https://ukraina.ru/20240809/1056786293.html
Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции
Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции - 09.08.2024 Украина.ру
Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев посетил Курскую область. Об этом сообщает телеграм-канал ДумаТВ.Brief
2024-08-09T12:30
2024-08-09T12:30
2024-08-09T12:30
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
госдума
депутат
местные власти
сво
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056776821_0:119:1255:824_1920x0_80_0_0_1a20727e4aff607026e986ad9829b1d3.jpg
Пискарев курирует регион от Государственной Думы. Его очередная поездка в Курскую область предпринята по поручению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина."Василий Пискарев занимается вопросами организации помощи местным жителям", - уточнил ТГ-канал.В начале августа Пискарев был с визитом в Курской области. Об этом сообщал врио губернатора области Алексей Смирнов."Речь шла о выдаче сертификатов жителям приграничных районов на переселение, защите объектов критической инфраструктуры и совершенствовании систем оповещения, - сообщил 3 августа Смирнов. - В области сохраняется напряженное положение: жители приграничных населенных пунктов практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины".По словам врио губернатора Курской области, по поручению президента в регионе работает оперативный штаб. Также организовано тесное взаимодействие с подразделениями Минобороны и всеми правоохранительными органами."Мы стараемся принимать превентивные меры и действовать на опережение, чтобы защитить наших граждан", - заверял врио губернатора Курской области.Как сообщала Украина.ру, 8 августа президент России принял с докладом врио губернатора Курской области – подробности в публикации Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области Тем временем Минобороны России доложило о суточных потерях ВСУ в Курской области – подробности в публикации Украина.ру
курская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056776821_0:0:1255:941_1920x0_80_0_0_4b20ccba6fcce78d420e2626989f16a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), госдума, депутат, местные власти, сво, всу, обстрелы, жилье, жилые фонды
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Госдума, депутат, местные власти, СВО, ВСУ, обстрелы, жилье, жилые фонды
Госдума РФ отправила в Курскую область главу комитета по безопасности и противодействию коррупции
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев посетил Курскую область. Об этом сообщает телеграм-канал ДумаТВ.Brief
Пискарев курирует регион от Государственной Думы. Его очередная поездка в Курскую область предпринята по поручению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
"Василий Пискарев занимается вопросами организации помощи местным жителям", - уточнил ТГ-канал.
В начале августа Пискарев был с визитом в Курской области. Об этом сообщал врио губернатора области Алексей Смирнов.
"Речь шла о выдаче сертификатов жителям приграничных районов на переселение, защите объектов критической инфраструктуры и совершенствовании систем оповещения, - сообщил 3 августа Смирнов. - В области сохраняется напряженное положение: жители приграничных населенных пунктов практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины".
По словам врио губернатора Курской области, по поручению президента в регионе работает оперативный штаб. Также организовано тесное взаимодействие с подразделениями Минобороны и всеми правоохранительными органами.
"Мы стараемся принимать превентивные меры и действовать на опережение, чтобы защитить наших граждан", - заверял врио губернатора Курской области.
Как сообщала Украина.ру, 8 августа президент России принял с докладом врио губернатора Курской области – подробности в публикации Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области