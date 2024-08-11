https://ukraina.ru/20240811/1056805989.html

Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал

Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал - 11.08.2024 Украина.ру

Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал

Белоруссия продолжает "нагнетать обстановку" вокруг ситуации на границе с Украиной, однако Госпогранслужба не фиксирует перемещение техники или личного состава с соседней Республики. Об этом в воскресенье заявил спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

2024-08-11T12:46

2024-08-11T12:46

2024-08-11T12:50

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Ранее в этот же день Министерство обороны Белоруссии сообщало о приведении в готовность подразделения одного из механизированных соединений. Уточнялось, что командование начало переброску тяжелой бронетехники к границе с Украиной, танки выдвинулись на указанные позиции, что было показано на видео, опубликованном в телеграм-канале МО Республики.Такие действия стали реакцией на залет украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Республики. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении нескольких воздушных целей над территорией страны – это были БПЛА ВСУ. Минск расценил это как провокацию и Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, расположенных на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Украиной (Сумская область) и Россией (Брянская область).Читайте также почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ в интервью одного из ведущих военных экспертов России, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.

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