https://ukraina.ru/20240813/1056822316.html
"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления - 13.08.2024 Украина.ру
"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
Есть такая тактика морально-психологического давления, когда на территорию врывается какое-то количество сил противника. Потом через два-три дня становится понятно, где украинские военные есть, а где их нет и сколько их на самом деле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T05:00
2024-08-13T05:00
2024-08-13T05:00
новости
курская область
украина
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ростислав ищенко
вс рф
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психология
сво
свобода слова
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Сколько бы Украина не собрала резервов близ границы, они все равно уничтожаются в относительно короткий срок. Просто потому, что ВСУ не имеют необходимого количества средств ПВО, авиации и так далее. То есть в средствах огневого поражения Россия значительно превосходит, отметил обозреватель.Но есть такая тактика морально-психологического давления, когда на территорию врывается какое-то количество сил противника. Возможно, это даже 500 человек. Врываются в основном при поддержке бронетехники, артиллерии, но на легкой технике, отметил эксперт.Они якобы что-то сняли, показали фотографии, что они там есть. После этого уперлись в сопротивление, опять оставили несколько человек, поехали дальше. И создается ложное впечатление, что украинская армия якобы "присутствует везде", добавил он.Потом через два-три дня становится понятно, где украинские военные есть, а где их нет, сколько их на самом деле. Потом их просто уничтожают. Но на первом этапе создается ощущение, что якобы "они везде, наступают огромными силами, их не могут остановить". Некоторые военблогеры "все это разгоняют, подогревают, запускают слухи", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, киев, ростислав ищенко, вс рф, блогер, психология, сво, свобода слова, наступление, всу, россия, село
Новости, Курская область, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, ВС РФ, блогер, психология, СВО, свобода слова, наступление, ВСУ, Россия, село
"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
Есть такая тактика морально-психологического давления, когда на территорию врывается какое-то количество сил противника. Потом через два-три дня становится понятно, где украинские военные есть, а где их нет и сколько их на самом деле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сколько бы Украина не собрала резервов близ границы, они все равно уничтожаются в относительно короткий срок. Просто потому, что ВСУ не имеют необходимого количества средств ПВО, авиации и так далее. То есть в средствах огневого поражения Россия значительно превосходит, отметил обозреватель.
Но есть такая тактика морально-психологического давления, когда на территорию врывается какое-то количество сил противника. Возможно, это даже 500 человек. Врываются в основном при поддержке бронетехники, артиллерии, но на легкой технике, отметил эксперт.
"Они уперлись в сопротивление. Оставили 15 человек на трех джипах постреливать и демонстрировать, что здесь вот есть украинское войско. И поехали по следующей дороге в обход, в объезд. И где-то еще точно так же уперлись в сопротивление, не уперлись, ворвались в какое-то село, вывесили флаг", - подчеркнул Ищенко.
Они якобы что-то сняли, показали фотографии, что они там есть. После этого уперлись в сопротивление, опять оставили несколько человек, поехали дальше. И создается ложное впечатление, что украинская армия якобы "присутствует везде", добавил он.
Потом через два-три дня становится понятно, где украинские военные есть, а где их нет, сколько их на самом деле. Потом их просто уничтожают. Но на первом этапе создается ощущение, что якобы "они везде, наступают огромными силами, их не могут остановить". Некоторые военблогеры "все это разгоняют, подогревают, запускают слухи", резюмировал собеседник издания.
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру