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Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа

Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа - 06.08.2024 Украина.ру

Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа

Власти и СМИ сообщили о боях в Курской области, боям предшествовала массированная ракетная атака. Украинский спецназ попытался высадиться на Тендровской косе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-06T13:00

2024-08-06T13:00

2024-08-06T13:17

хроники

эксклюзив

курская область

украина

россия

алексей смирнов (губернатор)

вячеслав гладков

кирилл буданов

вооруженные силы украины

силы специальных операций

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале сообщил о попытке прорыва украинских военных в регион."Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов. Прошу сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - написал Смирнов в своём телеграм-канале в 10:01.До этого он несколько раз сообщал о ракетной опасности. Первое сообщение в эти сутки появилось в 01:51, затем в 03:11.В 06:38 Смирнов рассказал о пострадавших от обстрелов."Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - писал он.В 09:40 Смирнов снова сообщил о ракетной опасности в регионе. Также врио губернатора сообщал об атаках беспилотников.Таким образом, попытке прорыва ВСУ в регион предшествовал массированный артналёт.О боях в регионе сообщил и военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды"."Мамкин Пирожок Буданов* вновь решил попытать военное счастье и представил себе полководцем. Спланировал высадку на Тендровской косе и прорыв в Курскую область. На косе уже все закончилось, украинцы утащили трупы и убежали, в Курской области на границе идёт бой. Нападение на Курскую область, целиком и полностью повторяют предыдущие попытки Буданова* повоевать в Белгородской ( начиная с 13 мая 2023 года) и в Курской район н/п Тёткино. Все попытки Мамкиного пирожка повоевать на Белгородчине закончились для него полным разгромом и тяжелейшими потерями, мы же после таких вылазок брали с гуровцев много трофеев. Думаю, что в Курской области все закончится точно так же. Кстати, сейчас среди наших бойцов, кто с первого дня участвовал в ударе "Севера" на Липцы и Волчанск, некоторые гоняют с американскими М4 в модном обвесе и чешскими Брен-2. Ну а что не гонять, если предыдущий хозяин не против", - отметил военкор.В регионе идут бои.Попытка десантироваться на Тендровскую косуО попытке ВСУ высадить десант сообщил ряд телеграм-каналов и военкоров. Телеграм-канал проекта "Рыбарь" суммировал все сообщения в сводке по состоянию на 10:00 6 августа."Уже второй раз за год украинские формирования предпринимают попытку высадки на Тендровской косе к западу от Кинбурнского полуострова. Места эти стоят на отшибе: только маяк, где сидит небольшая группа российских морпехов да мониторит воздушное с морским пространства. Учитывая то, что предыдущая операция была спланирована ГУР, то есть основания полагать, что и эта планировалась абсолютно так же. И результат её стал таким же", - указывалось в публикации проекта.Как рассказали авторы "Рыбаря", с полуночи украинские формирования начали вести разведку района высадки, задействовав беспилотник Bayraktar TB2 в окрестностях Очакова."Для отвлечения внимания гарнизона маяка на Тендровской косе к западу от Кинбурнского полуострова был запущен БЭК. Собственно, одна из задач гарнизона — это как раз таки наблюдать за крылатыми ракетами, полётами БЛА и БЭКами противника. В районе трёх часов ночи двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, намереваясь произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены — их прибило к берегу. Остальные девять развернулись и двинулись в обратном направлении", - отмечалось в публикации.По информации "Рыбаря", потери ВСУ при очередной провальной высадке оцениваются до 20 человек личным составом. Что же касается гарнизона маяка, то пять российских морпехов отделались лёгкими ранениями, полученными во время стычки."Произошедшее в очередной раз доказывает простую истину: украинские формирования не отказываются от попыток занятия отдельных точек в Херсонской области. При этом долгоиграющих планов как не было, так и нет: главное, теряя людей, занять какую-то точку, а как людей там будут снабжать и обороняться от российских сил — это уже вторично. Первостепенна медийная составляющая", - подытожил проект.Ранее Украина уже пыталась высадить десант на Тендровской косе, что обернулось потерями среди украинских спецназовцев. Одного из них — бойца Сил специальных операций ВСУ Сергея Горина — взяли в плен."Просто кинули группу на "героический убой" и отписались", - прокомментировал позже случившееся с его отрядом Горин.