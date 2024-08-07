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Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области

Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру

Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин 7 августа начал совещание с членами правительства в Ново-Огарево с заявления о событиях в Курской области

2024-08-07T14:36

2024-08-07T14:36

2024-08-07T14:36

курская область

россия

владимир путин

новости

доклад

минобороны

правительство

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"Добрый день, уважаемые коллеги. У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области", - сказал президент.Он указал, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, "ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи".Путин заверил, что сразу же после этого совещания встретится с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ и заслушает доклад по тому, что происходит в Курской области.ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.

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курская область, россия, владимир путин, новости, доклад, минобороны, правительство