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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении - 10.08.2024 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении

Более тысячи военнослужащих и почти полторы сотни единиц техники потеряли ВСУ на Курском направлении. Об этом 10 августа сообщило Минобороны России

2024-08-10T12:23

2024-08-10T12:23

2024-08-10T12:25

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Информируя о том, как российские Вооруженные Силы "продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", в министерстве сообщили о событиях за прошедшие сутки.Так, в течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории России. При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам ВСУ в Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков, констатировали в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", – сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Там также подвели подсчёт потерь противника с 6 августа."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны РФ.Как сообщала Украина.ру, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу Накануне, 9 августа Минобороны РФ сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

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новости, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, минобороны рф