https://ukraina.ru/20240728/1056531266.html
Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено
Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено - 28.07.2024 Украина.ру
Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже удалил видеозаписи церемонии открытия Олимпиады. Теперь её не найти в официальных аккаунтах оргкомитета, например – на YouTube
2024-07-28T17:25
2024-07-28T17:25
2024-07-28T17:25
новости
париж
россия
франция
мария захарова
илон маск
дмитрий песков
мид
youtube
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/47/1018664728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f4eab82e36a157228c963efa92b1a8.jpg.webp
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Организаторы оплатили и опубликовали постановки в духе ЛГБТ* и даже сатанизма, как посчитали многие зрители.С резкой критикой постановки церемония открытия Олимпийских игр в Париже выступили зрители Франции и других стран – не только европейских. Жёсткую оценку постановке дали политики и общественные деятели России, Китая и даже США.Например, с резкой критикой церемонии открытия Олимпийских игр выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Предприниматель Илон Маск оценил парижское шоу как "проявление вопиющего неуважения к христианам". Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала французскую постановку "шумным уродством". К многочисленным критикам церемонии присоединился и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший: отметил: "Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране".Автор издания Украина.ру Елена Мурзина опубликовала на эту тему материал Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже* ЛГБТ – экстремистское движение, запрещённое в России.
париж
россия
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/47/1018664728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79eaf23762d6adbf3573201586b66494.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, париж, россия, франция, мария захарова, илон маск, дмитрий песков, мид, youtube, украина.ру, лгбт, сатанисты
Новости, Париж, Россия, Франция, Мария Захарова, Илон Маск, Дмитрий Песков, МИД, Youtube, Украина.ру, ЛГБТ, сатанисты
Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже удалил видеозаписи церемонии открытия Олимпиады. Теперь её не найти в официальных аккаунтах оргкомитета, например – на YouTube
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Организаторы оплатили и опубликовали постановки в духе ЛГБТ* и даже сатанизма
, как посчитали многие зрители.
С резкой критикой постановки церемония открытия Олимпийских игр в Париже выступили зрители Франции и других стран – не только европейских. Жёсткую оценку постановке дали политики и общественные деятели России, Китая и даже США.
Например, с резкой критикой
церемонии открытия Олимпийских игр выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Предприниматель Илон Маск оценил парижское шоу как "проявление вопиющего неуважения к христианам". Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала
французскую постановку "шумным уродством".
К многочисленным критикам церемонии присоединился и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявивший: отметил: "Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране".
* ЛГБТ – экстремистское движение, запрещённое в России.