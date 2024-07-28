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Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено

Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено - 28.07.2024 Украина.ру

Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже удалил видеозаписи церемонии открытия Олимпиады. Теперь её не найти в официальных аккаунтах оргкомитета, например – на YouTube

2024-07-28T17:25

2024-07-28T17:25

2024-07-28T17:25

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Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Организаторы оплатили и опубликовали постановки в духе ЛГБТ* и даже сатанизма, как посчитали многие зрители.С резкой критикой постановки церемония открытия Олимпийских игр в Париже выступили зрители Франции и других стран – не только европейских. Жёсткую оценку постановке дали политики и общественные деятели России, Китая и даже США.Например, с резкой критикой церемонии открытия Олимпийских игр выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Предприниматель Илон Маск оценил парижское шоу как "проявление вопиющего неуважения к христианам". Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала французскую постановку "шумным уродством". К многочисленным критикам церемонии присоединился и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший: отметил: "Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране".Автор издания Украина.ру Елена Мурзина опубликовала на эту тему материал Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже* ЛГБТ – экстремистское движение, запрещённое в России.

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новости, париж, россия, франция, мария захарова, илон маск, дмитрий песков, мид, youtube, украина.ру, лгбт, сатанисты