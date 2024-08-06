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"Чёрный понедельник". Что значит крах на фондовых биржах?

"Чёрный понедельник". Что значит крах на фондовых биржах? - 06.08.2024 Украина.ру

"Чёрный понедельник". Что значит крах на фондовых биржах?

Мировые рынки ушли в красную зону. Эксперты уже назвали 5 августа "черным понедельником".

2024-08-06T17:57

2024-08-06T17:57

2024-08-06T17:57

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Американские фондовые биржи, азиатские, золото и биткоин, металлы и нефть – все падает. Пока экономисты считают, как обуздать "медведя" и извлечь выгоды, политики опасаются, что нестабильность на этом фронте может повлечь куда-более серьезные проблемы. Центральные банки многих западных стран играли с огнем, раздувая глобальный долговой пузырь. А вот кто и когда будет платить по счетам – это пока интрига. Насколько серьезен нынешний биржевой обвал и чем он грозит мировой экономике – в обзоре мнений экспертов.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Чёрный понедельник" на рынке Японии — следствие зависимости от США.Понедельник выдался "чёрным" для азиатских бирж. Индекс Токийской фондовой биржи рухнул 5 августа на 13% — впервые со времён другого "черного понедельника", 19 октября 1987 года. Национальный индекс Nikkei, в который входят акции 225 крупнейших компаний Японии (среди них Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic, Nintendo и т. д.) потерял в ходе торгов более 3000 пунктов. Другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также упали.Главная причина — вышедший накануне отчёт о росте безработицы в США до 4,3%. Это немного, но аналитики видят в этом признак будущей рецессии американской экономики. Аналитики Goldman Sachs оценивают такую вероятность в ближайший год на уровне 25%, JPMorgan — в 50%. Так называемый "индикатор страха" Уолл-стрит, VIX, замер на позициях, сравнимых с показателями в разгар пандемии COVID-19. Япония страдает сильнее всех из-за полной финансово-экономической зависимости от США. Акции в Европе понесли менее заметные потери: базовые индексы упали на 2%. Израильские фондовые индексы тоже упали (примерно на 3%), но в их случае куда большее значение имеет риск атаки со стороны Ирана. Трейдеры ожидают, что мировым ЦБ придется принять меры, а некоторые даже делают ставку на экстренное снижение ставки ФРС. Однако текущий обвал рынков — это пока не катастрофа, а эмоциональная коррекция с учётом одновременно возникших факторов. Это и отчёты в США, и проблемы на Ближнем Востоке, и политическая нестабильность в самих США. ️Кроме того, общее падение рынка обусловлено внутренними проблемами переоценённых ранее отраслей. Так, о разочаровании инвесторов во вложениях в ИИ сообщалось задолго до сегодняшнего дня. Поэтому падение этого сегмента на 9,6% (Apple ушла в минус на 6,1%, Microsoft, Meta* и Tesla — более чем на 5%) удивления не вызывает. Нефть тоже дешевеет, фьючерсы на международный эталон Brent снижаются примерно на 2,2% до минимальных в 2024 году $75,16 за баррель. Стоимость углеводородов, однако, поддерживается за счёт ожиданий вероятного конфликта Израиля/США с Ираном. Сам по себе понедельничный обвал рынков ничего особенного не значит. Но это, безусловно, ещё одна переменная в том уравнении, которое пытаются решать США с целью сохранения контроля над миром. Получается всё хуже.Украинский журналист Иван Яковина**На фоне охватывающего мир падения котировок на фондовых биржах резко пошла вниз цена на нефть. Так дешево, как сейчас, баррель Brent не стоил с прошлого года. Фьючерсы упали с 80 долларов до 75 долларов, и падение продолжается.В обычное время обвал на мировых биржах никаких хороших эмоций у меня не мог вызвать, но сейчас я даже некоторый оптимизм испытываю.