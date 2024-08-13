https://ukraina.ru/20240813/1056847488.html
ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники - 13.08.2024 Украина.ру
ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
Российские бойцы установили полный контроль над тремя населенными пунктами на Красноармейском направлении в ДНР – украинская армия покинула Лисичное, Ивановку и Свиридовку, подтвердил украинский аналитический ресурс Deep State
2024-08-13T16:53
2024-08-13T16:53
2024-08-13T16:53
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Ранее в этот же день Министерство обороны России информировало о переходе под контроль ВС РФ Лисичного в Донбассе.Помимо этого, Deep State зафиксировал продвижении российских военных в районе Гродовки и Сергеевки, а также Невельского на этом же участке фронта.Также российские войска успешно продвигаются на Кураховском направлении около Константиновки и на купянском – у Песчаного.Тем временем в Дзержинск (Торецк) проникают диверсионно-разведывательные группы, основные бои идут в городской застройке Северного и Железного: ситуация для ВСУ тяжелая, уточнили аналитики.Эту информацию подтверждают и официально в Вооруженных силах Украины. Сегодня офицер ВСУ сообщил в сети, что на Красноармейском (Поровском) направлении "все очень грустно, без преувеличения", так как российская армия уже зашла в Гродовку.Он обвинил журналистов в том, что, освещая наступление и так называемую "победу" украинской армии в Курской области, о группировке ВСУ в Донбассе все забыли."Во многих СМИ никому нафиг не сдалось то Покровское (Красноармейское) и другие направления, когда есть победа. Победа хорошо, особенно когда успехи реально есть, но нужно трезво оценивать ситуацию повсюду, потому что потом будет больно. Противник тем временем активно наступает, просто отмотайте карту DeepState на неделю назад", - цитирует военнослужащего телеграм-канал "Политика страны".Ранее в ВСУ выражали уверенность, что российские бойцы заберут Новгородское (Нью-Йорк) "уже завтра".Читайте подробнее о перспективах выхода к северным границам ДНР в интервью журналиста, члена Союза писателей России, автора книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олега Измайлова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240812/1056819299.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво
ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
Российские бойцы установили полный контроль над тремя населенными пунктами на Красноармейском направлении в ДНР – украинская армия покинула Лисичное, Ивановку и Свиридовку, подтвердил украинский аналитический ресурс Deep State
Ранее в этот же день Министерство обороны России информировало о переходе под контроль ВС РФ Лисичного в Донбассе.
Помимо этого, Deep State зафиксировал продвижении российских военных в районе Гродовки и Сергеевки, а также Невельского на этом же участке фронта.
Также российские войска успешно продвигаются на Кураховском направлении около Константиновки и на купянском – у Песчаного.
Тем временем в Дзержинск (Торецк) проникают диверсионно-разведывательные группы, основные бои идут в городской застройке Северного и Железного: ситуация для ВСУ тяжелая, уточнили аналитики.
Эту информацию подтверждают и официально в Вооруженных силах Украины. Сегодня офицер ВСУ сообщил в сети, что на Красноармейском (Поровском) направлении "все очень грустно, без преувеличения", так как российская армия уже зашла в Гродовку.
Он обвинил журналистов в том, что, освещая наступление и так называемую "победу" украинской армии в Курской области, о группировке ВСУ в Донбассе все забыли.
"Во многих СМИ никому нафиг не сдалось то Покровское (Красноармейское) и другие направления, когда есть победа. Победа хорошо, особенно когда успехи реально есть, но нужно трезво оценивать ситуацию повсюду, потому что потом будет больно. Противник тем временем активно наступает, просто отмотайте карту DeepState на неделю назад", - цитирует военнослужащего телеграм-канал "Политика страны".
Ранее в ВСУ выражали
уверенность, что российские бойцы заберут Новгородское (Нью-Йорк) "уже завтра".