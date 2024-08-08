Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mikheil Saakashvili / Перейти в фотобанкСаакашвили вино флаг украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mikheil Saakashvili
Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михеила Саакашвили "когда сочтет нужным", заявил на днях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили
Его слова цитирует издание Resonance Daily:
"Это благодаря Михеилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту. Когда они сочтут нужным, Зурабишвили издаст акт о помиловании", — заявил он.
Папуашвили в качестве аргумента напомнил о помиловании бывшего гендиректора телекомпании "Рустави 2" Николоза Гварамии в июне 2023 года.
Решение о его помиловании президент приняла под давлением извне, в том числе со стороны ЕС, уверен спикер парламента, а ситуация Саакашвили, по его мнению, схожа с историей Гварамии.
История самого Саакашвили, конечно, насыщеннее, чем растраты и сверхприбыли в которых обвиняли помилованного Гварамию. После должности губернатора Одесской области, конфликта с Петром Порошенко, неудачной ставкой на Юлию Тимошенко в украинских выборах 2019 года, Саакашвили, давно уже гражданин Украины, попытался стать членом команды новоизбранного Владимира Зеленского.
На это тогда резко отреагировали в Грузии: глава правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что "назначение Саакашвили не только на пост вице-премьера Украины, но и на любую должность в исполнительной власти этой страны станет оскорблением народов двух стран". В схожем ключе высказался и депутат парламента Ираклий Кобахидзе (ныне - премьер-министр страны), сказав, что "для Грузии "принципиально важно, чтобы Саакашвили не занял ни одну публичную должность на Украине".
Зеленский все-таки назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины, посол Грузии на Украине был отозван в Тбилиси, а сам Саакашвили на должности той продержался недолго. Уже осенью 2021 года его задержали после незаконного пересечения грузинской государственной границы.
С тех пор грузинский экс-президент находится под стражей из-за обвинений в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.
Сам он называет свое задержание незаконным, обвинения – сфальсифицированными, несколько раз объявлял в СИЗО голодовку, а теперь находится под наблюдением врачей из-за ухудшения здоровья.
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Личные интересы Зурабишвили
В разговоре с корреспондентом издания Украина.ру грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили допустил, что слова о помиловании Саакашвили – только личное мнение или предположение Папуашвили, и утверждать, что это произойдет – преждевременно, хотя бы потому, что у Зурабишвили с ним всегда были серьезные противоречия и разногласия.
"Другой вопрос в том, что она сейчас пытается создать коалицию к выборам. Ее задача – не дать партии "Грузинская мечта" победить с абсолютным большинством голосов, то есть двумя третями голосов, которые дают возможность принимать любые законы и преодолевать вето президента.
Возможно, помилование могло бы помочь ей привлечь на свою сторону партию "Единое национальное движение", которую в свое время возглавлял Саакашвили. Она предлагает некий альянс с созданием переходного правительства, которое будет иметь ограниченные полномочия. Оппозиционные партии пока не идут к ней в коалицию, так что цель может быть именно в этом", – объяснил эксперт.
С другой стороны, отметил он, такие действия Зурабишвили могут отвернуть от нее избирателей, продемонстрировать ее непостоянство: все помнят о том, как она выступала против Саакашвили и обещала ни в коем случае не помиловать его.
"Она в Грузии не пользуется никакой популярностью, ей нужно готовить к выборам какую-то платформу, нужны оппозиционные партии и голоса избирателей", – подчеркнул Гвритишвили.
Полномочия Зурабишвили истекают в этом году, помимо парламентских ожидаются и президентские выборы. Подготовка к ним проходит на фоне двух недавно принятых в стране законов, к которым общество отнеслось неоднозначно: закон "о прозрачности иностранного влияния" – об иноагентах и закон о "пропаганде и популяризации ЛГБТ*".
Отношение к ним в стране разное, рассказал политолог: закон об ЛГБТ*, по его словам, большинство населения страны поддерживает из-за своих религиозных взглядов, а закон об иноагентах, согласно проведенным опросам, поддерживает около 60%. На протесты против него, заверил Гвритишвили, выходили в основном студенты и преподаватели вузов, имеющие заработок в неправительственных организациях.
