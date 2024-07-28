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"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр

"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр - 28.07.2024 Украина.ру

"Раздувание шумного уродства": экс-глава МИД Австрии оценила французское открытие Олимпийских игр

Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже до сих пор собирает негативные отзывы не только французов, но и любителей спорта со всего мира. Высказалась на эту тему и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль

2024-07-28T15:04

2024-07-28T15:04

2024-07-28T15:04

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"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже. Я получил это видео из Бейрута. Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад", - констатировала Кнайсль в своем Telegram-канале.По её мнению, устроенная французскими деятелями церемония открытия Олимпийских игр говорит о деградации. Кнайсль поставила вопрос о подлинной красоте и аудитории, на которую ориентировались устроители парижского шоу.Организаторы спортивных состязаний в Париже дискриминировали спортсменов из России и других стран по политическим мотивам. МОК поддержал эти санкции, противоречащие духу олимпийского движения – на это обратили внимание не только политики и общественные деятели, но и спортсмены.Парижская церемония открытия Олимпиады сопровождалась серией скандалов. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни вывесили в перевёрнутом виде, дикторы путали команды, спортсменов грабили на улицах, а болельщиков не могли доставить из-за паралича железнодорожного и другого транспорта. В дополнение к этим и многим другим проблемам устроители церемонии открытия представили публике шоу в стиле сексуальных меньшинств.Наш постоянный автор Елена Мурзина рассмотрела скандальную ситуацию в своей новой статье Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже

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