на ещё один срок, и он, конечно, не сможет отказать. А потом нация может по своей инициативе провести референдум о внесении изменений к Конституцию, закрепив там формулировку типа "президентом Украины является Владимир Зеленский".Так что Зеленский просто-напросто решает вопрос продления своей фактически диктаторской власти, и в какую бы сторону ни пошёл процесс, его интерес будет соблюдён. Украина, правда, проиграет, но… проиграла она ещё в 2014 году.* - Признаны в России террористической организацией** - Признан в России террористомО целях Украины в ходе наступления в Курской области можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели"

https://ukraina.ru/20240809/1056737963.html

https://ukraina.ru/20240813/1056848402.html

https://ukraina.ru/20240813/1056833176.html

https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html

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мнения, украина, россия, война, переговоры, владимир зеленский, президентские выборы, президент украины