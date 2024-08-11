https://ukraina.ru/20240811/1056788547.html

Могут двинуться в сторону Курчатова: эксперт раскрыл, как Киев хочет устроить Западу ядерный шантаж

Могут двинуться в сторону Курчатова: эксперт раскрыл, как Киев хочет устроить Западу ядерный шантаж - 11.08.2024 Украина.ру

Могут двинуться в сторону Курчатова: эксперт раскрыл, как Киев хочет устроить Западу ядерный шантаж

В Курской области ВСУ либо нанесли упреждающий удар, либо пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию в Судже и, если получится, атомную. Тогда Киев попытается "разменять" ее на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-08-11T05:20

2024-08-11T05:20

2024-08-11T05:20

новости

киев

курская область

запад

всу

наступление

вс рф

запорожская аэс

сумы

шантаж

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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").Следующее направление, куда украинские формирования могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Видимо это ядерный шантаж. Киеву надо показать своим западным партнерам, что они якобы что-то могут, рассказал эксперт.Тут два варианта: в Курской области ВСУ либо нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и, если получится, атомную, отметил Кутырь.Тогда Киев попытается "разменять" ее на Запорожскую АЭС, это одно из предположений. Или шантажировать Запад ядерной катастрофой. Но куда пойдет ядерное облако, никто не знает. Они-то хотят чтобы облако пошло на Москву, но вдруг оно пойдет на Сумы и на Киев, констатировал он."Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция? Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия Зеленского, где оборона, которую нам обещали?" - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056773336.html

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