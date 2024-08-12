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Это олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже

Это олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже - 12.08.2024 Украина.ру

Это олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже

Победителем в соревнованиях по женскому боксу на Олимпиаде - 2024 в Париже, как и ожидалось, стал мужчина. Иман Хелиф из Алжира.

2024-08-12T13:05

2024-08-12T13:05

2024-08-12T13:05

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Но скандал продолжается.Вся эта ситуация вызывает всё больше вопросов и конечно, не ограничивается лживой и демонстративной "победой" над женщинами одного отдельно взятого алжирца.Что будет дальше, и почему этот прецедент так важен?Победитель ИманИтак, финал чемпионата по женскому боксу на Олимпиаде во Франции выиграл мужчина - Иман Хелиф из Алжира.А соперником его тоже был мужчина!В финале по женскому боксу "триумфально встретились" двое мужчин.Иман Хелиф победил. Линь Юйтин, выступающий за Тайвань, проиграл.Западная пресса пишет, конечно: "победила" и "проиграла".На прошлогоднем чемпионате мира оба боксёра были дисквалифицированы, так как не прошли генетический тест. Оба имеют мужские хромосомы.Однако Олимпийский комитет посчитал, что наличие мужских хромосом - не доказательство.Также на ОИ - 24 появилось другое "небинарное существо" - Рэйвен Сондерс из США.Рэйвен, кроме всего прочего, отказало́сь сдавать тест на допинг. Трижды, в 2022 году. И всё норм. Отстранили от соревнований на год. На ОИ - 24 уже можно выступать.На ОИ - 20 в Токио Рэйвен взяло́ серебро.Развернулась нешуточная дискуссия. Всех этих трансгендеров, небинарных, "оно", "их" предлагается либо отстранить, либо сделать для них специальные отдельные соревнования. Либо?Это один из самых обсуждаемых сегодня вопросов и даже своеобразный итог Олимпиады. Один из главных информационных поводов ОИ - 2.Зачем это делается?Вся эта ситуация - небольшая часть, один из эпизодов большого глобального плана.Цели и выгодоприобретателиЦель тактическая, на сейчас: начать дискуссию с большим общественным резонансом - кто может считаться женщиной, кто мужчиной?И случай настолько возмутительный, что дискуссию уже начали.В неё включились не только "мы", то есть обычные жители планеты. К обсуждению уже присоединились главы государств и правительств: премьер Италии Мелони, президент Сербии Вучич, бывший президент США Трамп.Специально был выбран спорт, где не просто соревнуются мужчины и женщины, не какое-нибудь метание ядра. А зрелищное действие, где мужчина бьёт девушку, девушка рыдает. Все в шоке.Тут же появляется масса комментариев, мемов, всеобщее возмущение, общество бурлит.Именно это и нужно. Начинают с возмущения. Продолжают дискуссией.И заметим, раньше этот вопрос особо нас не волновал. А теперь волнует. Это и есть цель.Первая цель - внедрение самой подобной темы в обществе. Дальше ведь у кого-то может возникнуть мысль: а может, я не женщина, не мужчина? А кто тогда? А какие хромосомы? Как проверить?И вот возникают "новые страты" в обществе. Женщины, которые считают себя мужчинами. Или наоборот. Конечно, поначалу это кучка отщепенцев. Или даже один человек.Но их усиленно продвигают, они получают мировую славу. Есть организации, фонды, им раздают гранты.Вот Иман Хелиф.Он уже получил мировую славу, медаль Олимпиады и нет никаких сомнений, что от организаций "по защите гендера" он получит многотысячные гранты помощи.Алжирец (который называет себя алжиркой) носит косички. Вот и все. Но это не делает его женщиной.Кстати, само слово "гендер" появилось не так давно, в 60-е годы. Его придумал один профессор в США.Пол (sex) дается нам от рождения.А вот этот вот "гендер" (gender) - это якобы то, что можно выбрать в течение жизни.Кому выгодноКаковы цели глобалистов?У человека последовательно отнимают: национальность, религию, национальное государство, принадлежность к чему-то большому и важному. Теперь хотят отобрать пол.Сбиваются все "базовые настройки". Человек превращается в биоробота. Им легко управлять.Такова глобальная цель: контроль над массой биороботов, забывших, кто они такие.И конечно, немаловажный вопрос - снижение рождаемости. Меньше людей - легче управлять - больше ресурсов и больше власти для "глобальной управленческой элиты".Власть и деньгиКому это нужно, кому выгодно? Ищем, где "зарыты" деньги или власть.Невероятную выгоду получают фармацевтические компании, которые зарабатывают триллионы на трансгендерах.Операции многочисленные, потом поддержание "здоровья " (хотя какое у трансгендеров может быть здоровье, есть исследования на эту тему, последствия смены пола ужасающие).Вот то, о чем очень мало осведомлены будущие трансгендеры. Они недолго живут.Профессор РУДН, доктор наук Петр Щеплёв утверждает: "средняя ожидаемая продолжительность жизни" у трансгендеров - 45-50 лет.Следовательно, им не надо платить пенсий, не надо их потом содержать. Они оперируются, работают, тратят все заработки на продукцию фармкомпаний. Они не размножаются. И они не обременяют общество после примерно 50 лет. Идеальные сограждане.