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"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова
"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова - 13.08.2024 Украина.ру
"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова
Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже - сатанизм, против этого уже нечего возразить, написала 13 августа в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-13T12:07
2024-08-13T12:07
2024-08-13T12:07
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"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила", - констатировала Захарова в своём Телеграм-канале."Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени", - отметила она.Ознакомившись с публикациями на тему увиденной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, Захарова обратила внимание на цитаты из Библии, ссылку на исторические воплощения темы, аналогии и параллели."Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, - теперь дело за индивидуальным выбором каждого", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.Ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина оценила олимпийские трансформации в публикации Это Олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже Также Украина.ру сообщала, что Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено
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Украина.ру
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новости, париж, россия, франция, мария захарова, олимпийские игры, олимпиада, скандал, деградация, мок, культура, сатанисты
Новости, Париж, Россия, Франция, Мария Захарова, Олимпийские игры, Олимпиада, скандал, деградация, МОК, культура, сатанисты
"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова
Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже - сатанизм, против этого уже нечего возразить, написала 13 августа в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила", - констатировала Захарова в своём Телеграм-канале.
"Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени", - отметила она.
Ознакомившись с публикациями на тему увиденной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, Захарова обратила внимание на цитаты из Библии, ссылку на исторические воплощения темы, аналогии и параллели.
"Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент "вы всё врёте", - отметила Захарова. - Робкие попытки оценить "церемонию" с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших".
"Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, - теперь дело за индивидуальным выбором каждого", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина оценила олимпийские трансформации в публикации Это Олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже