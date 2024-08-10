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Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области

Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области - 10.08.2024 Украина.ру

Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области

Минобороны России опубликовало 10 августа видеозапись занятия огневых позиций танковыми экипажами ВС РФ для выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения ВСУ в приграничном районе Курской области

2024-08-10T11:40

2024-08-10T11:40

2024-08-10T11:40

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"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказано в официальном сообщении.Минобороны отметило, что танковые экипажи "полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций". Район дислокации не уточняется.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу Минобороны РФ 9 августа сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

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новости, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны рф, кто, сво, танки, всу