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Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области
Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области
Жители Курской области, оставшиеся без жилья из-за вторжения ВСУ, получат единовременную денежную выплату. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин
2024-08-08T18:37
2024-08-08T18:37
2024-08-08T18:37
курская область
россия
украина
владимир путин
алексей смирнов (губернатор)
михаил мишустин
вооруженные силы украины
всу
ущерб
социальные выплаты
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Сославшись на недавнее обсуждение с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопроса поддержки оставшихся без жилья из-за интервенции ВСУ, президент сказал: "Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены".Путин также поставил вопрос об оценке ущерба, нанесённого ВСУ в Курской области. Он уточнил: "Имеется в виду утрата имущества, жилья".Президент поручил врио губернатора области Алексею Смирнову полностью проработать этот вопрос с различными ведомствами и простыми людьми. При этом он дал прямое указание "доходить до каждой семьи"."Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, пострадавшими семьями. Прямо, напрямую. Как можно ближе быть к людям", — подчеркнул глава государства.Сегодня Украина.ру сообщала, что Путин заслушал Смирнова о ситуации в Курской области
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, россия, украина, владимир путин, алексей смирнов (губернатор), михаил мишустин, вооруженные силы украины, всу, ущерб, социальные выплаты, разрушения, жилье, социальное государство, социальные расходы, социальная политика
Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Алексей Смирнов (губернатор), Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ущерб, социальные выплаты, разрушения, жилье, социальное государство, социальные расходы, социальная политика
Путин объявил о разовой выплате покинувшим жильё в Курской области
Жители Курской области, оставшиеся без жилья из-за вторжения ВСУ, получат единовременную денежную выплату. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин
Сославшись на недавнее обсуждение с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопроса поддержки оставшихся без жилья из-за интервенции ВСУ, президент сказал: "Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тыс рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены".
Путин также поставил вопрос об оценке ущерба, нанесённого ВСУ в Курской области. Он уточнил: "Имеется в виду утрата имущества, жилья".
Президент поручил врио губернатора области Алексею Смирнову полностью проработать этот вопрос с различными ведомствами и простыми людьми. При этом он дал прямое указание "доходить до каждой семьи".
"Сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, пострадавшими семьями. Прямо, напрямую. Как можно ближе быть к людям", — подчеркнул глава государства.