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Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке - 08.08.2024 Украина.ру
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Правительство Курской области сообщило 8 августа о массированной DDoS-атаке на областные интернет-ресурсы
2024-08-08T14:34
2024-08-08T14:34
2024-08-08T14:34
новости
курская область
украина
правительство
it-специалисты
хакер
ddos
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"Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", - сказано в публикации официального ТГ-канала областного правительства.В сообщении отмечено, что специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи "прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области".Тем временем, как сообщала Украина.ру, Минобороны перечислило потери ВСУ в Курской областиБолее полная картина дня в обзоре Украина.ру, Мобилизация с 18 лет назрела, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, правительство, it-специалисты, хакер, ddos, интернет, сайт
Новости, Курская область, Украина, правительство, IT-специалисты, хакер, DDoS, интернет, сайт
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Правительство Курской области сообщило 8 августа о массированной DDoS-атаке на областные интернет-ресурсы