Поддержка правительств в США и в Европе колоссальная. Выделяются гранты, создаются программы поддержки.Помимо того, что это коррупция (лоббирование) в пользу всё тех же фармацевтических монстров, есть и политический аспект.Технология: создавай меньшинстваТехнология старая: разделяй и властвуй.Разделяется общество. И разделяется именно по принципу выделения меньшинств. Это старая - новая политическая технология управления обществом и в стране, и в мире в целом.Меньшинства хорошо управляемы. Они ведь чувствуют себя изгоями, а тут такая поддержка.Кстати, по этому же принципу выбирались и поддерживались, например, "диссиденты" в СССР.Все это называлось "борьба за права человека". И сейчас называется так же. Только этим "человеком" теперь стал трансгендер.А поскольку менять пол фактически готовы всё-таки не все, активно поддерживаются и продвигаются сейчас те, кто просто переодевается в женщину. Или просто даже так говорит.Как Иман Хелиф. Заплетает косички и говорит, что он - женщина.Это меньшинство очень агрессивное, крикливое, очень энергичное. Для этого они и получают деньги - чтобы проводить акции и привлекать внимание.Демы за трансов или трансы за демовУ трансов есть постоянный и верный союзник на планете - Демократическая партия США.Демпартия США видит в трансгендерах свою опору не только в своей стране, но и по всему миру.В США около 1,6 миллиона трансгендеров. Плюс их родственники, которым как-то надо с этим жить. Не все готовы, как Илон Маск, сказать "моего сына больше нет" после того, как сын стал дочерью.Плюс два миллиона "оно" - небинарных персон. Плюс 16 миллионов "радужных" - всевозможных ЛГБТ.Плюс сочувствующие. Таких немало, ведь пропаганда изо дня в день, годами рассказывает про "несчастных трансгендеров" и про "свободу".Таким образом, только на этой теме можно получить 20-40 миллионов голосов избирателей. Только в США. И миллионы верных сторонников по всему миру.В некоторых штатах их не очень много. Но тут надо вспомнить про избирательную систему США. Где несколько сотен тысяч в "колеблющемся штате" могут помочь осуществить переход штата "под демов".Психологические приёмчикиС точки зрения психологии все сделано очень привлекательно для неустойчивой подростковой психики.Ощущаешь себя человеком другого пола? Добро пожаловать в просвещённое сообщество, где тебе будут рады, тебя примут со всеми твоими странностями и отклонениями. Дадут денег и некоторые даже получат мировую славу.И можно чувствовать себя выше всех остальных, не таких продвинутых. Ты даже, можно сказать, "избранный". Очень привлекательная ситуация для подростков.Илон Маск жаловался, что его заставили дать согласие на перемену пола его сына, так как запугали: ребёнок в опасности, неизвестно, что он с собой сделает, если вы не дадите свое согласие. И Маск подписал бумаги.А теперь и согласия не надо. В Калифорнии, и в некоторых других штатах, уже не требуется согласие родителей, если ребёнок пожелал поменять пол.Что дальше?Различные спортивные организации будут обсуждать тесты, хромосомы, возможность определить, кто перед ними - мужчина или женщина.Будет опять длиться долгая упорная дискуссия. Всё больше людей будут привыкать к тому, что такая дискуссия в принципе возможна.Кстати, для спорта эта ситуация не новая. Конечно, есть женщины, чьи физические особенности помогают им выигрывать в различных видах спорта. Прямо скажем, эти женщины немножко мужеподобные.Не вдаваясь в физиологические подробности, можно вспомнить такие случаи, когда одна чешская и одна советская спортсменка были отстранены от соревнований. Они были признаны "мужчинами".Представьте себе, обе эти спортсменки впоследствии родили детей. И это в те времена, когда не было никаких вспомогательных технологий.Так что почва для дискуссий есть. "Победа" Имана Хелифа будет обсуждаться годами.Это тактическая цель.А стратегическая - создание меньшинства в различных странах. Создание неявной сетевой структуры меньшинств.Для чего?Только для разрушения стран, государств и народов.Дело в том, что технология "давайте создадим агрессивное меньшинство" работает только на разрушение.Демонтаж и деконструкция - это цель.Меньшинства ущербные, финансово не самодостаточные - это как раз отличный инструмент манипуляции и разрушения.В этой среде всегда много фанатиков, узких сектантов. Легко делать из них разрушителей, ниспровергателей, революционеров.Для созидания чего-то нового нужны другие технологии и другое общество. Как раз большинство нужно. И большие, не сугубо личные цели.Цели, выходящие за рамки одной человеческой жизни и собственного комфортного существования.И это еще одна глобальная цель - заставить людей зациклиться на несущественном.Лишить их больших смыслов.Это вообще, наверное, самая главная цель всех этих скандалов с "небинарными", трансгендерами и всеми остальными ЛГБТ. Превратись в нечто. Превратись в ничто.Ещё о реалиях нынешней Олимпиады: "Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр

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