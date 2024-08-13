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Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского
Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского - 13.08.2024 Украина.ру
Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* рассматривается в США как подходящий кандидат на замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
2024-08-13T10:03
2024-08-13T10:03
2024-08-13T10:03
новости
россия
арсен аваков
сша
украина
владимир зеленский
служба внешней разведки
верховная рада
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"К "сильным сторонам" Авакова* американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в материале. По данным разведки, американская администрация поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария его прихода к власти на Украине.* Внесен в список экстремистов и террористов.Подробнее о судьбе Авакова - в материале Дмитрия Ковалевича Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, арсен аваков, сша, украина, владимир зеленский, служба внешней разведки , верховная рада
Новости, Россия, Арсен Аваков, США, Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Верховная Рада
Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* рассматривается в США как подходящий кандидат на замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
"К "сильным сторонам" Авакова* американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в материале.
По данным разведки, американская администрация поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария его прихода к власти на Украине.
"Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Тимошенко и "Европейская солидарность" Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа", - заверили в СВР.
* Внесен в список экстремистов и террористов.