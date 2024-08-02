На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко - 02.08.2024 Украина.ру
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На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко
На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко - 02.08.2024 Украина.ру
На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко
Удары по Ливану и Ирану, незавершённый активный конфликт с Палестиной, конфронтации с Турцией и другими странами. Украина.ру, 02.08.2024
2024-08-02T15:18
2024-08-02T15:18
видео
израиль
ближний восток
ливан
ростислав ищенко
турция
палестино-израильский конфликт
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Удары по Ливану и Ирану, незавершённый активный конфликт с Палестиной, конфронтации с Турцией и другими странами.Зачем в подобных условиях Израиль продолжает эскалацию по всем фронтам и хватит ли у него сил, особенно учитывая уже не столь активную поддержку со стороны США?На этот вопрос политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, израиль, ближний восток, ливан, ростислав ищенко, турция, палестино-израильский конфликт, видео
Видео, Израиль, Ближний Восток, Ливан, Ростислав Ищенко, Турция, Палестино-израильский конфликт

На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

15:18 02.08.2024
 
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Удары по Ливану и Ирану, незавершённый активный конфликт с Палестиной, конфронтации с Турцией и другими странами.
Зачем в подобных условиях Израиль продолжает эскалацию по всем фронтам и хватит ли у него сил, особенно учитывая уже не столь активную поддержку со стороны США?
На этот вопрос политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоИзраильБлижний ВостокЛиванРостислав ИщенкоТурцияПалестино-израильский конфликт
 
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