Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются - 07.08.2024 Украина.ру
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Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются
Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются - 07.08.2024 Украина.ру
Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются
В среду, 7 августа, Владимир Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж, которым предусматривается штраф вместо ранее действовавшей административной ответственности. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта
2024-08-07T16:08
2024-08-07T16:09
украина
коррупция
сво
владимир зеленский
никита мендкович
эксклюзив
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Мелкой кражей на Украине считается чужое имущество, стоимость которого составляет чуть более трех тысяч гривен (более шести тысяч рублей). Так, теперь за воровство вещей стоимостью до 757 гривен предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, за кражу от 758 до 3028 гривен – штраф от 1700 до 5100 гривен, а при повторном случае – до 17 тысяч гривен.Отмечается, что принятие такого закона поможет разгрузить судебную систему страны, а также Национальную полицию, которая будет больше акцентировать внимание на особо тяжких преступлениях.Звучит логично, если не брать во внимание согласованный в Кабмине менее месяца проект закона, позволяющий и крупным коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая приспешников и организаторов преступных схем.Скандальный законопроект выдвинул бывший юрист студии "Квартал 95", а ныне председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Сергей Ионушас. Согласно документу, фигуранты коррупционных уголовных дел смогут просто возместить убытки за свои действия и получить штраф вместо заключения. Купить свободу таким путем смогут организаторы коррупционных схем и топ-чиновники, по типу скандально известного украинского олигарха Игоря Коломойского*. К слову, компания Ионушаса прежде тесно сотрудничала с телеканалом "1+1", который принадлежит Коломойскому*. По сути, ворам на законодательном уровне предлагают поделиться прибылью. При этом, часть разрешается оставить себе. В некоторых странах есть подобного рода механизмы, однако традиционно речь идет именно о том, что коррупционер возвращает всю похищенную сумму или всю сумму взятки, напомнил в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Эксперт также подчеркнул, что в нынешних условиях принятие подобных законов очень выгодно для украинских чиновников, заинтересованных в выводе средств. Будущее страны туманно, прежний порядок не восстановить, а потому элиты окончательно утратили нормы приличия."Бывшее украинское государство сегодня, объективно говоря, рушится и в интересах очень многих высокопоставленных чиновников монетизировать свою власть и вывести активы из страны. Подобного рода закон о легализации коррупции таким людям сейчас на руку. Какой смысл соблюдать приличия если, действительно, старого порядка в стране не будет", - добавил Мендкович.Оценивая теперешние масштабы коррупции на Украине, далеко ходить не надо. Прямо сейчас в стране гремит очередной скандал, связанный с восстановлением детской клиники в Киеве "Охматдет". Тендер на ремонт в более чем 307 миллионов гривен выиграла подставная строительная фирма из Запорожья, в разы завысившая стоимость своих услуг с учетом ограниченного количества оборудования. Восстановление либо не начнется вовсе, либо будет заморожено вскоре после начала стройки. Тем, кто поделился с нужными людьми, это позволит объявить новый сбор средств.Читайте также как коррупция тормозит строительство военных заводов на Украине на сайте Украина.ру. *Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240803/1056662474.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, коррупция, сво, владимир зеленский, никита мендкович, эксклюзив
Украина, коррупция, СВО, Владимир Зеленский, Никита Мендкович, Эксклюзив

Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются

16:08 07.08.2024 (обновлено: 16:09 07.08.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Анастасия Градинарова
Все материалы
В среду, 7 августа, Владимир Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж, которым предусматривается штраф вместо ранее действовавшей административной ответственности. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта
Мелкой кражей на Украине считается чужое имущество, стоимость которого составляет чуть более трех тысяч гривен (более шести тысяч рублей). Так, теперь за воровство вещей стоимостью до 757 гривен предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, за кражу от 758 до 3028 гривен – штраф от 1700 до 5100 гривен, а при повторном случае – до 17 тысяч гривен.
Отмечается, что принятие такого закона поможет разгрузить судебную систему страны, а также Национальную полицию, которая будет больше акцентировать внимание на особо тяжких преступлениях.
Военный убил иностранца из-за криптовалюты
3 августа, 17:49
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Звучит логично, если не брать во внимание согласованный в Кабмине менее месяца проект закона, позволяющий и крупным коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая приспешников и организаторов преступных схем.
Скандальный законопроект выдвинул бывший юрист студии "Квартал 95", а ныне председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Сергей Ионушас. Согласно документу, фигуранты коррупционных уголовных дел смогут просто возместить убытки за свои действия и получить штраф вместо заключения.
Купить свободу таким путем смогут организаторы коррупционных схем и топ-чиновники, по типу скандально известного украинского олигарха Игоря Коломойского*. К слову, компания Ионушаса прежде тесно сотрудничала с телеканалом "1+1", который принадлежит Коломойскому*.
По сути, ворам на законодательном уровне предлагают поделиться прибылью. При этом, часть разрешается оставить себе.
Министерство обороны украины минобороны - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 09:59
ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупцииЧуть более двух месяцев продержалось назначенное руководство тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Вслед за коррупционным скандалом Министерство обороны страны объявило об очередной реорганизации состава Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения армии
В некоторых странах есть подобного рода механизмы, однако традиционно речь идет именно о том, что коррупционер возвращает всю похищенную сумму или всю сумму взятки, напомнил в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Это выступает в роли смягчающего обстоятельства. В некоторых странах за это предполагается амнистия. Но идея, что репрессии за коррупцию подменяются выплатой доли от украденного, означает фактическую легализацию коррупции", - указал он.
Эксперт также подчеркнул, что в нынешних условиях принятие подобных законов очень выгодно для украинских чиновников, заинтересованных в выводе средств. Будущее страны туманно, прежний порядок не восстановить, а потому элиты окончательно утратили нормы приличия.

"Бывшее украинское государство сегодня, объективно говоря, рушится и в интересах очень многих высокопоставленных чиновников монетизировать свою власть и вывести активы из страны. Подобного рода закон о легализации коррупции таким людям сейчас на руку. Какой смысл соблюдать приличия если, действительно, старого порядка в стране не будет", - добавил Мендкович.

Оценивая теперешние масштабы коррупции на Украине, далеко ходить не надо. Прямо сейчас в стране гремит очередной скандал, связанный с восстановлением детской клиники в Киеве "Охматдет". Тендер на ремонт в более чем 307 миллионов гривен выиграла подставная строительная фирма из Запорожья, в разы завысившая стоимость своих услуг с учетом ограниченного количества оборудования.
Восстановление либо не начнется вовсе, либо будет заморожено вскоре после начала стройки. Тем, кто поделился с нужными людьми, это позволит объявить новый сбор средств.
Читайте также как коррупция тормозит строительство военных заводов на Украине на сайте Украина.ру.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2024
3 августа, 06:25
Коррупция на восстановлении детской больницы и подготовка к подрыву Днепрогэса. Запорожье сегодняВ подконтрольном Киеву Запорожье сейчас развивается очередной крупный коррупционный скандал. Для восстановления киевской больницы "Охматдет" была выбрана строительная фирма из Запорожья "Буд-технолоджи", которая предложила на тендере самую высокую цену.
 
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