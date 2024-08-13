https://ukraina.ru/20240813/1056841405.html
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком - 13.08.2024 Украина.ру
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области, ставших жертвами бесчеловечных военных преступлений украинской армии
2024-08-13T13:55
2024-08-13T13:55
2024-08-13T14:22
новости
курская область
дагестан
сергей меликов
вооруженные силы украины
сво
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По его словам, сегодня дагестанцы сопереживают и ищут возможность для того, чтобы помочь курянам, вынужденным эвакуироваться из-за наступления ВСУ и массированных обстрелов.Глава республики добавил, что в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области и они могут остаться там столько времени, сколько будет потребуется.Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах поддержки от государства жителей Курской области.Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240813/1056836239.html
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Украина.ру
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новости, курская область, дагестан, сергей меликов, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курская область, Дагестан, Сергей Меликов, Вооруженные силы Украины, СВО
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
13:55 13.08.2024 (обновлено: 14:22 13.08.2024)
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области, ставших жертвами бесчеловечных военных преступлений украинской армии