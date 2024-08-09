Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
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Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области
Российские Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Минобороны РФ сообщило 9 августа о потерях противника за сутки
2024-08-09T12:08
2024-08-09T12:35
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"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении", - сказано в официальном сообщении.При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи."В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - сказано в сводке. - Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области".Всего за минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В их числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 152 мм орудие Д-20, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Краб".С начала боевых действий на Курском направлении потери ВСУ по данным Минобороны РФ составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в т. ч. 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.Накануне президент России принял с докладом врио губернатора Курской области – подробности в публикации Украина.ру Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
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новости, россия, курская область, всу, потери всу, украина, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Курская область, ВСУ, потери ВСУ, Украина, Минобороны РФ, сводка

Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области

12:08 09.08.2024 (обновлено: 12:35 09.08.2024)
 
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© РИА Новости . Максим Платонов
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Российские Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Минобороны РФ сообщило 9 августа о потерях противника за сутки
"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении", - сказано в официальном сообщении.
При этом осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.
"В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак", - сказано в сводке. - Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области".
Всего за минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. В их числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777 и 152 мм орудие Д-20, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Краб".
С начала боевых действий на Курском направлении потери ВСУ по данным Минобороны РФ составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в т. ч. 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.
Накануне президент России принял с докладом врио губернатора Курской области – подробности в публикации Украина.ру Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
 
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