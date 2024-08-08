https://ukraina.ru/20240808/1056763062.html

Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили

Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили - 08.08.2024 Украина.ру

Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михеила Саакашвили "когда сочтет нужным", заявил на днях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:10

эксклюзив

грузия

украина

тбилиси

саакашвили

саломе зурабишвили

владимир зеленский

ес

рустави 2

украина.ру

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Его слова цитирует издание Resonance Daily:"Это благодаря Михеилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту. Когда они сочтут нужным, Зурабишвили издаст акт о помиловании", — заявил он.Папуашвили в качестве аргумента напомнил о помиловании бывшего гендиректора телекомпании "Рустави 2" Николоза Гварамии в июне 2023 года.Решение о его помиловании президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС, уверен спикер парламента, а ситуация Саакашвили, по его мнению, схожа с историей Гварамии.История самого Саакашвили, конечно, насыщеннее, чем растраты и сверхприбыли в которых обвиняли помилованного Гварамию. После должности губернатора Одесской области, конфликта с Петром Порошенко, неудачной ставкой на Юлию Тимошенко в украинских выборах 2019 года, Саакашвили, давно уже гражданин Украины, попытался стать членом команды новоизбранного Владимира Зеленского.На это тогда резко отреагировали в Грузии: глава правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что "назначение Саакашвили не только на пост вице-премьера Украины, но и на любую должность в исполнительной власти этой страны станет оскорблением народов двух стран". В схожем ключе высказался и депутат парламента Ираклий Кобахидзе (ныне - премьер-министр страны), сказав, что "для Грузии "принципиально важно, чтобы Саакашвили не занял ни одну публичную должность на Украине".Зеленский все-таки назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины, посол Грузии на Украине был отозван в Тбилиси, а сам Саакашвили на должности той продержался недолго. Уже осенью 2021 года его задержали после незаконного пересечения грузинской государственной границы.С тех пор грузинский экс-президент находится под стражей из-за обвинений в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.Сам он называет свое задержание незаконным, обвинения – сфальсифицированными, несколько раз объявлял в СИЗО голодовку, а теперь находится под наблюдением врачей из-за ухудшения здоровья.Личные интересы ЗурабишвилиВ разговоре с корреспондентом издания Украина.ру грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили допустил, что слова о помиловании Саакашвили – только личное мнение или предположение Папуашвили, и утверждать, что это произойдет – преждевременно, хотя бы потому, что у Зурабишвили с ним всегда были серьезные противоречия и разногласия."Другой вопрос в том, что она сейчас пытается создать коалицию к выборам. Ее задача – не дать партии "Грузинская мечта" победить с абсолютным большинством голосов, то есть двумя третями голосов, которые дают возможность принимать любые законы и преодолевать вето президента.Возможно, помилование могло бы помочь ей привлечь на свою сторону партию "Единое национальное движение", которую в свое время возглавлял Саакашвили. Она предлагает некий альянс с созданием переходного правительства, которое будет иметь ограниченные полномочия. Оппозиционные партии пока не идут к ней в коалицию, так что цель может быть именно в этом", – объяснил эксперт.С другой стороны, отметил он, такие действия Зурабишвили могут отвернуть от нее избирателей, продемонстрировать ее непостоянство: все помнят о том, как она выступала против Саакашвили и обещала ни в коем случае не помиловать его."Она в Грузии не пользуется никакой популярностью, ей нужно готовить к выборам какую-то платформу, нужны оппозиционные партии и голоса избирателей", – подчеркнул Гвритишвили.Полномочия Зурабишвили истекают в этом году, помимо парламентских ожидаются и президентские выборы. Подготовка к ним проходит на фоне двух недавно принятых в стране законов, к которым общество отнеслось неоднозначно: закон "о прозрачности иностранного влияния" – об иноагентах и закон о "пропаганде и популяризации ЛГБТ*".Отношение к ним в стране разное, рассказал политолог: закон об ЛГБТ*, по его словам, большинство населения страны поддерживает из-за своих религиозных взглядов, а закон об иноагентах, согласно проведенным опросам, поддерживает около 60%. На протесты против него, заверил Гвритишвили, выходили в основном студенты и преподаватели вузов, имеющие заработок в неправительственных организациях.Война на Кавказе, которую развязал СаакашвилиВ четверг, восьмого августа, в Тбилиси и в Москве традиционно вспомнили о событиях шестнадцатилетней давности – пятидневной войне 08.08.08, – Саакашвили тогда как раз был президентом Грузии и его авторитет существенно пострадал, хотя он и оставался на посту до 2013 года.В своем заявлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва считает виновным в тех событиях именно Саакашвили, который "начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта".Она напомнила, что это также было зафиксировано в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини.Кратко напомнив всю последующую историю развития событий в Абхазии и Южной Осетии, Захарова заявила, что участники дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой."Рассматриваем принятие таких юридических обязательств в качестве надёжной гарантии от повторения трагических событий августа 2008 года. Реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своём cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование.Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе", – сказано в ее заявлении.Киев – Тбилиси – МоскваДействующее правительство Грузии и лично президента Саломе Зурабишвили на Западе и внутри оппозиции сейчас нередко обвиняют в "пророссийских" действиях и взглядах, особенно после того, как были приняты два вышеупомянутых закона, хотя "иноагентский" закон президент ветировала.Кроме того, Грузия с начала военных действий на Украине в 2022 году не поставляла Киеву ни оружия, ни какой-либо другой помощи, связанной с нуждами ВСУ. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси на данный момент не восстановлены, но в комментарии агентству РИА "Новости" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян подчеркнул, что в этом нет острой необходимости, так как все стоящие перед двумя странами задачи выполняются и так.При этом отношения Тбилиси и Киева регулярно обостряются, в том числе, из-за Саакашвили. Еще летом 2023 года Зеленский приказал выгнать из Киева посла Грузии Георгия Закарашвили, требуя от грузинских властей освобождения Саакашвили как украинского гражданина. В те дни в интернете были опубликованы его фото из больничной палаты и с заседания суда, на которых опальный грузинский политик выглядел чрезмерно исхудавшим. Зеленский призвал партнеров Украины спасти ему жизнь.В марте 2024 года выдать Саакашвили потребовал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также хотел, чтобы грузинские власти прекратили прямое авиасообщение с Россией, так как это "помогает Москве обходить санкции".В разговоре с Украина.ру политолог Гвритишвили отметил, что не следует забывать о том, что Саакашвили – гражданин Украины и давно уже не имеет грузинского гражданства. Согласно Конституциям обеих стран, иметь двойное гражданство он не может (на Украине это запрещено, в Грузии необходимо согласие главы государства)."Он не может занимать в Грузии никакие должности, баллотироваться. Что он может делать в случае освобождения? Организовывать массовые беспорядки. Он может стать такой сакральной фигурой, если его, конечно, не выдворят из Грузии. Его ведь могут просто депортировать на Украину, а решение о депортации принимает правительство, не президент.Правительство не заинтересовано в том, чтобы он был там какой-либо решающей фигурой. Когда он нелегально приехал в страну накануне выборов, он думал, что настолько популярен, что у него настолько большая поддержка, что народ выступит за него и проголосует. В реальности ничего этого не случилось, естественно", – рассказал собеседник издания.Депортированный из Грузии "сакральный" Саакашвили может стать кем-то вроде Светланы Тихановской для Белоруссии – самопровозглашенным "лидером нации" в изгнании, считают некоторые эксперты.* - Запрещенная в РФ организация Подробнее об отношениях между Тбилиси и Москвой - в материале Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье на сайте Украина.ру.

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