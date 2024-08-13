https://ukraina.ru/20240813/1056835492.html

Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского

Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского - 13.08.2024 Украина.ру

Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* рассматривается в США как подходящий кандидат на замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

2024-08-13T10:03

2024-08-13T10:03

2024-08-13T10:03

новости

россия

арсен аваков

сша

украина

владимир зеленский

служба внешней разведки

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_298686de6701f6d31e23a2d546b08aa2.jpg.webp

"К "сильным сторонам" Авакова* американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в материале. По данным разведки, американская администрация поручила аффилированным неправительственным организациям проработку сценария его прихода к власти на Украине.* Внесен в список экстремистов и террористов.Подробнее о судьбе Авакова - в материале Дмитрия Ковалевича Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, арсен аваков, сша, украина, владимир зеленский, служба внешней разведки , верховная рада