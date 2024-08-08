https://ukraina.ru/20240808/1056771324.html

Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области

Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру

Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области

Жители Курской области, оставшиеся без жилья из-за вторжения ВСУ, получат единовременную денежную выплату. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин

2024-08-08T18:37

2024-08-08T18:37

2024-08-08T18:37

курская область

россия

украина

владимир путин

алексей смирнов (губернатор)

михаил мишустин

вооруженные силы украины

всу

ущерб

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056689290_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_7299b5f659825a83793834a043ff5200.jpg

Сославшись на недавнее обсуждение с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопроса поддержки оставшихся без жилья из-за интервенции ВСУ, президент сказал: "Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены".Путин также поставил вопрос об оценке ущерба, нанесённого ВСУ в Курской области. Он уточнил: "Имеется в виду утрата имущества, жилья".Президент поручил врио губернатора области Алексею Смирнову полностью проработать этот вопрос с различными ведомствами и простыми людьми. При этом он дал прямое указание "доходить до каждой семьи"."Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, пострадавшими семьями. Прямо, напрямую. Как можно ближе быть к людям", — подчеркнул глава государства.Сегодня Украина.ру сообщала, что Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, россия, украина, владимир путин, алексей смирнов (губернатор), михаил мишустин, вооруженные силы украины, всу, ущерб, социальные выплаты, разрушения, жилье, социальное государство, социальные расходы, социальная политика