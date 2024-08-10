https://ukraina.ru/20240810/1056801210.html

Вторжение в небо над Белоруссией, МАГАТЭ тревожно, атаки. Главное на Украине на 13:00 10 августа

Вторжение в небо над Белоруссией, МАГАТЭ тревожно, атаки. Главное на Украине на 13:00 10 августа - 10.08.2024 Украина.ру

Вторжение в небо над Белоруссией, МАГАТЭ тревожно, атаки. Главное на Украине на 13:00 10 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вторжении в воздушное пространство его страны украинских дронов. В МАГАТЭ встревожены по поводу Курской АЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-10T13:10

2024-08-10T13:10

2024-08-10T13:10

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Во время рабочей поездки в Шкловский район 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об инциденте в воздушном пространстве, который произошел накануне вечером и был связан с нарушением воздушного пространства со стороны Украины."Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что - мы подозреваем, что это не в первый раз — Вооружённые силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолёты, вертолёт. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", - передаёт слова Лукашенко агентство БелТА.Президент Белоруссии указал, что нарушившие воздушное пространство его страны БпЛА летели с Украины."Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы — у нас единое ПВО с Россией — Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - рассказал Лукашенко.Он отметил, что министерству обороны, Генеральному штабу Вооружённых сил РБ даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства."Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, чётко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", - подчеркнул Лукашенко.Он также отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО. Абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России."Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация ещё долго будет обсуждаться в СМИ, но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я проинформировал о том, что произошло. Это лишний раз говорит о том, мужики, что нам надо здесь на земле трудиться не покладая рук и давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня на Украине", - подытожил Лукашенко.Заявление Лукашенко встревожило некоторых украинских экспертов. Они указали на то, что раньше Украина настолько грубых провокаций себе не позволяла и что теперь командованию ВСУ придётся отправлять часть войск и к границе с Белоруссией.МАГАТЭ тревожноВечером 9 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности происходящим в Курской области."На данный момент я хотел бы призвать все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями", — отметил он поздно вечером.Гросси рассказал, что "находится в личном контакте с ответственными властями обеих стран".Российское постпредство при международных организациях в Вене 9 августа сообщило, что Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область."Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — говорилось в заявлении постпредства.На следующий день Минобороны РФ рассказало о боях в Курской области. По информации оборонного ведомства, за сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".В области продолжаются бои.Обстрелы и налётыУтром 10 августа Минобороны России сообщило об отражении ночных атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БпЛА самолетного типа: 26 - над Курской областью и 6 над Ярославской областью", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Также утром 10 августа правительство Липецкой области информировало о гибели одного пострадавшего от налёта украинских БпЛА, состоявшегося в ночь на 9 августа"В больнице скончался один из пострадавших при атаке БпЛА. Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали всё возможное, чтобы спасти пострадавшего. После выполнения комплекса предоперационных обследований прооперировали пациента. Тактика лечения была согласована с коллегами из института Бурденко. К сожалению, травма и её последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выражает соболезнования родным и близким погибшего", - гласило сообщение в телеграм-канале правительства.Там же отмечалось, что в реанимации БСМП остаётся один человек."Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает", - подытожили в правительстве Липецкой области.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 62 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 21 снаряд калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 6; Днепряны — 3; Новая Каховка — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде в поликлинику самостоятельно обратился мужчина, пострадавший 8 августа в результате воздушной атаки. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение. В Белгородском районе посёлок Политотдельский, сёла Бочковка, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори и хутор Церковный подверглись атакам с помощью 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 5 БпЛА. Ранен один мирный житель. На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены 6 частных домов, 3 легковых автомобиля и административное здание", - указывалось в сводке.В Борисовском районе село Зозули и хутор Климовое атакованы 5 беспилотниками. Повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электроснабжения. В областную клиническую больницу обратилась женщина с баротравмой, которую получила ещё 7 августа. После оказания необходимой медицинской помощи женщина отпущена на амбулаторное лечение.В Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Старый Хутор выпущено 6 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один БпЛА. Повреждены 2 частных дома и 3 легковых автомобиля.В Волоконовском районе село Тишанка атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский и сёлам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 49 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 15 БпЛА. В селе Новостроевка-Первая сгорел один частный дом. Повреждены 4 частных дома, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект связи.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и сёлам Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 76 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и 7 БпЛА. Повреждена хозпостройка на территории социального объекта."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Ленинский, селам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром и Нежеголь выпущено 23 боеприпаса в ходе 8 обстрелов, а также 8 беспилотников. Повреждены 11 частных домов, 2 нежилых здания, 3 автобуса, 3 легковых автомобиля, 3 мотоцикла и линия электроснабжения. Ранены 4 мирных жителя. Трое госпитализированы в областную клиническую больницу. В тяжёлом состоянии в отделении реанимации находится один из них. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четвёртому пострадавшему оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - отмечалось в сводке.Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей. Без последствий на земле.Позже, в 12:05, губернатор сообщил о новых атаках ВСУ. Украинские беспилотники атаковали село Нечаевка и хутор Климовское. Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об оценке Курской авантюры на Украине — в статье Сергея Зуева "Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, рафаэль гросси, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, магатэ