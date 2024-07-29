Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ - 29.07.2024 Украина.ру
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Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ
Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ - 29.07.2024 Украина.ру
Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ
У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", переданных в распоряжение польской армии со стороны США. Из этих установок был сформирован позиционный рубеж "Висла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T03:15
2024-07-29T03:15
новости
россия
белоруссия
польша
алексей анпилогов
пво
граница
западная украина
сво
калининградская область
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Ранее на сайте Минобороны Польши появилась информация о том, что с 1 августа будет проводиться операция "Восточный рассвет", которая подразумевает усиление ПВО страны.У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", которые передали в распоряжение польской армии власти США. Из этих установок сформирован позиционный рубеж "Висла", сообщил эксперт.Все эффективные углы обстрела этих установок ПВО развернуты на восток в сторону Белоруссии и России, добавил он.Неофициально Польша будет использовать эти ракеты, но это не будет носить систематический характер. Прикрыть ими украинский Львов, Луцк или Ровно будет уже сложно. Но контролировать приграничную полосу польскому ПВО вполне реально, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руПодробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру
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белоруссия
польша
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новости, россия, белоруссия, польша, алексей анпилогов, пво, граница, западная украина, сво, калининградская область, львов, ровно, луцк
Новости, Россия, Белоруссия, Польша, Алексей Анпилогов, ПВО, граница, Западная Украина, СВО, Калининградская область, Львов, Ровно, Луцк

Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ

03:15 29.07.2024
 
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© X / Oleksii Reznikov
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У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", переданных в распоряжение польской армии со стороны США. Из этих установок был сформирован позиционный рубеж "Висла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее на сайте Минобороны Польши появилась информация о том, что с 1 августа будет проводиться операция "Восточный рассвет", которая подразумевает усиление ПВО страны.
У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", которые передали в распоряжение польской армии власти США. Из этих установок сформирован позиционный рубеж "Висла", сообщил эксперт.
Все эффективные углы обстрела этих установок ПВО развернуты на восток в сторону Белоруссии и России, добавил он.
"Этот рубеж отстоит от границы Украины и Белоруссии на 50-100 километров, поэтому большая часть этого зонтика ПВО находится на полькой территории. Тем не менее западные районы Белоруссии, Калининградская область и западные области Украины находятся под зонтиком польского "Пэтриота", - подчеркнул Анпилогов.
Неофициально Польша будет использовать эти ракеты, но это не будет носить систематический характер. Прикрыть ими украинский Львов, Луцк или Ровно будет уже сложно. Но контролировать приграничную полосу польскому ПВО вполне реально, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
Подробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру
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