Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках" - 07.08.2024 Украина.ру
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Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"
Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках" - 07.08.2024 Украина.ру
Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"
Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. К тому же у Америки есть масса различных высокоточных комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-07T03:00
2024-08-07T03:00
новости
сша
россия
украина
евгений норин
вооружения
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авиация
армия сша
война
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Если бы России пришлось завтра воевать с теми же США, это бы закончилось для нас плачевно. Поэтому надо готовиться к тому, что в мировой истории все бывает. Порох надо держать сухим, сказал журналист.Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. Средний американский стрелок просто хорошо умеет стрелять из автомата, добавил историк.Кроме того, у США по-прежнему сильна военная индустрия, у них толпами летают "Аваксы" (АВАКС, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. - Ред.) Тех же авианосцев у Соединенных Штатов хватит на целый флот, указал он.Конечно, американские военные - это не терминаторы. Конечно, у них есть проблема, что им приходится присутствовать по всей планете. Но в случае чего Украина может показаться нам "тренировкой на кошках", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, Как Северная Корея может помочь России в борьбе за арктические ресурсы - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, украина, евгений норин, вооружения, бпла, авиация, армия сша, война, автомат, флот
Новости, США, Россия, Украина, Евгений Норин, вооружения, БПЛА, авиация, Армия США, война, автомат, флот

Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"

03:00 07.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовейшая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка" ЦВО
Новейшая огнеметная система ТОС -2 Тосочка ЦВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. К тому же у Америки есть масса различных высокоточных комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Если бы России пришлось завтра воевать с теми же США, это бы закончилось для нас плачевно. Поэтому надо готовиться к тому, что в мировой истории все бывает. Порох надо держать сухим, сказал журналист.
Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. Средний американский стрелок просто хорошо умеет стрелять из автомата, добавил историк.
"К тому же у них есть масса всяких высокоточных комплексов. Едет танк, а у него есть разведывательные данные с БПЛА и авиации. Очень высокая скорость обмена информации внутри системы и высокое качество взаимодействия войск", - отметил Норин.
Кроме того, у США по-прежнему сильна военная индустрия, у них толпами летают "Аваксы" (АВАКС, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. - Ред.) Тех же авианосцев у Соединенных Штатов хватит на целый флот, указал он.
Конечно, американские военные - это не терминаторы. Конечно, у них есть проблема, что им приходится присутствовать по всей планете. Но в случае чего Украина может показаться нам "тренировкой на кошках", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, Как Северная Корея может помочь России в борьбе за арктические ресурсы - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть на сайте Украина.ру
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