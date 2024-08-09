https://ukraina.ru/20240809/1056774445.html

Тейлор Свифт, BTS, Ермак один на один с "культурой отмены": артисты в плену политических интриг

Тейлор Свифт, BTS, Ермак один на один с "культурой отмены": артисты в плену политических интриг - 09.08.2024 Украина.ру

Тейлор Свифт, BTS, Ермак один на один с "культурой отмены": артисты в плену политических интриг

Предотвращенный теракт в Вене; k-pop и военные учения; в Офисе Президента Украины снова пытаются всех отменить.

2024-08-09T07:45

2024-08-09T07:45

2024-08-09T07:45

культура

эксклюзив

культура

музыка

австрия

сша

украина

андрей ермак

анна нетребко

джо байден

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С каждым днем все чаще мировые новости культуры и искусства оказываются настолько тесно переплетены с политическими событиями и веяниями, что сами по себе тренды в музыке, театре, кино, визуальном искусстве и литературе буквально отходят на второй план. И речь не только и не столько о конфликте на Украине, но о глобальной тенденции в целом.Проиллюстрировать это утверждение не трудно, просмотрев обсуждаемые темы в разделе Arts&Entertainment на страницах изданий разных стран и культур.К четвергу, 8 августа, самой громкой такой темой стал предотвращенный теракт на концерте американской поп-певицы Тейлор Свифт в Вене.Западные ценности подверглись нападениюЗапланированные на 8, 9 и 10 августа концерты артистки, на которых должны были присутствовать по 65 тысяч гостей, были отменены после того, как в полиции Вены сообщили о задержании двоих людей, готовивших теракты.По словам главы МВД Австрии Франца Руфа, один из них – 19-летний гражданин Австрии, второй -17-летний иностранец.Важная и всех взбудораживавшая деталь: австрийская полиция утверждает, что арестованные юноши могут быть связаны с ИГ*, которому несколько недель назад присягнули ей на верность. Трое их сообщников – в розыске. У младшего задержанного при обыске нашли много экстремистской литературы, в том числе и материалы "Аль-Каиды"*.Позднее глава управления госбезопасности и разведки Омар Хайяави-Пирхнер сообщил, что главный подозреваемый дал показания и признался в подготовке теракта. Его план состоял в том, чтобы убить людей за пределами стадиона с использованием колющего и режущего оружия, взорвать бомбу, а затем убить себя."Молодой австриец с северомакедонскими корнями, очевидно, нацелился на 20 тысяч фанатов, которые находились бы у стадиона Эрнста Хаппеля во время концерта. Он хотел на скорости врезаться в радостных поклонников Свифт на автомобиле с синими маячками", – пишет австрийская газета Kurier.Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер назвал ситуацию "очень, очень серьезной".Какое дело исламистам до Тейлор Свифт?Во-первых, одну из версий озвучила губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лайтнер:"Свифт, как мировая поп-звезда и пример для подражания молодым женщинам и девушкам, символизирует наши западные ценности, и они подверглись нападению. Отмена концертов понятна, но в то же время является успехом для радикальных исламистов."Конечно, Микль-Лайтнер связывает предотвращенный теракт с обострением на Ближнем Востоке, которое стало особенно заметно после ликвидации Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.Иран и Ливан предсказуемо охватили антиамериканские протесты с лозунгами "долой США".Свифт в последние годы – самая коммерчески успешная звезда американской эстрады, малоизвестная еще несколько лет назад, но крайне популярная сейчас. Русскоязычный YouTube заполнен роликами вроде "В чем феномен Тейлор Свфит?!", а ее концерты собирают по всему миру многотысячные стадионы.Во-вторых, она и сама не старается быть на отдалении от политики.В феврале 2024 года газета The Wall Street Journal опубликовала отчет, утверждающий, что каждый пятый гражданин США верит в то, что Тейлор Свифт напрямую влияет на предвыборную кампанию, и именно благодаря ее "пропаганде" Джо Байден может выиграть президентские выборы. Она действительно много за него агитировала.Свифт вроде бы и не подтверждала, но и не опровергала "сотрудничество с Пентагоном", а говорить о политике совсем перестала, когда Байден снял свою кандидатуру. Но публичный образ ярой сторонницы демократов и Байдена лично за ней закрепился прочно.