https://ukraina.ru/20240811/1056776278.html

Оттуда можно перехватывать F-16: Подлесный о том, почему нужно снова "зацепиться" за остров Змеиный

Оттуда можно перехватывать F-16: Подлесный о том, почему нужно снова "зацепиться" за остров Змеиный - 11.08.2024 Украина.ру

Оттуда можно перехватывать F-16: Подлесный о том, почему нужно снова "зацепиться" за остров Змеиный

Если бы российским военным удалось снова зацепиться за остров Змеиный, это решило бы проблему с будущими налетами F-16. Именно оттуда можно перехватывать самолеты, которые будут взлетать с территории Румынии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-11T05:00

2024-08-11T05:00

2024-08-11T05:00

новости

змеиный

россия

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остров

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молдавия

украина

самолет

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На днях силы спецопераций Украины попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.Даже если бы противник бросил туда 100-200 безэкипажных катеров, то они все равно не смогли бы захватить российский Крым. Поэтому такие попытки носят медийный характер. Территория не может считать захваченной, пока на нее не ступил сапог солдата, сказал политолог.Он напомнил, что российские силы вынуждены были уйти с острова Змеиный, потому что там фактически негде было искать защиту, он весь как на ладони. Но если бы сейчас удалось за него зацепиться, это решило бы проблему с будущими налетами F-16, добавил эксперт.Поэтому чтобы имела продолжение история с островом Змеиным, нужно проработать целый ряд вопросов, связанных с обеспечением укрытия бойцов. Была бы на это политическая воля, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

змеиный

россия

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одесская область

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новости, змеиный, россия, румыния, f-16, остров, одесская область, молдавия, украина, самолет, сво