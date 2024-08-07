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Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"

Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках" - 07.08.2024 Украина.ру

Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"

Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. К тому же у Америки есть масса различных высокоточных комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-07T03:00

2024-08-07T03:00

2024-08-07T03:00

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Если бы России пришлось завтра воевать с теми же США, это бы закончилось для нас плачевно. Поэтому надо готовиться к тому, что в мировой истории все бывает. Порох надо держать сухим, сказал журналист.Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. Средний американский стрелок просто хорошо умеет стрелять из автомата, добавил историк.Кроме того, у США по-прежнему сильна военная индустрия, у них толпами летают "Аваксы" (АВАКС, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. - Ред.) Тех же авианосцев у Соединенных Штатов хватит на целый флот, указал он.Конечно, американские военные - это не терминаторы. Конечно, у них есть проблема, что им приходится присутствовать по всей планете. Но в случае чего Украина может показаться нам "тренировкой на кошках", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, Как Северная Корея может помочь России в борьбе за арктические ресурсы - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть на сайте Украина.ру

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новости, сша, россия, украина, евгений норин, вооружения, бпла, авиация, армия сша, война, автомат, флот