Культурная иконаЕдва только успела The Wall Street Journal сообщить о том, что Анна Нетребко, прославленное российско-австрийское сопрано, выступит впервые с 2019 года в Соединенных Штатах, во Флориде на гала-концерте для Palm Beach Opera, а в Римской опере сообщили российским журналистам, что она возвращается на сцену театра в "Тоске" Джакомо Пуччини, как в бешенство пришел Офис президента Украины и его заграничные единомышленники.Питер Гелб, генеральный менеджер Metropolitan Opera, который разорвал с ней в 2022 году контракт, называя ее "путинисткой", сказал, что Palm Beach приняла "неудачное решение". Он сказал, что, по его мнению, Нетребко предприняла "неискреннюю попытку дистанцироваться от российских военных усилий".Глава ОП Андрей Ермак традиционно потребовал не допустить возвращения на европейские оперные сцены Нетребко, отыскав для нее еще один яркий эпитет – "слуга режима".Нетребко при этом в одобрительном ключе о политике российских властей за последние три года ни разу не отзывалась, и является она гражданкой Австрии. Ее "возвращение" на европейские оперные сцены, вопреки заблуждениям Ермака, произошло уже больше года назад, и только за последние несколько месяцев она выступила в Милане, Берлине, Париже и других европейских городах."Она — культурная икона, ее долгожданное возвращение в США нельзя пропустить", — сказал журналистам Джеймс Барбато, руководитель Palm Beach Opera.Не лишним будет заметить, что, несмотря на то, что Нетребко уже давно живет в Австрии и регулярно подчеркивает, что платит налоги только в этой стране, весь мир академической музыки воспринимает ее исключительно как российскую певицу."Зачем?!"Неделя у Ермака очевидно выдалась тяжелой. Не только Нетребко поехала в США, но и французский кинорежиссер Гаспар Ноэ – в Москву.В среду, 7 августа, журнал "Москвичка" сообщил о визите режиссера в российскую столицу. Ноэ в Европе (да и не только) давно считается живым классиком, прежде всего, после фильма "Необратимость" с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи, а также после фильма "Экстаз", "Вечного света" с Шарлоттой Генсбур, и других картин."Очень странная позиция французского режиссера Гаспара Ноэ. Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон. Как можно приезжать в Россию, которая крадет и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев ежедневно, и развлекаться по приглашению российского режима? Зачем?", – написал Ермак, добавив привычную мантру о том, что Россия должна быть в "культурной изоляции", и так далее.Сам Ноэ, конечно, на рефлексию Ермака никак не отреагировал, а, по информации журнала "Москвичка", его визит был отчасти связан с наследием его отца, художника Луиса Фелипе Ноэ.И еще одна "зрада" – от американской метал-группы Limp Bizkit: ее солист Фред Дёрст написал в соцсетях, что скучает по своим российским фанатам.Танцы на острие ядерного конфликтаПолитические и даже военные разборки коснулись и культовой южнокорейской k-pop группы BTS: министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что власти КНДР развернули борьбу музыкой коллектива из-за "массового подражания молодежи страны ее танцам." Слова его публикует агентство Reuters."Я понимаю, что Северная Корея изо всех сил пытается подавить популярность BTS, поскольку (северокорейская - ред.) молодежь была повернута на имитировании их танцев", – сказал он.И не то чтобы власти Республики Кореи не поспособствовали данной ситуации: песни BTS в рамках "психологической войны с целью изменений в северокорейском обществе" транслируют громкоговорители на границе между двумя Кореями.На днях войска США и Южной Кореи провели "имитацию полноценной ядерной войны под предлогом" реагирования на применение аналогичного вооружения со стороны КНДР. В ответ на это Пекин заявил, что политика США усугубляет ядерный кризис в регионе.В том же интервью Reuters глава военного ведомства Республики Корея заявил, что Вашингтон не готов их защищать всеми средствами. Из-за этого в стране поднимается вопрос о создании собственного ядерного вооружения.Музыканты из BTS эту тему не комментировали, но можно догадаться, что популярность среди северных соседей приносит им больше удовольствия, чем ожидание ядерного конфликта. Однако, и их всемирно популярным именем спекулируют, обсуждая новую (а на самом деле – старую) войну.Очевидно: культуры вне политики в мире не хочет никто. * - Запрещенные в РФ террористические организации

https://ukraina.ru/20240618/1055705507.html

https://ukraina.ru/20240719/1056357247.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, музыка, австрия, сша, украина, андрей ермак, анна нетребко, джо байден, офис президента, the wall street journal, reuters