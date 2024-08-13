https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html

Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем

Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем - 13.08.2024 Украина.ру

Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем

На Украине задумались, во что обойдется солдатам и простым людям курская авантюра киевского режима, оправдают ли результаты пролитую кровь и какими, собственно, могут быть эти результаты

2024-08-13T08:15

2024-08-13T08:15

2024-08-13T09:34

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владимир зеленский

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упц

вооруженные силы украины

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Киев тем временем продолжает поднимать ставки. ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС, в результате серьезно повреждена градирня станции, сообщает корпорация "Росатом". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме."Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента", — написала Захарова в своем телеграм-канале.В эфире Первого канала она заявила, что Россия уже не первый год "призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на киевский режим и его западных покровителей в связи с тем, что для Банковой, для Зеленского и для всех, кто за ним стоит, в первую очередь Вашингтон и Лондон, атомные станции являются средством и инструментом ведения террористической деятельности".Что касается конкретного случая удара по ЗАЭС, то живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян призвала не паниковать, поскольку все реакторы ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки. По ее словам, повреждения, которые получила система охлаждения станции, могли бы повлиять на возможность ее перезапуска в будущем, но "до восстановления дамбы Каховской ГЭС перспективы запуска ЗАЭС вообще довольно призрачны".Сами украинские эксперты признают, что перспектива захвата ВСУ Запорожской атомной станции вряд ли выглядит реалистично. Так, экс-депутат Верховной рады, майор ВСУ Игорь Лапин в своем блоге указал, что для этого недостаточно сил, даже если предположить, что станция будет захвачена, то каким образом обеспечить логистику на глубину 80 километров?"Это же не то, что дошли до Курчатова, а сзади глубокий тыл — нет, сзади будут логистические направления, которые будут перебиваться русскими", — подчеркнул Лапин.Украинские спикеры также продолжают обсуждать ситуацию в Курской области и возможные последствия захода ВСУ на территорию России. Напомним, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина в понедельник рассказал, что сейчас под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов области. По его словам, в результате атаки ВСУ в Курской области 12 гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе десять детей. Выдача гуманитарной помощи производится в круглосуточном режиме.В Киеве кто-то допускает, что все это вызовет внутренний бунт в РФ, но напрасно, считает украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Какой… внутренний бунт? В России произойдет сплочение вокруг Путина", — заявил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Такого же мнения придерживается украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала Politeka он отметил, что курский рейд ВСУ не приведет к дестабилизации внутри России, ошибаются те, кто делает ставку на "разложение политического режима" в РФ. Не получится, внутри просто некому его разлагать, считает эксперт.По его словам, "все, кто могли претендовать на эту роль, они… дискредитированы как национал-предатели, которые сидят или на Украине, или на Западе, они враги, как можно им доверять"."Какой-нибудь Яшин* или Пономарев** выходит и говорит: "Мы должны выиграть войну, а потом отдадим Крым, отдадим Мариуполь и так далее". Что с ними будет, кто их допустит к власти? Глубинный народ России этого не допустит", — считает Карасев.Удастся ли ВСУ удержать захваченный плацдарм в Курской области? Стариков уверен, что нет, через-месяц два он будет утерян, украинские войска все равно оттуда выдавят, при этом погибнет много солдат.Потери ВСУ уже сейчас велики. По данным Минобороны России, украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих и большое количество техники.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" так оценивает ситуацию: "Все наши источники уверены, что украинский кризис сейчас находится, возможно, в последней фазе, где Зеленский решил поставить всё и пойти в ва-банк. Это означает, что офисные знают, что "запаса хода" у них мало и необходимо повышать ставки, заканчивая игру, возможно, в этом году на лучших условиях для себя лично".Но цена для всех остальных может быть высока. По мнению авторов канала, "если план Зеленского провалится, значит, Украины в ее даже нынешних территориальных границах не будет существовать".Зеленский тем временем поднимает ставки не только в военной, но и в духовной сфере. В очередном своем видеообращении он пообещал украинцам решение, которое, по его словам, укрепит украинскую духовную независимость от России. На Украине многие восприняли это как признак того, что в Верховной раде собираются проголосовать за законопроект 8371 о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Зачем ее запрещать? Высказываются мнения, что таким образом Киев набирает "вес" для будущих переговоров: мол, отдельными опциями будут идти церковный и языковой вопрос. Но вот покинувший страну известный украинский политолог Константин Бондаренко отметил в своем телеграм-канале, что идея торга с Москвой по русскому языку и канонической церкви может и не сработать — что, если Россия после событий в Курской области и голосования по закону о запрете УПЦ не пойдет ни на какие переговоры?"А ведь после запрета у верных УПЦ останется только один путь – гражданское неповиновение. Никто не обязан выполнять команды и распоряжения, если они носят откровенно преступный или идиотский характер. Как будет действовать власть в таких случаях? Начинать широкомасштабные репрессии (количество верных УПЦ измеряется миллионами – в том числе внутри власти)? А хватит ли тюрем и правоохранителей? Катакомбные периоды в истории церкви были, и она неизменно выходила из катакомб в роли победительницы", - подчеркнул политолог.* признан иноагентом в РФ** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале Егора Леева "Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине"

https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, мария захарова, верховная рада, упц, вооруженные силы украины