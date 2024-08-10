https://ukraina.ru/20240810/1056803453.html

Белоруссия стягивает войска, обстановка в Порозе. Итоги 10 августа на Украине

Белоруссия стягивает войска, обстановка в Порозе. Итоги 10 августа на Украине - 10.08.2024 Украина.ру

Белоруссия стягивает войска, обстановка в Порозе. Итоги 10 августа на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстановке в селе Пороз, куда якобы зашли украинские военные

2024-08-10T19:05

2024-08-10T19:05

2024-08-10T19:05

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О распоряжении Александра Лукашенко рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он отметил, что президент Белоруссии отдал свои указания после нарушения Украиной белорусского воздушного пространства."Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь. Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооружёнными cилами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", - рассказал Хренин журналистам.Министр обороны Белоруссии отметил, что РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер" получили задачи на совершение маршей в назначенные районы"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы" Искандер" получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации", - отметил он.По его словам, Минобороны РБ внимательно следит за обстановкой."Мы внимательно следим за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения", - дополнил министр.Волонтёр Алексей Живов сообщил, что, по его информацию, к границе с Украиной, прибыли "вагнера"."Из Белоруссии интересна инфа. Там в приграничных с Украиной регионах развернули "подразделения группы "Вагнер", - написал он в своём телеграм-канале.Ориенталист Игорь Димитриев указал, что своим решением Лукашенко страхует Россию в Брянской области."Думаю, что ещё одна цель белорусских маневров на границе в Гомельской области, это предостеречь возможный удар ВСУ на новом направлении - Брянском. Это даже более уязвимый участок границы, чем курский, на нем в огромном лесу ещё меньше ресурсов и украинцы (с западной разведкой) об этом знают. Но либо у них просто нет для этого сил, либо они ждут пока все резервы уйдут на Курск. И тут над участком нависает Батька, намекая, что Брянск это уже перебор", - отметил Димитриев.За несколько часов до заявления Хренина президент Белоруссии во время рабочей поездки в Шкловский район рассказал о вторжении украинских беспилотников в воздушное пространство республики."Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что - мы подозреваем, что это не в первый раз — Вооружённые силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолёты, вертолёт. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии указал, что нарушившие воздушное пространство его страны БпЛА летели с Украины."Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы — у нас единое ПВО с Россией — Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полёта - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - отметил Лукашенко.При этом он подчеркнул, что не понимает смысла действий украинского руководства."Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, чётко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", - заявил Лукашенко.Он заявил, что в Белоруссии надо "на земле трудиться не покладая рук и давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня на Украине".Обстановка в Белгородской областиДнём 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что происходит в приграничном селе Пороз."Встретился с заместителем руководителя Грайворонского горокруга Анатолием Анатольевичем Бляшенко и главой села Валентиной Алексеевной Кореневой по поводу оперативной обстановки, которая складывается в селе Пороз: по предварительным данным, около 10 человек ещё остаются в селе. Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали. Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Речь о ролике, появившемся 10 августа в соцсетях и украинских СМИ. Снят ролик был в светлое время суток.На нём украинские военнослужащие позировали с флагами своего подразделения, а также с флагом Грузии."Здравия желаю. Батальон 252 находится в населённом пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252-ому батальон", - заявил один из военных.Лица их были не скрыты, таким образом их можно деанонимизировать. 252 батальон относится к морской пехоте Украины.Также губернатор Белгородской области рассказал о разговоре с жителями расположенного в 4 км к юго-востоку от Пороза села Дунайка."С жителями села Дунайка проговорили по поводу сложившейся ситуации. Конечно, если в Дунайке оперативная обстановка ухудшится — будем вывозить людей. Пока текущее положение дел этого не требует. Но всё же обстановка напряжённая, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли. Надеюсь, что до конца дня ситуация по Порозу нормализуется", - отметил Гладков.Тем временем из соседней Курской области продолжают поступать данные о зверствах украинских военных в том числе и по отношению к детям."Поговорил сейчас с Курском. Из новостей которые шокируют - в Курск из зоны боев привезли трёх девочек - старшей лет тринадцать - колени им прострелили - такое случайно не сделать. Из хороших - подтянули регулярные войска и кому-то сейчас будет плохо", - рассказал адвокат Максим Пашков.В сети появляются видео, которые свидетельствуют о том, что в боях в Курской области на стороне Украины принимают участие боевики, говорящие на английском языке.Ранее, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет объявил о введении на территории Белгородской, Курской и Брянской областей режима контртеррористической операции."В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. На указанных территориях введён соответствующий правовой режим и применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", - указывалось в публикации на сайте НАК.Многие в России с восприняли эту новость радостно: режим КТО среди прочего означает, что ответственность за наведение порядка на территории передаётся Национальному антитеррористическому комитету, который возглавляет ФСБ.Об оценке Курской авантюры на Украине — в статье Сергея Зуева "Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров".

https://ukraina.ru/20240810/1056801210.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр лукашенко, украина, белоруссия, россия, фсб, минобороны, вооруженные силы украины