Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
© X / Oleksii Reznikov
У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", переданных в распоряжение польской армии со стороны США. Из этих установок был сформирован позиционный рубеж "Висла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее на сайте Минобороны Польши появилась информация о том, что с 1 августа будет проводиться операция "Восточный рассвет", которая подразумевает усиление ПВО страны.
У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", которые передали в распоряжение польской армии власти США. Из этих установок сформирован позиционный рубеж "Висла", сообщил эксперт.
Все эффективные углы обстрела этих установок ПВО развернуты на восток в сторону Белоруссии и России, добавил он.
"Этот рубеж отстоит от границы Украины и Белоруссии на 50-100 километров, поэтому большая часть этого зонтика ПВО находится на полькой территории. Тем не менее западные районы Белоруссии, Калининградская область и западные области Украины находятся под зонтиком польского "Пэтриота", - подчеркнул Анпилогов.
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