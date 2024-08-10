Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
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Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области
Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области
Минобороны России опубликовало 10 августа видеозапись занятия огневых позиций танковыми экипажами ВС РФ для выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-10T11:40
2024-08-10T11:40
новости
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны рф
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"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказано в официальном сообщении.Минобороны отметило, что танковые экипажи "полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций". Район дислокации не уточняется.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу Минобороны РФ 9 августа сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны рф, кто, сво, танки, всу
Новости, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, КТО, СВО, танки, ВСУ

Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области

11:40 10.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Минобороны России опубликовало 10 августа видеозапись занятия огневых позиций танковыми экипажами ВС РФ для выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения ВСУ в приграничном районе Курской области
"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны отметило, что танковые экипажи "полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций". Район дислокации не уточняется.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о предпринимаемых мерах - подробности в публикации Украина.ру Герасимов анонсировал разгром ВСУ в Курской области с выходом на госграницу
Минобороны РФ 9 августа сообщило о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств, включая танки и артиллерию. В тот же день Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО) - подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
 
НовостиКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинобороны РФКТОСВОтанкиВСУ
 
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11:40Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области
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09:48КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа
09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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