"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр - 28.07.2024 Украина.ру
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"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр
"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр - 28.07.2024 Украина.ру
"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже до сих пор собирает негативные отзывы не только французов, но и любителей спорта со всего мира. Высказалась на эту тему и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль
2024-07-28T15:04
2024-07-28T15:04
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"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже. Я получил это видео из Бейрута. Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад", - констатировала Кнайсль в своем Telegram-канале.По её мнению, устроенная французскими деятелями церемония открытия Олимпийских игр говорит о деградации. Кнайсль поставила вопрос о подлинной красоте и аудитории, на которую ориентировались устроители парижского шоу.Организаторы спортивных состязаний в Париже дискриминировали спортсменов из России и других стран по политическим мотивам. МОК поддержал эти санкции, противоречащие духу олимпийского движения – на это обратили внимание не только политики и общественные деятели, но и спортсмены.Парижская церемония открытия Олимпиады сопровождалась серией скандалов. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни вывесили в перевёрнутом виде, дикторы путали команды, спортсменов грабили на улицах, а болельщиков не могли доставить из-за паралича железнодорожного и другого транспорта. В дополнение к этим и многим другим проблемам устроители церемонии открытия представили публике шоу в стиле сексуальных меньшинств.Наш постоянный автор Елена Мурзина рассмотрела скандальную ситуацию в своей новой статье Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже
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новости, париж, австрия, россия, елена мурзина, мид, мок, дипломатия, культура, спорт, олимпийские игры, олимпиада, скандал
Новости, Париж, Австрия, Россия, Елена Мурзина, МИД, МОК, дипломатия, культура, спорт, Олимпийские игры, Олимпиада, скандал

"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр

15:04 28.07.2024
 
Новый символ Олимпиады
Новый символ Олимпиады
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Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже до сих пор собирает негативные отзывы не только французов, но и любителей спорта со всего мира. Высказалась на эту тему и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль
"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже. Я получил это видео из Бейрута. Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад", - констатировала Кнайсль в своем Telegram-канале.
По её мнению, устроенная французскими деятелями церемония открытия Олимпийских игр говорит о деградации. Кнайсль поставила вопрос о подлинной красоте и аудитории, на которую ориентировались устроители парижского шоу.
"От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же – своеобразное раздувание шумного уродства", - признала Кнайсль.
Организаторы спортивных состязаний в Париже дискриминировали спортсменов из России и других стран по политическим мотивам. МОК поддержал эти санкции, противоречащие духу олимпийского движения – на это обратили внимание не только политики и общественные деятели, но и спортсмены.
Парижская церемония открытия Олимпиады сопровождалась серией скандалов. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни вывесили в перевёрнутом виде, дикторы путали команды, спортсменов грабили на улицах, а болельщиков не могли доставить из-за паралича железнодорожного и другого транспорта. В дополнение к этим и многим другим проблемам устроители церемонии открытия представили публике шоу в стиле сексуальных меньшинств.
Наш постоянный автор Елена Мурзина рассмотрела скандальную ситуацию в своей новой статье Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже
 
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Заголовок открываемого материала
15:04"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр
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