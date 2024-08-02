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На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко - 02.08.2024 Украина.ру

На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

Удары по Ливану и Ирану, незавершённый активный конфликт с Палестиной, конфронтации с Турцией и другими странами. Украина.ру, 02.08.2024

2024-08-02T15:18

2024-08-02T15:18

2024-08-02T15:18

видео

израиль

ближний восток

ливан

ростислав ищенко

турция

палестино-израильский конфликт

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Удары по Ливану и Ирану, незавершённый активный конфликт с Палестиной, конфронтации с Турцией и другими странами.Зачем в подобных условиях Израиль продолжает эскалацию по всем фронтам и хватит ли у него сил, особенно учитывая уже не столь активную поддержку со стороны США?На этот вопрос политолог Ростислав Ищенко ответил в своём еженедельном влоге на Украина.ру.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

израиль

ближний восток

ливан

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