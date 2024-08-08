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Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных - 08.08.2024 Украина.ру
Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
Власти Курской области справились с эвакуацией мирных жителей в условиях военного вторжения с Украины. Об этом 8 августа в эфире Первого канала заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий
2024-08-08T14:36
2024-08-08T14:36
2024-08-08T14:36
новости
курская область
украина
вооруженные силы украины
всу
эвакуация
мирные жители
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"Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Со вчерашнего дня введена чрезвычайная ситуация. Оперативный штаб работает круглосуточно", — сообщил Белостоцкий в эфире телепрограммы "Время покажет" Первого канала.Белостоцкий отметил: "Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка трех тысяч человек, полторы тысячи которых сейчас находятся в пунктах временного размещения".Врио заместителя губернатора Курской области также сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курской области не обошлось без жертв среди мирного населения. По словам чиновника, всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объёме.Вооружённое вторжение с украинской территории в Курскую область началось утром 6 августа. На следующий день, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, эвакуация, мирные жители
Новости, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, эвакуация, мирные жители
Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных
Власти Курской области справились с эвакуацией мирных жителей в условиях военного вторжения с Украины. Об этом 8 августа в эфире Первого канала заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий
"Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Со вчерашнего дня введена чрезвычайная ситуация. Оперативный штаб работает круглосуточно", — сообщил Белостоцкий в эфире телепрограммы "Время покажет" Первого канала.
Белостоцкий отметил: "Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка трех тысяч человек, полторы тысячи которых сейчас находятся в пунктах временного размещения".
Врио заместителя губернатора Курской области также сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курской области не обошлось без жертв среди мирного населения. По словам чиновника, всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объёме.
"К сожалению, пострадавшие есть, к сожалению, есть и погибшие — четверо человек. Но всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Хочу сказать, что ни один пострадавший, раненый, в стационарах Курской области не погиб. Кроме того, помощь оказывают врачи и специалисты, которые приехали из федеральных медицинских учреждений города Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому еще раз большое спасибо им за оказанную помощь", — рассказал Белостоцкий.
Вооружённое вторжение с украинской территории в Курскую область началось утром 6 августа. На следующий день, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается