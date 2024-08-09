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В Курской области объявили набор в добровольную дружину

В Курской области объявили набор в добровольную дружину - 09.08.2024 Украина.ру

В Курской области объявили набор в добровольную дружину

Добровольная народная дружина в Курской области проводит важную работу и открыта для пополнения. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-09T15:22

2024-08-09T15:22

2024-08-09T15:22

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алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

всу

сво

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Он отметил, что с первых дней СВО жители области "проявили высокую активность и вовлечённость в происходящие события". Многие из них пополнили армию и организовывали помощь бойцам на местах."Сейчас участники добровольной народной дружины Центра военно-патриотического воспитания Курской области "Патриот" работают по нескольким направлениям. Они помогают эвакуировать жителей приграничных территорий в безопасные места на бронированных автомобилях", - сообщил Смирнов.Он сообщил также, что ДНД проводит "психологическую работу с населением", а также "организует патрулирование в районах, пострадавших от атак ВСУ, и помогает доставлять гуманитарную помощь нуждающимся".Смирнов сообщил в своём ТГ-канале контактные данные для желающих вступить в ДНД Курской области.Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, Украина.ру.В свою очередь Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области – подробности в публикации Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, сво