Война на Кавказе, которую развязал Саакашвили
В четверг, восьмого августа, в Тбилиси и в Москве традиционно вспомнили о событиях шестнадцатилетней давности – пятидневной войне 08.08.08, – Саакашвили тогда как раз был президентом Грузии и его авторитет существенно пострадал, хотя он и оставался на посту до 2013 года.
В своем заявлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва считает виновным в тех событиях именно Саакашвили, который "начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта".
08:35ИсторияПятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и УкраиныНынешняя политика грузинского правительства заставляет считать Грузию страной благожелательно-нейтральной по отношению к России. Вряд ли грузины что-то забыли из недавней истории, но экономический интерес и общность ценностей диктуют выгодную России политическую линию. В этом смысле итог войны 08.08.08 можно считать безусловным успехом России
Она напомнила, что это также было зафиксировано в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского Союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини.
Кратко напомнив всю последующую историю развития событий в Абхазии и Южной Осетии, Захарова заявила, что участники дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой.
"Рассматриваем принятие таких юридических обязательств в качестве надёжной гарантии от повторения трагических событий августа 2008 года. Реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.
Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своём cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование.
Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своём cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование.
Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе", – сказано в ее заявлении.
Киев – Тбилиси – Москва
Действующее правительство Грузии и лично президента Саломе Зурабишвили на Западе и внутри оппозиции сейчас нередко обвиняют в "пророссийских" действиях и взглядах, особенно после того, как были приняты два вышеупомянутых закона, хотя "иноагентский" закон президент ветировала.
Кроме того, Грузия с начала военных действий на Украине в 2022 году не поставляла Киеву ни оружия, ни какой-либо другой помощи, связанной с нуждами ВСУ. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси на данный момент не восстановлены, но в комментарии агентству РИА "Новости" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян подчеркнул, что в этом нет острой необходимости, так как все стоящие перед двумя странами задачи выполняются и так.
При этом отношения Тбилиси и Киева регулярно обостряются, в том числе, из-за Саакашвили. Еще летом 2023 года Зеленский приказал выгнать из Киева посла Грузии Георгия Закарашвили, требуя от грузинских властей освобождения Саакашвили как украинского гражданина. В те дни в интернете были опубликованы его фото из больничной палаты и с заседания суда, на которых опальный грузинский политик выглядел чрезмерно исхудавшим. Зеленский призвал партнеров Украины спасти ему жизнь.
В марте 2024 года выдать Саакашвили потребовал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также хотел, чтобы грузинские власти прекратили прямое авиасообщение с Россией, так как это "помогает Москве обходить санкции".
В разговоре с Украина.ру политолог Гвритишвили отметил, что не следует забывать о том, что Саакашвили – гражданин Украины и давно уже не имеет грузинского гражданства. Согласно Конституциям обеих стран, иметь двойное гражданство он не может (на Украине это запрещено, в Грузии необходимо согласие главы государства).
"Он не может занимать в Грузии никакие должности, баллотироваться. Что он может делать в случае освобождения? Организовывать массовые беспорядки. Он может стать такой сакральной фигурой, если его, конечно, не выдворят из Грузии. Его ведь могут просто депортировать на Украину, а решение о депортации принимает правительство, не президент.
Правительство не заинтересовано в том, чтобы он был там какой-либо решающей фигурой. Когда он нелегально приехал в страну накануне выборов, он думал, что настолько популярен, что у него настолько большая поддержка, что народ выступит за него и проголосует. В реальности ничего этого не случилось, естественно", – рассказал собеседник издания.
Депортированный из Грузии "сакральный" Саакашвили может стать кем-то вроде Светланы Тихановской для Белоруссии – самопровозглашенным "лидером нации" в изгнании, считают некоторые эксперты.
* - Запрещенная в РФ организация
Подробнее об отношениях между Тбилиси и Москвой - в материале Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье на сайте Украина.ру.