Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком - 13.08.2024 Украина.ру
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Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком - 13.08.2024 Украина.ру
Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области, ставших жертвами бесчеловечных военных преступлений украинской армии
2024-08-13T13:55
2024-08-13T14:22
новости
курская область
дагестан
сергей меликов
вооруженные силы украины
сво
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По его словам, сегодня дагестанцы сопереживают и ищут возможность для того, чтобы помочь курянам, вынужденным эвакуироваться из-за наступления ВСУ и массированных обстрелов.Глава республики добавил, что в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области и они могут остаться там столько времени, сколько будет потребуется.Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах поддержки от государства жителей Курской области.Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, дагестан, сергей меликов, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курская область, Дагестан, Сергей Меликов, Вооруженные силы Украины, СВО

Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком

13:55 13.08.2024 (обновлено: 14:22 13.08.2024)
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Читать в
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок в благотворительный фонд для жителей Курской области, ставших жертвами бесчеловечных военных преступлений украинской армии
По его словам, сегодня дагестанцы сопереживают и ищут возможность для того, чтобы помочь курянам, вынужденным эвакуироваться из-за наступления ВСУ и массированных обстрелов.

"Дагестанцы всегда отличались отзывчивостью, добротой, готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается. И во времена ковида, и с начала СВО наши земляки не раз это доказывали. И сегодня события в Курской области отозвались болью в сердцах дагестанцев", — написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики добавил, что в Дагестане сегодня отдыхают дети из Курской области и они могут остаться там столько времени, сколько будет потребуется.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах поддержки от государства жителей Курской области.
Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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