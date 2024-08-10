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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении - 10.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении
Более тысячи военнослужащих и почти полторы сотни единиц техники потеряли ВСУ на Курском направлении. Об этом 10 августа сообщило Минобороны России
2024-08-10T12:23
2024-08-10T12:23
2024-08-10T12:25
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Информируя о том, как российские Вооруженные Силы "продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", в министерстве сообщили о событиях за прошедшие сутки.Так, в течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории России. При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам ВСУ в Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков, констатировали в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", – сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Там также подвели подсчёт потерь противника с 6 августа."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны РФ.Как сообщала Украина.ру, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу Накануне, 9 августа Минобороны РФ сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении
12:23 10.08.2024 (обновлено: 12:25 10.08.2024)
Более тысячи военнослужащих и почти полторы сотни единиц техники потеряли ВСУ на Курском направлении. Об этом 10 августа сообщило Минобороны России
Информируя о том, как российские Вооруженные Силы "продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", в министерстве сообщили о событиях за прошедшие сутки.
Так, в течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории России. При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.
Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам ВСУ в Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков, констатировали в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", – сказано в официальном сообщении.
В российском министерстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Там также подвели подсчёт потерь противника с 6 августа.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны РФ.
Как сообщала Украина.ру, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Накануне, 9 августа Минобороны РФ сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции