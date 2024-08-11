Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал
12:46 11.08.2024 (обновлено: 12:50 11.08.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Белоруссия продолжает "нагнетать обстановку" вокруг ситуации на границе с Украиной, однако Госпогранслужба не фиксирует перемещение техники или личного состава с соседней Республики. Об этом в воскресенье заявил спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона
"Непосредственно по границе ситуация неизменна, она полностью контролируемая. Но, конечно, мы видим, что Белоруссия в очередной раз начинает нагнетать ситуацию, чтобы продолжать "подыгрывать" России. На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава", - указал он.
Ранее в этот же день Министерство обороны Белоруссии сообщало о приведении в готовность подразделения одного из механизированных соединений. Уточнялось, что командование начало переброску тяжелой бронетехники к границе с Украиной, танки выдвинулись на указанные позиции, что было показано на видео, опубликованном в телеграм-канале МО Республики.
Такие действия стали реакцией на залет украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Республики. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении нескольких воздушных целей над территорией страны – это были БПЛА ВСУ.
Минск расценил это как провокацию и Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, расположенных на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Украиной (Сумская область) и Россией (Брянская область).
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