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В Херсонской области заметили первые F-16

В Херсонской области заметили первые F-16 - 08.08.2024 Украина.ру

В Херсонской области заметили первые F-16

Переданные украинской армии истребители F-16 замечены в Херсонской области. Об этом 8 августа сообщил официальный Telegram-канал главы администрации Каховского муниципального округа

2024-08-08T15:09

2024-08-08T15:09

2024-08-08T15:09

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Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что F-16 летают над территорией округа с 7 августа. По словам Филипчука, это делается для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу."Уверен: срок службы у этих летунов комариный. Скоро всех их собьют и уничтожат", - заявил Филипчук.Переданные ВСУ истребители F-16 производства США "станут экспонатами на Поклонной горе в Москве", считает он.Ранее Украина.ру сообщала о поставках НАТО на Украину около десятка истребителей F-16 производства США. Союзники Вашингтона по военно-политическому блоку перевооружаются на ещё недоработанные истребители F-35.Ранее на тему поставок F-16 читателям Украина.ру рассказали военные эксперты и политики. Например - Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16

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новости, херсонская область, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, ввс, ввс украины, f-16, каховка, новые регионы