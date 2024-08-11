Оттуда можно перехватывать F-16: Подлесный о том, почему нужно снова "зацепиться" за остров Змеиный
Если бы российским военным удалось снова зацепиться за остров Змеиный, это решило бы проблему с будущими налетами F-16. Именно оттуда можно перехватывать самолеты, которые будут взлетать с территории Румынии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
На днях силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.
Даже если бы противник бросил туда 100-200 безэкипажных катеров, то они все равно не смогли бы захватить российский Крым. Поэтому такие попытки носят медийный характер. Территория не может считать захваченной, пока на нее не ступил сапог солдата, сказал политолог.
Он напомнил, что российские силы вынуждены были уйти с острова Змеиный, потому что там фактически негде было искать защиту, он весь как на ладони. Но если бы сейчас удалось за него зацепиться, это решило бы проблему с будущими налетами F-16, добавил эксперт.
"Именно оттуда можно было бы перехватывать те самолеты, которые будут взлетать с территории Румынии, садиться в Молдавии, или сразу уходить на Одесскую область и пускать ракеты. Или чиркнув колесами на каком-то украинском аэродроме, все равно подниматься в воздушное пространство Украины, наносить удары прежде всего по Крыму", - подчеркнул Подлесный.
Поэтому чтобы имела продолжение история с островом Змеиным, нужно проработать целый ряд вопросов, связанных с обеспечением укрытия бойцов. Была бы на это политическая воля, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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