Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Сейчас ВСУ уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте. Тоже самое происходит от Купянска до Северска, там тоже большие проблемы. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, отметил эксперт.
"Сейчас они какие-то резервы тащат под Курск. Но много ли их останется, когда под Курском сейчас перемелют? Или ничего не останется? Потому что они же уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте", - констатировал Ищенко.
То есть он с трудом держится, но на разных участках ВС РФ его прорывают и продвигаются. И он готов начать рассыпаться. На южном фронте ВСУ пока держатся более-менее упорно, но уже не могут остановить продвижение российских сил, добавил он.
"По сути дела, [сейчас Киеву] нужна целая новая армия. Которая будет не просто восполнять даже потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию. То, что они на это не рассчитывают, это показывает даже их подготовка к удару по Курской области", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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