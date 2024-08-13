Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском - 13.08.2024 Украина.ру
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Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском - 13.08.2024 Украина.ру
Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
Сейчас ВСУ уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте. Тоже самое происходит от Купянска до Северска, там тоже большие проблемы. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T04:45
2024-08-13T04:45
новости
купянск
северск
киев
ростислав ищенко
вс рф
резервы
всу
донецкое направление
купянское направление
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Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, отметил эксперт.Сейчас у украинского командования тоже самое происходит на севере, от Купянска до Северска. Там тоже у ВСУ большие проблемы. Фронт ведет себя примерно так, как вел сразу после взятия Авдеевки, сообщил обозреватель.То есть он с трудом держится, но на разных участках ВС РФ его прорывают и продвигаются. И он готов начать рассыпаться. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно, но уже не могут остановить продвижение российских сил, добавил он."По сути дела, [сейчас Киеву] нужна целая новая армия. Которая будет не просто восполнять даже потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию. То, что они на это не рассчитывают, это показывает даже их подготовка к удару по Курской области", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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купянск
северск
киев
донецкое направление
купянское направление
курская область
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Новости
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новости, купянск, северск, киев, ростислав ищенко, вс рф, резервы, всу, донецкое направление, купянское направление, курская область, оборона
Новости, Купянск, Северск, Киев, Ростислав Ищенко, ВС РФ, резервы, ВСУ, Донецкое направление, Купянское направление, Курская область, оборона

Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском

04:45 13.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас ВСУ уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте. Тоже самое происходит от Купянска до Северска, там тоже большие проблемы. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, отметил эксперт.
"Сейчас они какие-то резервы тащат под Курск. Но много ли их останется, когда под Курском сейчас перемелют? Или ничего не останется? Потому что они же уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте", - констатировал Ищенко.
Сейчас у украинского командования тоже самое происходит на севере, от Купянска до Северска. Там тоже у ВСУ большие проблемы. Фронт ведет себя примерно так, как вел сразу после взятия Авдеевки, сообщил обозреватель.
То есть он с трудом держится, но на разных участках ВС РФ его прорывают и продвигаются. И он готов начать рассыпаться. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно, но уже не могут остановить продвижение российских сил, добавил он.
"По сути дела, [сейчас Киеву] нужна целая новая армия. Которая будет не просто восполнять даже потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию. То, что они на это не рассчитывают, это показывает даже их подготовка к удару по Курской области", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Подробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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