Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056770408.html
Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
Ситуация в Курской области требует не только мужества, но и неординарных решений. Об этом 8 августа заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
2024-08-08T17:41
2024-08-08T17:41
новости
курская область
украина
владимир путин
сво
всу
дрг
граждане
алексей смирнов (губернатор)
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a68d28727a32a7ef0937f90bfa17ca3.jpg
В ходе встречи президент сказал Смирнову, что "сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти – и в том числе перед губернатором и вашей командой".Президент отметил, что ситуация в целом ему известна. Пи этом он поинтересовался актуальными оценками врио губернатора "ситуации в области прямо сейчас".Путин также предложил Смирнову кратко высказаться "по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти". По словам врио губернатора, созданный накануне "штаб работает постоянно" в разных форматах – очно по мере необходимости "в телефонном режиме ежедневно"."Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – это пять утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу, – штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу. Задействованы все заместители губернатора, наше областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны", - сообщил Смирнов.Он рассказал про "постоянную поддержку" по линии федерального правительства о постоянной связи с Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, с помощником президента Алексеем Дюминым, с министром обороны и другими высокопоставленными чиновниками."Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают "скорые помощи", которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой – есть случаи, где медики погибли – вывозили население. Мы привлекли туда администрации сельских советов, администрацию области, ДНД. У нас находились автомобили, переданные в ДНД, бронированные, которые мы получали в свое время от банков, инкассаторские, и плюс сейчас там дополнительно до 80 единиц банки предоставляют",- сообщил врио губернатора Курской области.Также сегодня Украина.ру сообщала, что Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
https://ukraina.ru/20240807/1056741034.html
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056745922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e938c36671a230f2fed142e3f4add861.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, владимир путин, сво, всу, дрг, граждане, алексей смирнов (губернатор), михаил мишустин, алексей дюмин
Новости, Курская область, Украина, Владимир Путин, СВО, ВСУ, ДРГ, граждане, Алексей Смирнов (губернатор), Михаил Мишустин, Алексей Дюмин

Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области

17:41 08.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ситуация в Курской области требует не только мужества, но и неординарных решений. Об этом 8 августа заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
В ходе встречи президент сказал Смирнову, что "сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти – и в том числе перед губернатором и вашей командой".
Президент отметил, что ситуация в целом ему известна. Пи этом он поинтересовался актуальными оценками врио губернатора "ситуации в области прямо сейчас".
Путин также предложил Смирнову кратко высказаться "по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти". По словам врио губернатора, созданный накануне "штаб работает постоянно" в разных форматах – очно по мере необходимости "в телефонном режиме ежедневно".
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Вчера, 16:16
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской областиВладимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства
"Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области – это пять утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу, – штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу. Задействованы все заместители губернатора, наше областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны", - сообщил Смирнов.
Он рассказал про "постоянную поддержку" по линии федерального правительства о постоянной связи с Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, с помощником президента Алексеем Дюминым, с министром обороны и другими высокопоставленными чиновниками.
"Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают "скорые помощи", которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой – есть случаи, где медики погибли – вывозили население. Мы привлекли туда администрации сельских советов, администрацию области, ДНД. У нас находились автомобили, переданные в ДНД, бронированные, которые мы получали в свое время от банков, инкассаторские, и плюс сейчас там дополнительно до 80 единиц банки предоставляют",- сообщил врио губернатора Курской области.
Также сегодня Украина.ру сообщала, что Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
 
НовостиКурская областьУкраинаВладимир ПутинСВОВСУДРГгражданеАлексей Смирнов (губернатор)Михаил МишустинАлексей Дюмин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области
18:36МИД России потребовал "решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима"
18:34Прочный мир в Закавказье как альтернатива второму фронту против России. Может ли Москва быть посредником
18:16Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск
18:01О ситуации в Курской области, спасении Поддубного и эмоциональных качелях на Украине – Лизан
17:41Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
17:41Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину
17:26Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину
16:43Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
16:10В Санкт-Петербурге задержали голого мужчину, обклеенного бумагой с гербом Украины
16:00Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда
15:50ВСУ получили от НАТО дефектные F-16 - источник
15:29Британия на пороге гражданской войны или это слухи? Видеманн рассказал правду о беспорядках в стране
15:10Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили
15:09Танки с новой антидроновой защитой отправили в зону СВО
15:09В Херсонской области заметили первые F-16
14:37Бойцам фронта передали новые танки с защитой от БПЛА – разработка отечественного "Омсктрансмаша"
14:36Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
14:35Сенатор Карасин объяснил, чего добивается Зеленский вторжением в Курскую область
14:35Российские войска применили ФАБ-500 против ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния