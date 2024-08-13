https://ukraina.ru/20240813/1056825034.html

Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском

Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском - 13.08.2024 Украина.ру

Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском

Сейчас ВСУ уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте. Тоже самое происходит от Купянска до Северска, там тоже большие проблемы. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T04:45

2024-08-13T04:45

2024-08-13T04:45

новости

купянск

северск

киев

ростислав ищенко

вс рф

резервы

всу

донецкое направление

купянское направление

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Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, отметил эксперт.Сейчас у украинского командования тоже самое происходит на севере, от Купянска до Северска. Там тоже у ВСУ большие проблемы. Фронт ведет себя примерно так, как вел сразу после взятия Авдеевки, сообщил обозреватель.То есть он с трудом держится, но на разных участках ВС РФ его прорывают и продвигаются. И он готов начать рассыпаться. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно, но уже не могут остановить продвижение российских сил, добавил он."По сути дела, [сейчас Киеву] нужна целая новая армия. Которая будет не просто восполнять даже потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию. То, что они на это не рассчитывают, это показывает даже их подготовка к удару по Курской области", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056821923.html

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новости, купянск, северск, киев, ростислав ищенко, вс рф, резервы, всу, донецкое направление, купянское направление, курская область, оборона