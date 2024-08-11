https://ukraina.ru/20240811/1056807334.html

В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ

В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ - 11.08.2024 Украина.ру

В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ

Наступление украинской армии на Курскую область заставило российский Генштаб отвести свои войска с фронта в Донбассе, что уменьшило давление на подразделения украинской армии. Об этом заявил глава оборонного комитета бундестага Маркус Фабер, указав, что таким образом Киев создал основу для переговоров с Москвой

2024-08-11T15:53

2024-08-11T15:53

2024-08-11T15:57

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По его словам, операция ВСУ в Курской области якобы идет лучше, чем ожидалось.Фабер также считает, что это хороший повод поговорить о поставках ВСУ танков Leopard 2, так как военная помощь Киеву – "лучшая инвестиция в безопасность Берлина".Ранее спикер бундестага заявлял, что атака ВСУ на Курскую область является вполне законной и обоснованной с военной точки зрения.Напомним, только за прошедшую неделю ВС РФ в ДНР освободили Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое. Нанесено 19 групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики. Общие потери ВСУ всего за семь дней составили около 14 тысяч военнослужащих.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих и тяжелую технику, в том числе 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 бронемашин. Пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, заверили в Минобороны России. В Кремле на минувшей неделе также заявляли сужении окна возможностей для Киева.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240811/1056806750.html

курская область

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новости, курская область, вооруженные силы украины, россия, киев, сво, всу, вс рф, переговоры