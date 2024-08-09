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В Курской области объявили набор в добровольную дружину
В Курской области объявили набор в добровольную дружину - 09.08.2024 Украина.ру
В Курской области объявили набор в добровольную дружину
Добровольная народная дружина в Курской области проводит важную работу и открыта для пополнения. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-09T15:22
2024-08-09T15:22
2024-08-09T15:22
новости
курская область
россия
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
сво
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Он отметил, что с первых дней СВО жители области "проявили высокую активность и вовлечённость в происходящие события". Многие из них пополнили армию и организовывали помощь бойцам на местах."Сейчас участники добровольной народной дружины Центра военно-патриотического воспитания Курской области "Патриот" работают по нескольким направлениям. Они помогают эвакуировать жителей приграничных территорий в безопасные места на бронированных автомобилях", - сообщил Смирнов.Он сообщил также, что ДНД проводит "психологическую работу с населением", а также "организует патрулирование в районах, пострадавших от атак ВСУ, и помогает доставлять гуманитарную помощь нуждающимся".Смирнов сообщил в своём ТГ-канале контактные данные для желающих вступить в ДНД Курской области.Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, Украина.ру.В свою очередь Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области – подробности в публикации Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО
В Курской области объявили набор в добровольную дружину
Добровольная народная дружина в Курской области проводит важную работу и открыта для пополнения. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов
Он отметил, что с первых дней СВО жители области "проявили высокую активность и вовлечённость в происходящие события". Многие из них пополнили армию и организовывали помощь бойцам на местах.
"Сейчас участники добровольной народной дружины Центра военно-патриотического воспитания Курской области "Патриот" работают по нескольким направлениям. Они помогают эвакуировать жителей приграничных территорий в безопасные места на бронированных автомобилях", - сообщил Смирнов.
Он сообщил также, что ДНД проводит "психологическую работу с населением", а также "организует патрулирование в районах, пострадавших от атак ВСУ, и помогает доставлять гуманитарную помощь нуждающимся".
Смирнов сообщил
в своём ТГ-канале контактные данные для желающих вступить в ДНД Курской области.