Вероятнее всего, мировая экономика сейчас начнет охлаждаться, не исключена даже рецессия. Это означает, что цены на сырьевые товары (прежде всего нефть, но не только) упадут до минимальных за долгое время значений.Соответственно, Россия останется без существенной доли своих доходов.Кризисы такого рода обычно больнее всего бьют по развивающимся странам с переходной экономикой. Также особенно быстро сейчас падает Азия. Соответственно, вполне логично ожидать обострения проблем и ускорения развития кризиса в Китае. Фондовые индексы там уже пошли вниз. В Индии – та же ситуация - неопределенность и крушение фондовых индексов.Таким образом, основные покупатели российской нефти сталкиваются с особенно тяжелыми экономическими сложностями. Охлаждение мировой экономики приведет к резкому сокращению потребления ими нефти.Для России это классическая ситуация Черного Лебедя. Из ниоткуда нарисовался этот кризис, обвал нефтяных цен, а на горизонте - жесточайший дефицит денег.Я много раз говорил, что 2025 российская экономика (в ее нынешнем виде) не переживет. В связи с наступлением азиатского кризиса, способного стать мировым, я только укрепляюсь в этой уверенности. Кстати, помните, как гонка вооружений, колониальная война и падение нефтяных цен в середине 1980-х годов привели к коллапсу СССР?Вот сейчас то же самое намечается.Украинский экономист Алексей КущПохоже, обвал на мировых рынках может сыграть с демократами такую же злую шутку, как пандемический кризис в свое время с Трампом на прошлых выборах, когда победил Байден. Прям карма какая-то и над Трампом, и над Байденом.При Трампе экономика США неплохо росла, но затем пандемия, карантин и обвал. При Байдене - хороший отскок после пандемии и опять обвал, на этот раз на фондовом рынке. Не удается американским элитам удержать ситуацию под контролем хотя бы в течение одного политического цикла. Где времена Клинтона.... Публицист Алексей БобровскийКоррекция, о необходимости которой все время говорили все на рынке, свершилась… Черный понедельник, дамы и города.Падало в "черный понедельник" всё: европейские рынки, ближневосточные биржи, вся Юго-восточная Азия и Австралия, золото, серебро, палладий и платина, медь, алюминий, никель, нефть всех сортов. Падали и российские площадки, однако, рубль стоял, как скала. Спасибо США за санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД! Сегодня мы сами можем определять нужный нам курс. Цены на нефть (на которые движения рынков, ликвидности и общая макроситуация, конечно, влияют) приблизились к минимальным уровням за 7 месяцев $76,68. Не помогает пока даже ожидаемая всеми атака Ирана по Израилю. Более того, на рынке возможна мощная коррекция, даже локальное обострение на Ближнем Востоке вернет цены только на $82, но ненадолго. Надо готовиться к медленному и нудному падению в район $50...Безумие биржевого роста, которое все наблюдали несколько лет, достигло предела, особенно в сделках с чрезмерным кредитным плечом. Пузырь в технологических акциях, главным образом, во всем, что связано с ИИ, был очевиден и опасен. Когда продавать Apple начал даже Уоррен Баффет… Всем стало страшно… Но крупным инвесторам быстро выйти из опасных активов не получится. Они будут продавать лишнее частями. Потому коррекции, вероятнее всего, будут каскадами: упали, отскочили, через паузу снова завалились… Мощная коррекция обеспечит Трампу победу почти с 90% вероятностью. Если только не новый "Ли Харви Освальд" или почтовое "честное" голосование, чем славится Америка. Все еще не верите, что август это страшно? А осень будет еще интереснее.Сенатор Алексей ПушковЧерный понедельник. Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя? Не в виде одного непредсказуемого явления, а в виде формирования критической массы мировой непредсказуемости - от сверхконфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии?* - запрещена в РФ** - признан в РФ иностранным агентомЧто будет с долларом и финансовым рынком в целом? Мнения экспертов

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