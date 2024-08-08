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Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных

Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных - 08.08.2024 Украина.ру

Чиновник Курской области рассказал о погибших и эвакуированных

Власти Курской области справились с эвакуацией мирных жителей в условиях военного вторжения с Украины. Об этом 8 августа в эфире Первого канала заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий

2024-08-08T14:36

2024-08-08T14:36

2024-08-08T14:36

новости

курская область

украина

вооруженные силы украины

всу

эвакуация

мирные жители

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"Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Со вчерашнего дня введена чрезвычайная ситуация. Оперативный штаб работает круглосуточно", — сообщил Белостоцкий в эфире телепрограммы "Время покажет" Первого канала.Белостоцкий отметил: "Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка трех тысяч человек, полторы тысячи которых сейчас находятся в пунктах временного размещения".Врио заместителя губернатора Курской области также сообщил, что в результате вторжения ВСУ в Курской области не обошлось без жертв среди мирного населения. По словам чиновника, всем раненым оказывается медицинская помощь в полном объёме.Вооружённое вторжение с украинской территории в Курскую область началось утром 6 августа. На следующий день, как информировала Украина.ру, Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается

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новости, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, эвакуация, мирные жители