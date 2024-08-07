Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
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Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин 7 августа начал совещание с членами правительства в Ново-Огарево с заявления о событиях в Курской области
2024-08-07T14:36
2024-08-07T14:36
курская область
россия
владимир путин
новости
доклад
минобороны
правительство
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"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.Он указал, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".Путин заверил, что сразу же после этого совещания встретится с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ и заслушает доклад по тому, что происходит в Курской области.ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
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452
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курская область, россия, владимир путин, новости, доклад, минобороны, правительство
Курская область, Россия, Владимир Путин, Новости, доклад, Минобороны, правительство

Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области

14:36 07.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 7 августа начал совещание с членами правительства в Ново-Огарево с заявления о событиях в Курской области
"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.
Он указал, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".
Путин заверил, что сразу же после этого совещания встретится с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ и заслушает доклад по тому, что происходит в Курской области.
ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинНовостидокладМинобороныправительство
 
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Заголовок открываемого материала
14:36Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
14:33Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области
14:20СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
14:15Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной
14:06Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ
14:04Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
13:50Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?
13:47Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО
13:27МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область
13:15Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени
13:00Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа
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12:47Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области, операция продолжается
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