https://ukraina.ru/20240808/1056770408.html

Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области

Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области

Ситуация в Курской области требует не только мужества, но и неординарных решений. Об этом 8 августа заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым

2024-08-08T17:41

2024-08-08T17:41

2024-08-08T17:41

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В ходе встречи президент сказал Смирнову, что "сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти – и в том числе перед губернатором и вашей командой".Президент отметил, что ситуация в целом ему известна. Пи этом он поинтересовался актуальными оценками врио губернатора "ситуации в области прямо сейчас".Путин также предложил Смирнову кратко высказаться "по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти". По словам врио губернатора, созданный накануне "штаб работает постоянно" в разных форматах – очно по мере необходимости "в телефонном режиме ежедневно"."Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – это пять утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу, – штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу. Задействованы все заместители губернатора, наше областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны", - сообщил Смирнов.Он рассказал про "постоянную поддержку" по линии федерального правительства о постоянной связи с Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, с помощником президента Алексеем Дюминым, с министром обороны и другими высокопоставленными чиновниками."Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают "скорые помощи", которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой – есть случаи, где медики погибли – вывозили население. Мы привлекли туда администрации сельских советов, администрацию области, ДНД. У нас находились автомобили, переданные в ДНД, бронированные, которые мы получали в свое время от банков, инкассаторские, и плюс сейчас там дополнительно до 80 единиц банки предоставляют",- сообщил врио губернатора Курской области.Также сегодня Украина.ру сообщала, что Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных

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новости, курская область, украина, владимир путин, сво, всу, дрг, граждане, алексей смирнов (губернатор), михаил мишустин, алексей дюмин