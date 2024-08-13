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ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"

ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов" - 13.08.2024 Украина.ру

ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"

Украина получила транш от Евросоюза на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, который включает льготное кредитное финансирование на сумму 2,7 млрд евро и грант 1,5 млрд евро. Об этом во вторник сообщил украинский Минфин

2024-08-13T17:18

2024-08-13T17:18

2024-08-13T17:18

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Как пишет агентство PAP, деньги помогут стране поддерживать финансовую стабильность, покрывать текущие расходы и восстанавливаться.В Еврокомиссии пояснили, что Украина "удовлетворительно выполнила девять показателей реформ, связанных с первым регулярным квартальным платежом. Эти условия, охватывающие государственное финансовое управление, управление госпредприятиями, бизнес-среду, энергетику были изложены в плане для Украины".В целом объем финансирования Киева в рамках программы должен составить 50 млрд евро. Бюджет Ukraine Facility будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Из общей суммы на поддержку бюджета будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.Украина сможет получать выплаты регулярно, ежеквартально, а условием будет выполнение взятых на себя обязательств. Деньги из фонда будут выплачиваться до 2027 года.Читайте подробнее о том, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты в интервью историка, политолога, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240727/1056454172.html

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