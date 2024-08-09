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Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции

Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции - 09.08.2024 Украина.ру

Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев посетил Курскую область. Об этом сообщает телеграм-канал ДумаТВ.Brief

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

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курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

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депутат

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Пискарев курирует регион от Государственной Думы. Его очередная поездка в Курскую область предпринята по поручению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина."Василий Пискарев занимается вопросами организации помощи местным жителям", - уточнил ТГ-канал.В начале августа Пискарев был с визитом в Курской области. Об этом сообщал врио губернатора области Алексей Смирнов."Речь шла о выдаче сертификатов жителям приграничных районов на переселение, защите объектов критической инфраструктуры и совершенствовании систем оповещения, - сообщил 3 августа Смирнов. - В области сохраняется напряженное положение: жители приграничных населенных пунктов практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины".По словам врио губернатора Курской области, по поручению президента в регионе работает оперативный штаб. Также организовано тесное взаимодействие с подразделениями Минобороны и всеми правоохранительными органами."Мы стараемся принимать превентивные меры и действовать на опережение, чтобы защитить наших граждан", - заверял врио губернатора Курской области.Как сообщала Украина.ру, 8 августа президент России принял с докладом врио губернатора Курской области – подробности в публикации Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области Тем временем Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области – подробности в публикации Украина.ру

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), госдума, депутат, местные власти, сво, всу, обстрелы, жилье, жилые фонды