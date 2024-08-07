Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовейшая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка" ЦВО
Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. К тому же у Америки есть масса различных высокоточных комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Если бы России пришлось завтра воевать с теми же США, это бы закончилось для нас плачевно. Поэтому надо готовиться к тому, что в мировой истории все бывает. Порох надо держать сухим, сказал журналист.
Авианосцы — это самое очевидное, что есть у армии США. Там есть великолепная огневая подготовка пехоты. Средний американский стрелок просто хорошо умеет стрелять из автомата, добавил историк.
"К тому же у них есть масса всяких высокоточных комплексов. Едет танк, а у него есть разведывательные данные с БПЛА и авиации. Очень высокая скорость обмена информации внутри системы и высокое качество взаимодействия войск", - отметил Норин.
Кроме того, у США по-прежнему сильна военная индустрия, у них толпами летают "Аваксы" (АВАКС, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. - Ред.) Тех же авианосцев у Соединенных Штатов хватит на целый флот, указал он.
Конечно, американские военные - это не терминаторы. Конечно, у них есть проблема, что им приходится присутствовать по всей планете. Но в случае чего Украина может показаться нам "тренировкой на кошках", заключил собеседник издания.
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