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"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова

"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова - 13.08.2024 Украина.ру

"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова

Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже - сатанизм, против этого уже нечего возразить, написала 13 августа в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-13T12:07

2024-08-13T12:07

2024-08-13T12:07

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"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила", - констатировала Захарова в своём Телеграм-канале."Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Всё открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остаётся всё меньше времени", - отметила она.Ознакомившись с публикациями на тему увиденной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, Захарова обратила внимание на цитаты из Библии, ссылку на исторические воплощения темы, аналогии и параллели."Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, - теперь дело за индивидуальным выбором каждого", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.Ранее автор издания Украина.ру Елена Мурзина оценила олимпийские трансформации в публикации Это Олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже Также Украина.ру сообщала, что Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено

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новости, париж, россия, франция, мария захарова, олимпийские игры, олимпиада, скандал, деградация, мок, культура, сатанисты