По его мнению военнослужащего, вся эта операция затевалась украинским командованием лишь ради шума в СМИ и соцсетях.Обстрелы и налёты, охота на гражданскихКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 15 ударов, на горловском — 18 ударов, выпустив в общей сложности 96 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 6 гражданских лиц."В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - сообщал 5 августа мэр Горловки Иван Приходько.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 1 объект гражданской инфраструктуры и 2 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 7; Козачьи Лагеря — 4; Алёшки — 4; Великая Лепетиха — 9; Днепряны — 4; Таврийск — 3; Новая Каховка — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале утром помимо сообщений о ракетных атаках и попытках прорыва ВСУ в регион также публиковал сообщение об отражении атак БпЛА."К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - писал Смирнов в 06:52.В 09:13 он рассказал об атаке украинского БпЛА на легковой автомобиль."Сегодня украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь", - отметил Гладков.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе поселки Октябрьский, Политотдельский и сёла Ближнее, Долбино, Красный Октябрь, Никольское, Репное, Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 8 БпЛА и 13 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Ранены 2 мирных жителя. В селе Репное после атаки беспилотника ранен водитель автомобиля. Мужчине с баротравмой оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Также за медицинской помощью в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, которая получила ранение в посёлке Октябрьский в субботу. Госпитализация не потребовалась, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. За день полностью сгорел один легковой автомобиль, выбиты окна в 3 квартирах одного МКД, повреждены 2 частных дома, 26 легковых автомобилей, социальный объект, инфраструктурный объект связи, строительный вагончик и гараж", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по селу Грузское, хуторам Климовое и Казачье-Рудченское выпущено 24 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и один беспилотник. Повреждена линия электропередачи.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка- Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 47 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 БпЛА. Сегодня утром в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - отмечалось в сводке.В результате ударов по Грайворонскому округу были повреждены три частных дома, ГАЗель, один легковой автомобиль и выбиты окна в здании социального объекта"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Староселье и Теребрено выпущено 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 24 БпЛА. В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агро-Белогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. Ранены 4 мирных жителя. Три женщины доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Четвертому пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. У всех пострадавших состояние средней и легкой степени тяжести. За день один частный дом полностью сгорел, повреждены 5 домов, надворная постройка, автобус, трактор, легковой автомобиль и здание социального объекта", - писал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе 7 обстрелов, а также 7 беспилотников. Ранены 6 мирных жителей, из них пятеро госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Шестой пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи он отпущен домой, лечение будет проходить амбулаторно. За прошедший день сгорел один грузовой автомобиль, повреждены 7 многоквартирных домов, два частных дома, ГАЗель, 8 легковых автомобилей, объект торговли, строение на территории сельскохозяйственного предприятия и линия электропередачи.В последнее время участились прицельные атаки украинских дроноводов на гражданские автомобили, о чём и свидетельствует приведённая Гладковым сводка, а также сообщения Смирнова."Дроны, запускаемые вооружёнными формированиями Украины, остаются одной из главных опасностей для Белгородского приграничья откуда до переднего края менее десятка километров. Расчёты FPV-дронов наводят беспилотники, заведомо зная, что атакуют гражданскую цель. Каждое такое действие боевиков ВСУ – преднамеренный террористический акт", - писал 5 августа военкор Евгений Поддубный.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК.* Внесён в список экстремистов и террористов.

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хроники, эксклюзив, курская область, украина, россия, алексей смирнов (губернатор), вячеслав гладков, кирилл буданов, вооруженные силы украины, силы специальных операций, фсб